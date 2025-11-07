Kiểm tra quy trình vận hành thủy điện La Hiêng 2 gây ngập nhà dân trong đêm 07/11/2025 16:32

(PLO)- Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk sẽ kiểm tra quy trình vận hành của thủy điện La Hiêng 2 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Đến 16 giờ ngày 7-11, tuyến giao thông chính dẫn vào xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk vẫn còn bị ngập nặng, chia cắt giao thông. Nhiều phương tiện phải quay đầu, tìm hướng di chuyển khác để về xã Tuy An Bắc.

Tuyến đường vào xã Tuy An Bắc bị ngập lụt, chưa thể lưu thông. Ảnh: T.T

Trước đó, từ đêm 6 đến rạng sáng 7-11, hơn 1.000 hộ gia đình tại các xã Phú Mỡ, Đồng Xuân, Tuy An Bắc, Xuân Phước của tỉnh Đắk Lắk bị ngập nhà cửa, phải tức tốc sơ tán.

Ngoài làm ngập nhà, nước lũ gây sạt lở đường, ảnh hưởng đến một số trường học, công trình khác trên địa bàn các xã nói trên.

Cảnh sát hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa sau lũ. Ảnh: C.A

Nhiều người dân bức xúc cho rằng do thủy điện La Hiêng 2 bất ngờ xả lũ với lưu lượng lớn, không thông báo nên nước đổ về quá nhanh, gây ngập vùng hạ du.

“Thủy điện xả lũ nên nước dâng cao rất nhanh. Trận lũ này không thua gì trận lũ lịch sử năm 2009”- ông Nguyễn Văn Giảng (70 tuổi, ngụ thôn Phước Nhuận, xã Xuân Phước) bức xúc.

Trong cuộc họp khẩn đầu giờ sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công Thương lập tức vào tỉnh Đắk Lắk kiểm tra, đánh giá công tác vận hành hồ đập của thủy điện La Hiêng 2 vì gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân.

Theo một lãnh đạo UBND xã Phú Mỡ, thủy điện La Hiêng 2 không có chức năng điều tiết lũ.

“Thủy điện La Hiêng 2 chỉ có đập tràn, không có chức năng vận hành điều tiết, cắt giảm lũ. Vì vậy, nước lũ vượt tràn bao nhiêu thì tự tràn về hạ du bấy nhiêu”- lãnh đạo này nói.

Người dân chèo thuyền, rời khỏi vùng lũ trong đêm. Ảnh: T.T

Bà Nguyễn Thị Thu An, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, nói đã nhận được chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh về kiểm tra, báo cáo quy trình vận hành của thủy điện La Hiêng 2, chậm nhất vào chiều 8-11.

Theo bà An, hiện các đường vào thủy điện đang bị ngập cục bộ; đồng thời lực lượng chức năng đang tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của bão số 13 nên chưa kiểm tra được.

Cũng theo bà An, ngày mai, 8-11, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk sẽ thành lập đoàn kiểm tra, báo cáo cụ thể quy trình vận hành của thủy điện La Hiêng 2.