Hàng loạt trụ điện gãy đổ sau bão số 13 07/11/2025 12:56

(PLO)- Bão số 13 đã làm gãy đổ nhiều trụ điện trên địa bàn phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 7-11, lực lượng chức năng phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, đang tiến hành kiểm kê thiệt hại do bão số 13 gây ra trên địa bàn.

Nhiều trụ điện bị gãy đổ tại phường Sông Cầu. Ảnh: T.T

Theo ghi nhận của PLO, trên một số tuyến đường tại phường Sông Cầu có nhiều trụ điện bị nghiêng hoặc gãy đổ.

Chỉ vào tấm tôn treo lơ lửng trên dây điện, bà Lê Thị Hưng (thôn Hưng Bình, phường Sông Cầu), cho biết khoảng 19 giờ tối qua, khi bão số 13 đổ bộ, căn nhà của bà bị tốc mái hoàn toàn.

Một trụ điện bị bão quật đổ. Ảnh: T.T

Trước sức gió lớn, vợ chồng bà Hưng phải chạy vào nhà bếp, nơi có vị trí thấp hơn để ẩn nấp.

"Sau một hồi gió rít, căn nhà tôi bị tốc mái. Sáng ra, thấy mái tôn nhà mình treo lơ lửng trên dây điện, bà Hưng nói.

Mái tôn nhà bà Hưng treo trên dây điện. Ảnh: T.T

Cũng tại tuyến đường trên thôn Hưng Bình, PV ghi nhận nơi đây có nhiều trụ điện liền kề nhau bị gãy đổ la liệt.

Video nhiều trụ điện bị gãy đổ sau bão số 13

Một nhân viên thực hiện khắc phục hậu quả sau bão số 13, cho biết trên tuyến đường có 5 trụ điện gãy, 1 trụ điện nghiêng. Hiện, nhiều khu vực tại phường Sông Cầu vẫn đang ngắt điện.

Bão số 13 đã gây thiệt hại nặng trên phường Sông Cầu. Ảnh: T.T

Phường Sông Cầu, là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng do bão số 13. Riêng tại khu vực Vịnh Xuân Đài, của phường có hàng trăm con thuyền của ngư dân bị sóng đánh hư hỏng.