Công an, bộ đội sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả bão số 13 07/11/2025 18:26

(PLO)- Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 13, hàng ngàn chiến sĩ công an, bộ đội đã được cử đến giúp người dân Đắk Lắk khắc phục hậu quả.

Ngày 7-11, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 gây ra. Cùng ngày, hàng ngàn chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân tự vệ cũng được cử đến các địa phương bị thiệt hại do bão số 13 tại Đắk Lắk để cùng người dân khắc phục hậu quả.

Chiến sĩ Đồn biên phòng Xuân Đài giúp người dân khắc phục hậu quả sau bão. Ảnh: H.H

Tại buổi thăm hỏi, ông Triết yêu cầu chính quyền địa phương tạo điều kiện hỗ trợ, giúp những hộ dân có nhà bị hư hỏng bởi bão số 13 sớm ổn định nơi ở.

Ngoài ra, ông Triết và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên hai gia đình có người tử vong do bão số 13, tại xã Xuân Lãnh.

Lực lượng chức năng cắt cây bị gãy đổ sau bão. Ảnh: T.T

Theo ghi nhận của PLO, trên các tuyến đường thuộc phường Sông Cầu, Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk, nhiều cây xanh bị gãy đổ. Nhiều chiến sĩ Cảnh sát giao thông đã mang theo máy cưa, tham gia hỗ trợ cắt cây, bảo đảm giao thông thông suốt.

Ở các điểm đường bị ngập lụt, các chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cũng chia nhau túc trực, dọn dẹp cây cối bị gãy đổ.

Lực lượng Cảnh sát Cơ động cũng chia nhau thành nhiều tổ công tác, khẩn trương giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, sửa sang mái ngói, tấm tôn bị hư hỏng.

Chiến sĩ Đồn biên phòng Xuân Đài khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả sau bão. Ảnh: H.H

Đồn Biên phòng Xuân Đài cũng cắt cử lực lượng, đến nhiều khu vực trên địa bàn để hỗ trợ người dân sửa sang, dựng lại nhà cửa và các hạng mục bị hư hỏng.

Theo Đại tá Cao Văn Mười, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5, đơn vị đã điều động hơn 12.000 chiến sĩ, hơn 1.000 phương tiện cùng lực lượng tại Đắk Lắk hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau bão số 13.

Cảnh sát giúp người dân dọn dẹp nhà cửa. Ảnh: C.A

Theo thống kê sơ bộ của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, bão số 13 khiến 3 người chết, 16 nhà sập hoàn toàn, hơn 400 căn nhà bị tốc mái; hơn 3.500 ha hoa màu bị ảnh hưởng; khoảng 54.000 lồng, bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, ước tính khoảng 1.900 tỉ đồng.