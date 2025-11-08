Thủ tướng: Gỡ điểm nghẽn thể chế với tinh thần '3 không' 08/11/2025 08:42

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh những điểm nghẽn về thể chế cần tiếp tục tháo gỡ với tư duy đổi mới, cách làm khẩn trương, tinh thần "3 không": không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội, để biến thể chế pháp luật từ điểm nghẽn thành lợi thế cạnh tranh.

Sáng 8-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 trực tuyến với các địa phương.

Theo chương trình phiên họp, Chính phủ tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trong tháng 10, 10 tháng; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian còn lại của năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: NHẬT BẮC

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá bối cảnh tình hình và những điểm nổi bật trong tháng 10, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức lớn.

Trong đó, nổi bật là chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ tiềm ẩn nhiều bất định, rủi ro; nhiều quốc gia, khu vực tiếp tục giảm lãi suất điều hành hỗ trợ cho tăng trưởng; rủi ro trên các thị trường tài chính, tiền tệ toàn cầu gia tăng; cạnh tranh chiến lược, xung đột ở một số nơi tiếp tục diễn biến phức tạp; thiên tai, bão lũ khó lường…

Trong nước, tháng 10 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là Hội nghị Trung ương 13, khai mạc kỳ Họp thứ 10 - Quốc hội khóa XV.

Cả hệ thống chính trị nỗ lực thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021-2025; triển khai các quyết sách chiến lược của Bộ Chính trị; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai do ảnh hưởng của nhiều cơn bão lớn liên tiếp, với "bão chồng bão, lũ chồng lũ", lượng mưa lập kỷ lục…

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá trong bối cảnh khó khăn, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, 10 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực.

Nổi bật là kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống Nhân dân được cải thiện; thiên tai, bão lũ liên tiếp nhưng không để ai bị đói rét, thiếu ăn, thiếu mặc. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường…

Tuy nhiên, nền kinh tế còn những hạn chế, bất cập và tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức do nội tại nền kinh tế và tác động từ bên ngoài, như trong điều hành chính sách tiền tệ; giá vàng, giá bất động sản; sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn.

Ngoài ra, việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp còn có những khó khăn, vướng mắc; thiên tai, bão lũ, mưa lớn liên tiếp kéo dài, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân…

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành, lãnh đạo các địa phương; đánh giá những kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng, những cảm xúc, ấn tượng, băn khoăn, trăn trở…

Ông cũng lưu ý các đại biểu phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm; dự báo, phân tích những điểm mới trong bối cảnh tình hình thời gian tới; xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới trong từng lĩnh vực cụ thể, đặc biệt là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị, vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp…

Thủ tướng đề nghị các đại biểu cho ý kiến về các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại có gì đáng lưu ý, những nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, đặc biệt là xây nhà ở xã hội; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; khởi công xây dựng trường liên cấp tại các xã biên giới đất liền…

Thủ tướng cũng đề nghị các đại biểu thảo luận về tình hình thực hiện các đề án, nhiệm vụ trọng tâm trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Ông nhấn mạnh những điểm nghẽn về thể chế cần tiếp tục tháo gỡ với tư duy đổi mới, cách làm khẩn trương, tinh thần "3 không": không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội, để biến thể chế pháp luật từ điểm nghẽn thành lợi thế cạnh tranh.