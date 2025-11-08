Bộ Chính trị: Chuẩn bị sàn giao dịch vàng, tài sản số 08/11/2025 18:30

(PLO)- Bộ Chính trị nhìn nhận yêu cầu tăng trưởng cho năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 là rất cao, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải có sự chuẩn bị rất bài bản, căn cơ nhưng cũng rất cấp bách, không thể chậm trễ, không được bỏ lỡ thời cơ.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Kết luận 203 của Bộ Chính trị về tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện ở mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2025, tạo đà vững chắc cho tăng trưởng bền vững ở mức 2 con số trong giai đoạn tới và tổng kết Nghị quyết 05-NQ/TW của Trung ương Đảng khoá XII.

Khởi công một số dự án trọng điểm quốc gia

Bộ Chính trị cho biết thời gian qua, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị nhằm tạo đột phá phát triển trong các lĩnh vực, nhất là yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tuy nhiên, yêu cầu tăng trưởng cho năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 là rất cao, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải có sự chuẩn bị rất bài bản, căn cơ, nhưng cũng rất cấp bách, không thể chậm trễ, không được bỏ lỡ thời cơ.

“Những yêu cầu này nhằm hoàn thành các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng và thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030 và năm 2045” – Kết luận nêu rõ.

Bộ Chính trị giao Ban Chính sách, chiến lược Trung ương dự thảo Nghị quyết của Trung ương khoá XIV về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế "2 con số".

Từ tình hình trên, Bộ Chính trị yêu cầu trước mắt tập trung ngay vào chỉ đạo hoàn tất các bước chuẩn bị cho các thị trường, định chế tài chính, tiền tệ vận hành (Trung tâm tài chính quốc tế; sàn giao dịch tài sản số; sàn giao dịch vàng...).

Đồng thời, khởi công một số dự án quan trọng quốc gia trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng, hạ tầng và các dự án sử dụng vốn đầu tư công lớn (Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, dự án đường sắt quốc tế...) từ đầu năm 2026.

Bộ Chính trị cũng giao Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tiếp tục hướng dẫn tổng kết từ cơ sở Nghị quyết 05 phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Dự thảo Nghị quyết của Trung ương khoá XIV về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế "2 con số".

Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các đề án, dự án cụ thể trên tất cả các lĩnh vực, trình Hội nghị lần thứ ba Trung ương khoá XIV (trường hợp hoàn thiện trước tiến độ, có thể trình Hội nghị lần thứ hai Trung ương khoá XIV).

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được giao từ nay đến khi Trung ương ban hành Nghị quyết mới về tăng trưởng, cần tiếp tục quán triệt, khẩn trương thể chế hoá, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, thực chất, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng.

Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu tập trung trọng tâm là Kết luận 199-KL/TW, ngày 10/10/2025 của Hội nghị Trung ương 13 khoá XIII về kinh tế - xã hội năm 2025 - 2026, các Nghị quyết của Bộ Chính trị (số 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72 và một số nghị quyết ban hành thời gian tới), kết luận, ý kiến của Trung ương, Bộ Chính trị khoá XIII về định hướng chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho phát triển kinh tế gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chủ động rà soát, cập nhật, điều chỉnh các kế hoạch, chương trình hành động, các đề án để thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng bảo đảm sát thực, rõ người, rõ việc, rõ nguồn lực, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm.

Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng được giao nghiên cứu, chắt lọc nội dung Đề án để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nhất là những nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm thống nhất, đồng bộ.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách để đạt tăng trưởng 10%

Bộ Chính trị yêu cầu Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội căn cứ Kết luận này tiếp tục chỉ đạo sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về kinh tế - xã hội với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt từ 8% trở lên và đạt từ 10% trở lên cho giai đoạn 2026-2030.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng kiểm tra việc sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cắt giảm đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị,... theo các kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết 18.

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan, ban đảng Trung ương, được giao quán triệt và lồng ghép, xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận phù hợp với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cùng đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện và lấy kết quả thực hiện Kết luận là một trong những căn cứ quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của cá nhân và tổ chức, người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan quản lý nhà nước.