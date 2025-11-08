Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Chỉ còn một số địa phương thiếu chủ tịch, phó chủ tịch cấp xã 08/11/2025 17:58

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy HĐND và UBND các cấp. Hiện chỉ còn một số ít địa phương thiếu chủ tịch hoặc phó chủ tịch HĐND, UBND cấp xã do cán bộ nghỉ chế độ, chính sách.

Ngày 8-11, tại phiên thường kỳ tháng 10 của Chính phủ với các địa phương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình đã báo cáo về tình hình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong bốn tháng qua.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình đã báo cáo về tình hình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong bốn tháng qua. Ảnh: VGP

Tăng cường cán bộ, công chức cấp tỉnh về cấp xã

Theo Bộ trưởng, đến nay, các địa phương đã hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy HĐND và UBND các cấp. Hiện chỉ còn một số ít địa phương thiếu chủ tịch hoặc phó chủ tịch HĐND, UBND cấp xã do cán bộ nghỉ chế độ, chính sách và đang được khẩn trương bổ sung, kiện toàn theo quy định.

465 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 9.916 phòng chuyên môn cấp xã đã đi vào hoạt động. Một số địa phương đã hoàn thành việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực cấp xã như Phú Thọ, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hoá, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Cà Mau,….

Ông Bình thông tin đến ngày 4-11 đã có 12/34 tỉnh, thành phố hoàn thành việc kiện toàn tổ chức khuyến nông cấp xã; 22/34 tỉnh, thành phố đang khẩn trương thực hiện.

Việc rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức ở cấp xã đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được nhiều địa phương quan tâm triển khai thực hiện và đạt được hiệu quả tích cực. Một số địa phương đã triển khai hiệu quả việc tăng cường cán bộ, công chức cấp tỉnh về cấp xã.

“Đến ngày 7-11, cả nước có 146.847 người nghỉ việc, trong đó 146.839 người (99,99%) đã nhận chi trả chính sách, thể hiện tiến độ thực hiện chế độ, chính sách được bảo đảm kịp thời” – Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho hay.

Cạnh đó, công tác phân cấp, phân quyền tiếp tục được đẩy mạnh. Tỉ lệ nhiệm vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương hiện còn 44%, trong khi 56% đã được giao cho địa phương, thể hiện bước chuyển đáng kể trong phân định thẩm quyền quản lý nhà nước.

Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp tổng hợp, hoàn thiện báo cáo đánh giá về tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong quản lý. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đối với các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực về đề xuất phương án giải quyết trước khi báo cáo Thủ tướng.

Ngoài ra, 34/34 địa phương đã ban hành nghị quyết phân cấp thu – chi ngân sách, 100% các đơn vị cấp xã đã hoàn tất việc mở tài khoản và chi lương tại kho bạc nhà nước.

Tính đến đầu tháng 11, việc giải quyết số cơ sở nhà đất dôi dư, cần tiếp tục xử lý và số xã được trang bị xe ô tô có chuyển biến rõ rệt. 18.379 cơ sở nhà, đất đã được xử lý, còn 10.124 cơ sở cần tiếp tục xử lý. Chỉ còn 110 đơn vị hành chính cấp xã chưa được trang bị xe ô tô.

Việc sắp xếp, bố trí nhà ở công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục được các địa phương thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị và địa phương, tiêu biểu như Bắc Ninh, TP Đà Nẵng, TP Hải Phòng, Vĩnh Long...

Từ 1-7 đến 3-11, 34 địa phương đã tiếp nhận khoảng 15,9 triệu hồ sơ thủ tục hành chính; trong đó có 13,5 triệu hồ sơ được xử lý trực tuyến (cấp tỉnh 3,3 triệu hồ sơ; cấp xã khoảng 10,2 triệu hồ sơ). Đây là minh chứng cho hiệu quả chuyển đổi số trong phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 với các địa phương. Ảnh: VGP

Khẩn trương kiện toàn bộ máy khuyến nông, văn phòng đăng ký đất đai

Theo Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình, sau bốn tháng triển khai thực hiện, mô hình hai cấp chính quyền đã vận hành ổn định, đạt nhiều kết quả tích cực, đảm bảo quản lý thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Các khó khăn, vướng mắc thời gian đầu vận hành liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, mở tài khoản kho bạc, xử lý tài sản công, giới thiệu con dấu, chữ ký… đến nay đã được tháo gỡ.

Dù vậy, theo Bộ trưởng Nội vụ, một số lĩnh vực vẫn chậm ban hành hướng dẫn. Việc bố trí cán bộ, công chức ở cấp xã chưa thật sự phù hợp với quy mô, đặc thù của từng địa phương.

Trong cải cách thủ tục hành chính, một số quy định chưa liên thông giữa các lĩnh vực, đặc biệt là đất đai và thuế. Một vài hệ thống dịch vụ công trực tuyến của bộ, ngành chưa ổn định, gây gián đoạn việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.

Cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin còn bất cập. Nhiều trụ sở xã xuống cấp, diện tích không đáp ứng yêu cầu; một số trung tâm hành chính công chưa được cấp đầy đủ chữ ký số; còn xã chưa có máy tính hỗ trợ người dân làm dịch vụ công trực tuyến. Việc sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất ở nhiều nơi còn chậm.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình đề nghị thời gian tới các bộ, ngành Trung ương tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, bảo đảm liên thông dữ liệu nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Các địa phương cũng cần khẩn trương kiện toàn bộ máy khuyến nông, văn phòng đăng ký đất đai theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hoàn thiện tổ chức, bố trí đủ cán bộ cấp xã, sắp xếp viên chức về cấp xã, thành lập đơn vị sự nghiệp công cung ứng dịch vụ tổng hợp.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, thống kê, xử lý, mua sắm, cải tạo tài sản công theo hướng dẫn của Trung ương…