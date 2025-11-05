Thủ tướng: Tổ chức đợt kiểm tra cao điểm chống khai thác IUU, truy quét tàu cá '3 không' 05/11/2025 06:12

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tổ chức đợt kiểm tra cao điểm chống khai thác IUU ở các khu vực, nhất là vùng trọng điểm phía nam; tăng cường tuần tra trên biển truy quét tàu cá "3 không".

Chiều 4-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU). Phiên họp được được tổ chức hằng tuần tại trụ sở Chính phủ; trực tuyến tới 21 tỉnh, thành phố ven biển.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy công tác quản lý tàu cá và giám sát hoạt động khai thác tiếp tục có tiến triển rõ rệt. Cả nước có 79.800/79.941 tàu cá (99,8%) đã đăng ký, cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase). Trong tuần, cả nước đã xóa đăng ký 370 tàu cá theo quy định do giải bản, chìm đắm, mất tích.

Ngoài ra, trong tuần không phát sinh thêm trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị xử phạt. Tình hình xử lý vi phạm pháp luật trong khai thác IUU tiếp tục có chuyển biến tích cực…

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: NHẬT BẮC

Việc không thể kéo dài

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ quyết tâm và mục tiêu không thay đổi trong tuyên chiến với khai thác IUU, gỡ thẻ vàng của EC. Ông nhấn mạnh đây là việc không thể không làm và không thể kéo dài, phải làm bằng được, vì danh dự của đất nước, của quốc gia, uy tín của Đảng và Nhà nước ta, của nhân dân ta trên trường quốc tế. Đồng thời cũng là vì nghề cá phát triển bền vững, vì lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, vì sự tiến bộ, công bằng, bình đẳng.

Theo Thủ tướng, trong tuần, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục có bước tiến tích cực trong việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các phiên họp. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, chưa xử lý dứt điểm tại An Giang, TP.HCM, Gia Lai, Khánh Hòa…

Cạnh đó, tiến độ hoàn thiện hồ sơ truy xuất nguồn gốc, dữ liệu nghề cá quốc gia còn hạn chế. Còn 16 địa phương chưa hoàn thành cấp phép cho toàn bộ tàu cá đủ điều kiện, nhất là Gia Lai (289 tàu), Đắk Lắk (107 tàu), Lâm Đồng (91 tàu), TPHCM (379 tàu), An Giang (854 tàu), Tây Ninh (79 tàu)…

Một số vụ vi phạm vùng biển nước ngoài chưa được xử lý dứt điểm, hồ sơ chuyển cơ quan tố tụng còn chậm. Hiện mới chỉ có 5/22 địa phương (Hưng Yên, Ninh Bình, Đắk Lăk, Cần Thơ, Vĩnh Long) đã xử lý xong các vụ việc vi phạm hành chính tồn đọng, mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai thác.

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến Đoàn công tác của EC sang làm việc rất ngắn, Thủ tướng yêu cầu phải hành động nhanh nhất, thực chất nhất, không hình thức, né tránh trách nhiệm.

Tổ chức đợt kiểm tra cao điểm chống khai thác IUU, truy quét tàu cá "3 không"

Về một số nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu rà soát lại đội tàu, tàu nào đủ điều kiện thì cấp phép, tàu nào không đủ điều kiện thì khoanh lại, xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật, kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương xây dựng kịch bản, phương án làm việc kỹ thuật với EC, hoàn thành trước ngày 10-11.

Cùng với đó, tập trung kiểm tra, hướng dẫn một số địa phương trọng điểm (An Giang, TPHCM, Khánh Hòa, Gia Lai…) chuẩn bị kỹ nội dung làm việc với Đoàn thanh tra lần thứ 5 của EC; đồng thời, nhân rộng cho các tỉnh khác.

Ông cũng lưu ý Bộ thường xuyên giữ liên hệ, trao đổi, cung cấp đầy đủ thông tin với EC, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà những nội dung vượt thẩm quyền.

Bộ Quốc phòng được yêu cầu chỉ đạo Tập đoàn Viettel chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thành số hóa toàn diện công tác quản lý tàu cá, chống khai thác IUU.

Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng kiểm soát chặt chẽ toàn bộ tàu cá xuất, nhập qua trạm kiểm soát biên phòng theo đúng quy định; kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức đợt kiểm tra cao điểm chống khai thác IUU ở các khu vực, nhất là khu vực trọng điểm phía nam; tăng cường tuần tra trên biển truy quét tàu cá "3 không" (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác hải sản).

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an hoàn thiện và đưa vào sử dụng ứng dụng quản lý tàu cá và ngư dân tham gia hoạt động trên VNeID, hoàn thành trước ngày 10-11. Tiếp tục chủ trì kiểm tra, hướng dẫn các địa phương xử lý tàu cá vi phạm khai thác IUU (cả vi phạm hành chính và hình sự).

Bộ này cũng được yêu cầu đẩy nhanh công tác điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý hình sự các tàu cá vi phạm theo quy định. Điều tra, xác minh làm rõ khả năng có một số tàu cá, ngư dân, môi giới đang ở nước ngoài và hoạt động khai thác bất hợp pháp ở nước sở tại, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-11.