Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ 03/11/2025 08:52

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 206/CĐ-TTg ngày 2-11 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.

Công điện gửi Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Theo Công điện, vừa qua, tại khu vực Trung Bộ đã xảy ra mưa lũ đặc biệt lớn, gây lũ lụt nghiêm trọng, thiệt hại rất lớn về người, nhà cửa và tài sản của Nhân dân, nhiều tuyến đường giao thông, công trình hạ tầng bị sạt lở, hư hỏng nặng, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân (thống kê đến nay đợt mưa lũ vừa qua đã làm 42 người chết và mất tích, 6 người bị thương).

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm chỉ đạo, theo dõi sát tình hình, lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng phó và trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân vùng bị lũ lụt. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương đã trực tiếp chỉ đạo sát sao, huy động tối đa có thể nhất các lực lượng tại chỗ để cùng với Nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần giảm thiệt hại do lũ lụt, sạt lở đất, giảm thiểu khó khăn sau thiên tai.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng quân đội, công an, các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân các địa phương trong công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, với phương châm "bốn tại chỗ", tinh thần "tương thân tương ái", "tình dân tộc", "nghĩa đồng bào" được phát huy mạnh mẽ.

Để tiếp tục hỗ trợ Nhân dân và các địa phương bị ảnh hưởng của mưa lũ khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm cuộc sống cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Hà Tĩnh và các địa phương khác bị ảnh hưởng của đợt thiên tai vừa qua và các Bộ trưởng: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành có liên quan theo chức năng, thẩm quyền chủ động chỉ đạo, tiếp tục triển khai quyết liệt, kịp thời, có hiệu quả các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, hiệu quả nhất để nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

a) Tiếp tục tổ chức tìm kiếm những người mất tích; kịp thời cứu chữa cho người bị thương; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị chết, mất tích; khẩn trương tiếp cận các khu bị chia cắt, những người đang thiếu thốn để kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu yếu phẩm cần thiết khác (quần áo, chăn, màn, hóa chất khử trùng, các thuốc thông thường,…) cho người dân, không được để bất kỳ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, đói, rét, thiếu nước sinh hoạt; ốm đau phải có chỗ chăm sóc bảo vệ sức khỏe,...

b) Nhanh chóng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà ở bị hư hại, xây dựng lại nhà bị sập đổ, cuốn trôi, hỗ trợ chỗ ở tạm thời đối với những hộ bị mất nhà cửa; hỗ trợ, hướng dẫn Nhân dân vùng ngập lũ dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh sau lũ.

c) Khẩn trương huy động tối đa có thể các lực lượng quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, dân quân tự vệ,… hỗ trợ dọn vệ sinh, sửa chữa các cơ sở giáo dục, y tế ngay sau lũ, đảm bảo tất cả học sinh, sinh viên được học tập trở lại trong thời gian sớm nhất; bệnh nhân được cứu chữa, điều trị kịp thời, hiệu quả.

d) Khẩn trương khắc phục sự cố, khôi phục hạ tầng thiết yếu, nhất là điện, nước, sóng viễn thông, giao thông; hỗ trợ tối đa với các thiệt hại về sản xuất, kinh doanh, hướng dẫn người dân khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, làng nghề, dịch vụ,… để sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

đ) Khẩn trương tổ chức rà soát, thống kê, chính xác, toàn diện, tổng hợp đầy đủ tình hình thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua, chủ động triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai từ nguồn lực tại chỗ theo thẩm quyền, đề xuất các phương án khắc phục gửi các Bộ có liên quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định đối với những vấn đề vượt quá khả năng và thẩm quyền của địa phương.

2. Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động, tích cực hỗ trợ các địa phương khắc phục nhanh nhất hậu quả mưa lũ, trong đó:

a) Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ động xử lý nhanh nhất các kiến nghị của địa phương liên quan đến hỗ trợ lương thực để cứu đói cho Nhân dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục tổng hợp kiến nghị của các bộ, địa phương, rà soát, cân đối nguồn lực, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để xử lý ngay những công việc cấp bách, khắc phục hậu quả thiên tai vượt quá khả năng của địa phương.

b) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn hỗ trợ, trực tiếp hướng dẫn địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa công trình thủy lợi, khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ; kịp thời xử lý hỗ trợ vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, vật nuôi, hóa chất khử khuẩn nước sinh hoạt, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh để khôi phục sản xuất nông nghiệp ngay sau khi lũ rút. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương xây dựng báo cáo tổng hợp về công tác ứng phó và tình hình thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua tại khu vực Trung Bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 18 giờ ngày 03/11/2025.

c) Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo hướng dẫn, hỗ trợ địa phương khắc phục nhanh nhất các điểm giao thông bị sạt lở, chia cắt, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là trên các trục giao thông huyết mạch.

d) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương và đơn vị chức năng nắm chắc tình hình về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa và đồ dùng học tập, để bảo đảm học sinh trở lại học bình thường ngay sau lũ; chủ động xử lý đề xuất hỗ trợ của các địa phương theo thẩm quyền, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

đ) Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn địa phương xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ lụt, kịp thời xử lý hỗ trợ hóa chất, thuốc men, thiết bị, dụng cụ y tế cần thiết bảo đảm công tác khám, chữa bệnh kịp thời, hiệu quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

e) Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn: Điện lực Việt Nam (EVN) và các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương sửa chữa, khôi phục nhanh nhất hệ thống điện, đảm bảo cấp điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân; có phương án bảo đảm cung ứng đủ hàng hóa, kiểm soát chặt chẽ thị trường, không để xảy ra thiếu hàng, đầu cơ tăng giá bất hợp lý.

g) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam tăng cường chỉ đạo, đưa tin kịp thời để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, cán bộ và nhân dân cả nước nắm rõ, đầy đủ thông tin, chung tay hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với đồng bào bị thảm họa thiên tai.

3. Tổng Giám đốc các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam (EVN), Viettel, VNPT, Mobifone khẩn trương hỗ trợ các địa phương khắc phục ngay sự cố mất điện, sóng viễn thông, đảm bảo cung cấp điện, thông tin liên lạc liên tục, kịp thời đến các xã, bản trong thời gian sớm nhất ngay sau khi lũ rút.

4. Các Bộ, ngành, địa phương và các Tập đoàn: EVN, Viettel, VNPT, Mobifone theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổng hợp tình hình, đề xuất phương án xử lý, khắc phục hậu quả thiên tai, gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường (đồng thời gửi Văn phòng Chính phủ) trước 15 giờ ngày 03/11/2025 để tổng hợp xây dựng Báo cáo chung báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 18 giờ ngày 03/11/2025.

5. Giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương xây dựng Đề án tổng thể khắc phục hậu quả bão lũ tại các địa phương khu vực Trung Bộ vừa qua, trình Thường trực Chính phủ các đề xuất kiến nghị vượt thẩm quyền các Bộ, ngành, địa phương trước ngày 08/11/2025.

6. Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do đợt mưa lũ vừa qua và công tác phòng chống thiên tai trong trong thời gian tới.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện này.