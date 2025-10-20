Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh kiểm tra về chống khai thác IUU 20/10/2025 17:30

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh đề nghị Sở NN&MT, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, các địa phương tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt trong việc chống khai thác IUU.

Ngày 20-10, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh, Trưởng ban Chỉ đạo chống khai thác IUU TP.HCM cùng đoàn công tác có buổi kiểm tra thực tế tại cảng Cát Lở (phường Phước Thắng), cảng Incomap (phường Vũng Tàu) và kiểm tra, làm việc với các địa phương về công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

TP.HCM có 3.970 tàu cá đủ điều kiện khai thác thủy sản

Báo cáo với Phó Chủ tịch Bùi Minh Thạnh và đoàn công tác, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư (Sở NN&MT TP.HCM), cho biết các xã, phường, đặc khu và Chi cục Thủy sản Kiểm ngư tiếp tục tăng cường rà soát, hướng dẫn thủ tục hành chính cho ngư dân đối với tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động.

Đến nay tổng số tàu cá của TP.HCM là 4.857 tàu. Trong đó, tàu đủ điều kiện khai thác thủy sản là 3.970 tàu (đạt tỷ lệ gần 82 %).

Ảnh: KHÁNH NAM

Cơ quan chức năng phối hợp tổ chức trực giám sát hành trình tàu cá 24/7 để kịp thời phát hiện tàu cá mất kết nối giám sát hành trình, chủ động gọi điện, nhắn tin thông báo cho chủ tàu, thuyền trưởng để tìm hiểu nguyên nhân, có biện pháp khắc phục mất kết nối, đề nghị báo cáo vị trí 6 giờ/lần về trạm bờ theo quy định. Qua đó, tỷ lệ vi phạm liên quan đến mất kết nối hành trình tàu cá đã giảm.

Với tàu mất kết nối, qua rà soát, xác minh là không vi phạm, chủ yếu do lỗi hệ thống nhà mạng hoặc chìm tàu.

Từ đầu năm 2025 đến nay, TP.HCM không có tàu cá và thuyền viên tàu cá bị nước ngoài bắt.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Minh Thạnh trao đổi với ngư dân trong chuyến làm việc, khảo sát cảng cá. Ảnh: KN

Hiện nay, trên địa bàn TP.HCM có 9 cảng cá, tại các cảng cá đều thực hiện Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT) đối với 100% tàu cá ra, vào cảng, giám sát sản lượng làm cơ sở để truy xuất nguồn gốc, cấp giấy xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác (giấy SC) và giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (giấy CC) theo quy định.

Từ đầu năm đến nay, Công an Thành phố đã hoàn tất điều tra 2 vụ án hình sự đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài đánh bắt bất hợp pháp, chuyển VKS đề nghị truy tố, xét xử theo quy định. Lũy kế từ năm 2024 đến nay, Công an Thành phố đã hoàn tất điều tra 8/8 vụ án hình sự vi phạm IUU (TAND đã hoàn tất xét xử 6 vụ)...

Khắc phục các tồn tại trong phối hợp chống khai thác IUU

Tại buổi làm việc, các phường cũng đã nêu một số những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất để xử lý dứt điểm, khắc phục các tồn tại trong công tác phối hợp chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp IUU.

Trong đó, liên quan đến các vấn đề về cập nhật kịp thời các tàu cá đã gia hạn các thủ tục (đăng kiểm, giấy phép khai thác, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm) lên hệ thống quản lý tàu cá, đưa ra khỏi danh sách tàu cá không đủ điều kiện.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng đề nghị cơ quan chức năng tạo điều kiện cho ngư dân thực hiện đăng kiểm cho các tàu cá do đang vướng theo quyết định năm 2019 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây về việc ban hành quy định tiêu chí đặc thù; quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển...

Bên cạnh đó cũng kiến nghị Thành phố sớm triển khai các dự án nạo vét luồng cửa biển để tạo điều kiện cho tàu cá ra khơi thuận lợi hơn, hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Minh Thạnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cơ quan chức năng, địa phương ven biển trong thực hiện công tác chống khai thác IUU.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Minh Thạnh đề nghị sở ngành, đơn vị và địa phương tiếp tục tập trung cao, triển khai quyết liệt các giải pháp gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC. Ảnh: KHÁNH NAM

Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng đề nghị NN&MT, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, các địa phương tiếp tục tập trung cao, triển khai quyết liệt các giải pháp gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC…

Trong đó, các cơ quan, đơn vị cần thống nhất về đầu mối việc xử lý vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản. Qua đó để phản ánh rõ chuyển biến, kết quả đạt được của Thành phố trong việc thực hiện các khuyến cáo của EC.