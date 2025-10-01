Gia Lai: Yêu cầu xử lý 551 tàu cá vi phạm nghiêm trọng IUU 01/10/2025 14:33

(PLO)- UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các giải pháp chống IUU và xử lý 551 tàu cá vi phạm các lỗi mất tín hiệu định vị, đánh bắt vượt ranh giới.

Ngày 1-10, thông tin từ UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Theo đó, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành tăng cường tuần tra, kiểm soát tàu có hoạt động ở vùng bờ, vùng lộng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định về sai vùng, sai tuyến.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường Chỉ đạo Tổ IUU tại các cảng cá tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra, vào cảng. Ảnh: LK

Chỉ đạo Tổ IUU tại các cảng cá tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra, vào cảng đối với các tàu giã cào, kịp thời phát hiện và tham mưu đề xuất xử lý các trường hợp tàu cá vi phạm quy định; tuyệt đối nghiêm cấm không cho các doanh nghiệp, chủ nậu, người thu mua các sản phẩm thủy sản khai thác từ các tàu cá vi phạm.

Đồng thời, tổ chức đoàn công tác liên ngành làm việc tại các tỉnh phía Nam và thành phố Đà Nẵng để phối hợp quản lý tàu cá hoạt động ngoài tỉnh; trực tiếp gặp gỡ chủ tàu, thuyền trưởng để tuyên truyền, vận động không vi phạm khai thác IUU, đặc biệt cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn, Trạm Biên phòng tổ chức kiểm soát nghiêm ngặt 100% tàu cá ra vào trạm; không cho tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản xuất bến đi khai thác thủy sản.

Qua đó, tổ chức làm việc với 551 chủ tàu, thuyền trưởng để xác minh thông tin, lập biên bản vi phạm hành chính để xử phạt hành chính toàn bộ các tàu cá vi phạm hành vi khai thác IUU nghiêm trọng, như: mất kết nối VMS trên 6 giờ không báo cáo, mất kết nối VMS quá 10 ngày trên biển không quay về bờ, vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển, vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Gia Lai giao Công an tỉnh Gia Lai tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện, điều tra xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân môi giới, tổ chức đưa ngư dân, tàu cá Gia Lai đi khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Đối UBND các xã, phường ven biển phải làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với công tác chống khai thác IUU; tập trung nguồn lực, quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU.