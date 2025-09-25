Gia Lai ‘vượt khó’ cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU 25/09/2025 07:00

(PLO)- Để thực thi pháp luật trên biển, quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU, thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương quyết liệt triển khai các giải pháp để thực hiện khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác IUU.

Video: Gia Lai ‘vượt khó’ cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU.

Trong những năm qua Gia Lai đã cùng với các tỉnh, thành phố ven biển trên cả nước tích cực triển khai nhiệm vụ chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU và các bộ, ngành trung ương, quyết tâm cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU.

Tỉnh Gia Lai chú trọng công tác quản lý chặt gần 6.000 chiếc tàu cá đang hoạt động. Đến nay, đã tổ chức đăng ký tàu cá cho 986 tàu cá “3 không” trên địa bàn.

Tính đến ngày 15-9-2025, toàn tỉnh có 5.810 tàu cá được đăng ký và cập nhật trên hệ thống quản lý tàu cá quốc gia Vnfishbase, hàng tuần rà soát danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, các lực lượng chức năng gồm thủy sản, biên phòng và các địa phương phối hợp quản lý không cho xuất bến đi khai thác thủy sản.