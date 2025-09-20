Cảnh sát biển tổ chức cho ngư dân ký cam kết không vi phạm IUU 20/09/2025 16:43

(PLO)- Hải đoàn 32- Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức cho chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa ký cam kết không vi phạm IUU.

Ngày 20-9, Hải đoàn 32 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân tại xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa.

Hải đoàn 32 đã tuyên truyền, phổ biến đến ngư dân pháp luật về phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Cảnh sát biển tặng học bổng cho con em ngư dân xã Cà Ná. Ảnh: MC

Đồng thời, tổ chức cho các chủ tàu cá, thuyền trưởng, thuyền viên ký cam kết không vi phạm IUU, kết hợp pháp phát tờ rơi, sổ tay, tài liệu tuyên truyền pháp luật và trao tặng cờ Tổ quốc, áo phao cá nhân, đèn pin.

Cảnh sát biển tặng quà cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: MC

Dịp này, Hải đoàn 32 trao tặng 70 suất quà cho gia đình ngư dân, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; tặng 20 suất quà cho các chủ tàu đánh bắt xa bờ tại xã Cà Ná.

Cảnh sát biển tặng áo phao, đèn pin, cờ và tiền mặt cho các chủ tàu. Ảnh: MC

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 32 còn tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 150 ngư dân; tổ chức phát động chương trình Chung tay làm sạch biển kết hợp dọn vệ sinh bờ biển tại cảng Cà Ná.