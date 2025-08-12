21 địa phương có biển ký giao ước thi đua cao điểm chống khai thác IUU 12/08/2025 14:10

(PLO)- Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU Bộ Quốc phòng và đại diện 21 tỉnh, TP có biển đã ký kết giao ước cam kết thi đua cao điểm chống khai thác IUU.

Ngày 12-8, tại tỉnh An Giang, Ban chỉ đạo chống khai thác IUU Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU).

Thượng tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về chống khai thác IUU và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đồng chủ trì.

Dự lễ phát động còn có Ban Chỉ đạo IUU và cơ quan chức năng 21 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển; chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân có hoạt động khai thác thủy sản.

Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU Bộ Quốc phòng và đại diện 21 tỉnh, TP có biển ký kết giao ước cam kết thi đua cao điểm chống khai thác IUU. Ảnh: TA

Tại buổi lễ, đại diện Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU Bộ Quốc phòng và đại diện 21 tỉnh, TP có biển đã ký kết giao ước cam kết thi đua, thời gian thực hiện từ ngày 12-8 đến ngày 2-9, với 5 nội dung.

Gồm: Làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm thực hiện nhiệm vụ. Cạnh đó, làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý triệt để các vụ việc vi phạm IUU; đồng thời, thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng, trao đổi thông tin giữa các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Mặt khác, đẩy mạnh công tác đối ngoại trong xử lý các vụ việc tàu cá Việt Nam bị lực lượng chức năng nước ngoài truy đuổi, kiểm soát, bắt giữ. Mặt khác, làm tốt công tác bảo đảm, an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Thượng tướng Thái Đại Ngọc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VS

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Thái Đại Ngọc đề nghị trước ngày 30-8, các địa phương đẩy nhanh công tác rà soát, xử lý tàu cá vi phạm nghiêm trọng về khai thác IUU đã được các bắt giữ, bàn giao.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, bảo đảm tính cảnh tỉnh và răn đe. Mặt khác, chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển… đưa các tàu cá có nguy cơ cao vào diện quản lý chặt chẽ, không cho hoạt động.

Cùng với đó, tăng cường nhân lực, trang thiết bị cho các cơ quan, lực lượng chức năng địa phương thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao hay có hành vi tiếp tay, dung túng cho hành vi khai thác IUU, ảnh hưởng đến nỗ lực chung gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Việt Nam.

Đối với các đơn vị quân đội, Thượng tướng Thái Đại Ngọc yêu cầu phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cạnh đó, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện xuất bến đi khai thác thủy sản. Đặc biệt, rà soát và kịp thời ngăn chặn tàu cá của ngư dân đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.