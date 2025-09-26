Chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' đến với bà con ngư dân Gia Lai 26/09/2025 09:38

(PLO)- Ban tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” sẽ thăm hỏi, động viên và trao tặng 100 phần quà cho ngư dân Gia Lai và tặng 30 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 26-9, chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với bà con ngư dân Gia Lai. Chương trình do báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức.

Gia Lai là địa phương có biển thứ sáu trong năm 2025 mà báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” và cũng là địa phương cuối cùng mà chương trình đến với bà con ngư dân ở các tỉnh, thành có biển.

Tham dự chương trình lần này, về phía báo Pháp Luật TP.HCM, có ông Mai Ngọc Phước, Phó Chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”. Cùng với đó là sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Gia Lai, các sở, ngành, lãnh đạo UBND các xã thuộc tỉnh Gia Lai.

Ông Mai Ngọc Phước (bìa trái) và ông Dương Mah Tiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: THUẬN VĂN

Tại chương trình này, Ban tổ chức sẽ thăm hỏi, động viên và trao tặng 100 phần quà cho ngư dân. Mỗi phần trị giá hơn 4 triệu đồng, gồm: 1 cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản” + 1 bộ bình ắc quy + 1 combo pin + đèn LED + 1 túi thuốc.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao tặng 30 suất học bổng (mỗi suất gồm 2 triệu đồng tiền mặt, ba lô và một số dụng cụ học tập) cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

Ngư dân tỉnh Gia Lai đến với chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển", sáng 26-9. Ảnh: THUẬN VĂN

Đầu năm 2023, báo Pháp Luật TP.HCM chính thức khởi động Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”. Từ đó đến nay, chương trình đã đến với bà con ngư dân ở nhiều tỉnh, thành có biển trên cả nước. Lãnh đạo trung ương và nhiều tỉnh, thành trong cả nước cùng với bà con ngư dân các tỉnh, thành mà chúng tôi đã đi qua đánh giá đây là chương trình xã hội thiện nguyện có giá trị, mang ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc mang đến tinh thần trách nhiệm, hướng đến mục tiêu phát triển con người và xã hội.

Ban tổ chức sẽ trao 30 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Mai Ngọc Phước, Phó Chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM, Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”, cho biết: "Mục tiêu của Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” là kiên trì tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền cho ngư dân hiểu và vận dụng đúng pháp luật trong việc đánh bắt hải sản hợp pháp, góp phần gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam. Cụ thể như xuất bản và phát tặng cho chính quyền, các sở, ban, ngành và ngư dân sách Cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản”. Cuốn cẩm nang không chỉ cung cấp những kiến thức pháp luật cơ bản mà còn là kim chỉ nam giúp ngư dân tuân thủ quy định khi vươn khơi bám biển.

Chúng tôi đã tổ chức các diễn đàn đối thoại trực tiếp như Diễn đàn “Đáp lời ngư dân” và các Talkshow “ngư dân hỏi – ban, ngành trả lời” đã tạo ra một cầu nối quan trọng, giúp bà con có cơ hội trao đổi, giải đáp trực tiếp những vướng mắc, khó khăn từ các cơ quan quản lý nhà nước. Từ đó, người dân được cung cấp thông tin kịp thời, tháo gỡ những trở ngại khi sản xuất, kinh doanh trên biển.

Chúng tôi cũng tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm chuyên sâu về chủ đề giải pháp gỡ “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam. Đây là vấn đề mang tính sống còn đối với ngành kinh tế biển, với hàng triệu lao động trực tiếp và gián tiếp. Việc gỡ được “thẻ vàng” không chỉ giúp giá trị thủy sản xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng vượt bậc, mà còn nâng cao uy tín thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế. Với sự ủng hộ nhiệt thành từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, chính quyền địa phương, cùng sự đồng hành, tài trợ của rất nhiều doanh nghiệp, đơn vị, chúng tôi đã thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa".

Các em học sinh là con em của các ngư dân có tinh thần vượt khó, học giỏi đến với chương trình. Ảnh: THUẬN VĂN

Trong hơn 3 năm qua, chương trình đã trao tặng hơn 4.200 phần quà, (mỗi phần quà trị giá khoảng 4-5 triệu đồng gồm 01 bình ắc quy, 01 túi thuốc, một số loại thuốc thiết yếu, 01 cuốn “Cẩm nang những điều cần biết về đánh bắt hải sản”, 01 phao cứu sinh, 01 đèn led, 01 cuộn dây thừng, 01 bình lọc nước…) cho ngư dân có tiêu biểu, khó khăn; hơn 700 suất học bổng cho hơn 600 con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tập; phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 2.000 ngư dân… Tổng kinh phí thực hiện đến nay đã hơn 34 tỉ đồng.

Những giải thưởng danh giá được trao cho Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" không chỉ là niềm tự hào của Ban Tổ chức mà còn là sự tôn vinh cho tinh thần kiên cường bám biển của bà con ngư dân và sự chung tay của toàn xã hội trong việc gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu. Ảnh: THUẬN VĂN