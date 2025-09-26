Ngư dân tỉnh Gia Lai trúng vụ cá sọc, cá bò: Được giá, lời nhiều

Ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, cho hay đến nay, tỉnh đã tổ chức đăng ký tàu cá cho 986 tàu cá “3 không” trên địa bàn.

Tính đến ngày 15-9-2025, toàn tỉnh có 5.810 tàu cá được đăng ký và cập nhật trên hệ thống quản lý tàu cá quốc gia Vnfishbase. "Gia Lai đang cùng với các bộ, ngành Trung ương quyết liệt triển khai các giải pháp để thực hiện khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác IUU"- ông Khánh cho biết.