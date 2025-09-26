Ngư dân tỉnh Gia Lai trúng vụ cá sọc, cá bò: Được giá, lời nhiều

Ngư dân tỉnh Gia Lai trúng vụ cá sọc, cá bò: Được giá, lời nhiều

XUÂN HOÁT - HUỲNH HẢI - LÊ KIẾN

(PLO)- Hàng trăm chuyến tàu cá đồng loạt cập cảng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), mang về hàng chục tấn cá sọc, cá bò. Ngư dân tỉnh Gia Lai phấn khởi vì vừa được mùa, vừa trúng giá.

DJI_0315.jpg
Những ngày này, cảng Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai tấp nập tàu đánh bắt xa bờ sau cả tháng trời vươn khơi bám biển.
DTH04770.jpg
Do thời tiết thuận lợi, nên chủ tàu cùng bạn thuyền đều vui vẻ. "Năm nay ai cũng trúng cá sọc, cá bò nên phấn khởi" - thuyền trưởng Trần Đình Nguyên, ngụ phường Quy Nhơn chia sẻ.
DTH05122.jpg
Tàu của thuyền trưởng Trần Đình Nguyên ra khơi cuối tháng 8. "Đợt này tàu của tôi đánh bắt được 40 tấn cá sọc, cũng được xem là trúng mánh đợt ra khơi này" - ông Nguyễn nói.
tỉnh Gia Lai.jpg
Theo các thương lái, cá sọc dưa hiện có giá 25.000 đồng/kg. "40 tấn cá của tôi sau khi trừ chi phí cũng lãi được khá khá, bạn thuyền chuyến này thu nhập tốt"- ông Nguyên vui mừng nói.
DTH04985.jpg
Ngoài cá sọc, nhiều tàu cá cũng bội thu cá bò. Giá cá bò cũng được thu mua như cá sọc, nên tàu nào cũng lại lớn dịp này.
DTH04884.jpg
Theo các ngư dân tỉnh Gia Lai, cá sọc và cá bò nhiều nhất từ tháng 6 đến tháng 10. "Vẫn còn hơn một tháng nữa mới hết vụ cá sọc, cá bò nên chúng tôi bán xong hàng sẽ chuẩn bị để ra khơi ngay" - ông Phan Văn Dũng, chủ tàu cá BĐ-96714TS cho biết.
DTH05256.jpg
Ông Dũng cho biết tàu của ông đánh bắt ở vùng biển đảo Huyền Trân, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. "Một tháng đánh bắt được 40 tấn cá sọc, cá bò. Năm nay được mùa cá, giá ổn, ngư dân như chúng tôi rất vui" - ông Dũng cho biết.
DTH05384.jpg
Theo các ngư dân, họ không bất ngờ vì năm nay trúng cá sọc. "Năm nhuận nào cũng trúng cá sọc dưa, cá bò cả" - một ngư dân cho biết.
H14.jpg
"Trước khi ra khơi, tôi đã ứng một ít cho vợ sắm đồ cho các con vào năm học mới. Chuyến đi này tàu của tôi trúng vụ cá sọc, chắc chắn sẽ được chủ tàu trả nhiều tiền hơn" - anh Nguyễn Văn Vinh chia sẻ.
DTH05599.jpg
Ngay khi cập cảng bán hải sản, thuyền trưởng Phan Văn Dũng lập tức chuẩn bị ra khơi. "Còn một tháng nữa sẽ hết vụ cá sọc nên ai cũng tranh thủ bán xong cá, sắm nhu yếu phẩm để ra khơi tiếp" - ông Dũng chia sẻ.
H11.jpg
Mỗi chuyến đi biển của ngư dân thường kéo dài khoảng một tháng, vì thế họ phải chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm trước khi ra khơi.
H12.jpg
"Thức ăn có thể bù đắp bằng cá, chứ nước uống nhất định phải chuẩn bị thật nhiều để tránh hết nước khi chuyến bám biển chưa kết thúc" - thuyền trưởng Trần Đình Nguyên nói.
H3.jpg
Hàng chục tàu cập cảng cá Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai để bán hải sản.

Ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, cho hay đến nay, tỉnh đã tổ chức đăng ký tàu cá cho 986 tàu cá “3 không” trên địa bàn.

Tính đến ngày 15-9-2025, toàn tỉnh có 5.810 tàu cá được đăng ký và cập nhật trên hệ thống quản lý tàu cá quốc gia Vnfishbase. "Gia Lai đang cùng với các bộ, ngành Trung ương quyết liệt triển khai các giải pháp để thực hiện khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác IUU"- ông Khánh cho biết.

XUÂN HOÁT - HUỲNH HẢI - LÊ KIẾN
