Toàn cảnh chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' ở Gia Lai 26/09/2025 19:40

(PLO)- Ngày 26-9, chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với bà con ngư dân tỉnh Gia Lai, trao tặng 100 phần quà cùng 30 suất học bổng.

Gia Lai là địa phương có biển thứ sáu trong năm 2025 mà Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” và cũng là địa phương cuối cùng mà chương trình đến với bà con ngư dân ở các tỉnh, thành có biển.

Tham dự chương trình có ông Dương Mah Tiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; ông Mai Ngọc Phước, Phó Chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” cùng khoảng 200 đại biểu lãnh đạo các sở, ngành và các ngư dân, các em học sinh.