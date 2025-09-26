'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển': Hành trình yêu thương đến với Gia Lai

Thời sự

'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển': Hành trình yêu thương đến với Gia Lai

NHÓM PHÓNG VIÊN

(PLO)- Sáng 26-9, tại phường Quy Nhơn, báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển".

Ngày 26-9, chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với bà con ngư dân tỉnh Gia Lai. Chương trình do báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức.

Tham dự chương trình có ông Dương Mah Tiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; ông Mai Ngọc Phước, Phó Chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” cùng khoảng 200 đại biểu lãnh đạo các sở, ngành và các ngư dân, các em học sinh.

z7051393917374_4c1d80d7b72c56b7c19c3387243a35eb.jpg
Dịp này, chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" đã trao 100 suất quà cho ngư dân tỉnh Gia Lai và 30 học bổng cho con em các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Ông Dương Mah Tiệp và ông Mai Ngọc Phước trao học bổng cho các em học sinh.
z7051075824499_3baeb33ffa621eb122a85219c1865734.jpg
Ơng Dương Mah Tiệp, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (bìa phải) cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh Gia Lai...tham dự chương trình. Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Mah Tiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đánh giá cao sáng kiến và tâm huyết của báo Pháp Luật TP.HCM trong việc tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.
z7051076397324_8f422dc0eb92392f2f68434972c2ffac.jpg
Ông Mai Ngọc Phước (bìa trái), Phó Chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM, Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển". Phát biểu tại chương trình, ông Mai Ngọc Phước, chia sẻ: "Chúng tôi sẽ tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức của bà con ngư dân về chống đánh bắt trái phép, không báo cáo, không theo quy định, để chúng ta có thể sớm đạt được mục tiêu gỡ thẻ vàng IUU. Việc gỡ được thẻ vàng sẽ là một luồng gió mới mang lại nhiều lợi ích to lớn, giúp bà con ngư dân có được cuộc sống tốt đẹp hơn, sung túc hơn”.
z7051511941901_6c4eb88676980ec9df4cf6b89537a1f7.jpg
z7051466561360_92d47327375167bd6da82c54d42b8740.jpg
z7051466576022_8f473420d1077e9108dcd99904982e24.jpg
Dịp này, chương trình đã trao 100 suất quà cho ngư dân tỉnh Gia Lai và 30 học bổng cho con em các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.
z7050958134573_9c4811bd339ee37ffb819904354c73cf.jpg
z7051121658790_b6364d34f1c9f8ab2450da87c3382509.jpg
z7051121644086_7c453dc7b3241b3166186c065c3e711a.jpg
Dù 8 giờ buổi lễ mới diễn từ sáng sớm ngư dân đã có mặt tại Trung tâm hội nghị tỉnh Gia Lai.
z7051466613724_66476e8b10772eaee21aa4026389d982.jpg
Ông Dương Mah Tiệp trao học bổng cho các em học sinh Gia Lai có hoàn cảnh khó khăn. Theo ông Tiệp, qua hơn ba năm triển khai, chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" đã đến với bà con ngư dân tại các tỉnh, thành có biển trên cả nước, mang lại những hỗ trợ thiết thực về vật chất và tinh thần cho ngư dân, đồng thời góp phần tuyên truyền sâu rộng các chính sách pháp luật về khai thác hải sản bền vững, chống khai thác bất hợp pháp (IUU). Ảnh: THUẬN VĂN
﻿ gia lai 4.jpg
gia lai 3.jpg
Ông Mai Ngọc Phước, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” trao học bổng cho các em học sinh là con em của ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và trao những phần quà thiết thực cho ngư dân. Đây là một trong những hoạt động của chương trình. Hơn ba năm qua, chương trình đã động viên, đồng hành cùng bà con ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền tổ quốc; tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền cho ngư dân hiểu và vận dụng đúng pháp luật trong việc đánh bắt hải sản hợp pháp; hỗ trợ, sát cánh cùng Chính phủ và chính quyền địa phương tìm giải pháp tháo gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu (EC) cho ngành hải sản của Việt Nam. Ảnh: THUẬN VĂN
z7051511930987_b08751cb617c6d1e7890141fb940867e.jpg
Bà Bành Thị Xuân Hương, Phó giám đốc Ngân hàng Viettinbank, Chi nhánh Bình Định trao quà cho các ngư dân.
z7051497456985_bd7f4f5979de2287142f486f7372aca9.jpg
Bà Nguyễn Thị Tuyến (bìa trái), Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bình Định trao quà cho các ngư dân. Trong năm 2025, bên cạnh các hoạt động truyền thông pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), Ban tổ chức chương trình đã hướng tới việc hỗ trợ bà con ngư dân phát triển kinh tế biển bền vững theo đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ, giúp ngư dân tiếp cận những phương thức sản xuất tiên tiến, hiệu quả và thân thiện với môi trường.
z7051544976385_b0c4cf8ab791a80baf3fa43c1b2de591.jpg
Ông Nguyễn Bá Sự, Giám đốc chi nhánh Quảng Ngãi - Công ty CP Dược phẩm TV.PHARM trao bình ắc quy cho ngư dân tại buổi lễ.
z7051482155743_5bf0e96355c6d005fa0d33d4c57e8876.jpg
Ông Vũ Hà Sơn, Phó giám đốc Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Gia Lai trao quà cho các em học sinh vượt khó, học giỏi là con em của ngư dân tỉnh Gia Lai.
Cung-ngu-dan-thap-sang-den-tren-bien_5.jpg
Đại diện Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bình Định trao quà cho các em học sinh vượt khó, học giỏi là con em của ngư dân tỉnh Gia Lai.
z7051482155459_9261503cbaac189936652c895de36982.jpg
Ông Trần Xuân Hương, đại diện Quỹ phúc lợi xã hội Việt Nam trao học bổng cho các em học sinh.
z7051527775659_739e754e1dd23f29fd2ca46b90339662.jpg
Ông Huỳnh Tấn Lộc, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH SkyBus trao quà cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.
z7051475092609_e7a70e826cbbef8a5dc76fda5e3c834c.jpg
Ông Nguyễn Văn An, Giám đốc chi nhánh Công ty CP Pin ắc quy miền Nam tại Đà Nẵng trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi.
z7051578117611_2fef234c92a30c465d7d37874541c190.jpg
z7051578129104_7d1d77b04a8c4ec8b4fe91f1142cc498.jpg
z7051578134034_48e2106907ad08d352af8b9f3c3799cc.jpg
z7051578975652_1f1bc033819410d9cfe6fc79646e75a1.jpg
100 phần quà đã được Ban tổ chức Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" trao tặng cho ngư dân Gia Lai trong hôm nay. Mỗi phần trị giá hơn 4 triệu đồng, gồm: 1 cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản” do báo Pháp Luật TP.HCM chủ biên + 1 bộ bình ắc quy + 1 combo pin + đèn LED + 1 túi thuốc. Ngư dân Nguyễn Bảy (74 tuổi, ngụ phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), chia sẻ: "Tôi phấn khởi lắm khi được chương trình hỗ trợ, trao những phần quà này. Đây là món quà tình thần, có ý nghĩa rất lớn, giúp bà con ngư dân vững tin, làm đúng quy định để vươn khơi bám biển. Cảm ơn báo Pháp Luật TP.HCM cùng chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ".
z7051336508339_aca70d4f74c1f85c48a8f40a61a0ce9a.jpg
Ngư dân Đinh Văn Thắm (ngụ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) cam kết sẽ đánh bắt hải sản đúng pháp luật. "Mong muốn lớn nhất của bà con là sớm tháo gỡ thẻ vàng IUU. Bà con ngư dân chúng tôi hứa sẽ tuân thủ các quy định về đánh bắt hải sản, cùng cả nước chung tay tháo gỡ thẻ vàng" - ông Thắm nói.
z7051466674511_236af1a8584db0e72e017ab3091535b3.jpg
Ông Phạm Phú Vinh, Phó Chánh văn phòng báo Pháp Luật TP.HCM tặng hoa, cám ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển".

Hơn 3 năm hỗ trợ ngư dân, góp phần thúc đẩy sớm gỡ thẻ vàng IUU

Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức từ đầu năm 2023, diễn ra tại các tỉnh, thành phố giáp biển trên cả nước nhằm hỗ trợ, động viên, đồng hành cùng bà con ngư dân; sát cánh cùng Chính phủ và chính quyền địa phương tìm giải pháp tháo gỡ thẻ vàng cho ngành hải sản của Việt Nam.

Trong hơn 3 năm qua, chương trình đã trao tặng hơn 4.200 phần quà, (mỗi phần quà trị giá khoảng 4-5 triệu đồng gồm 01 bình ắc quy, 01 túi thuốc, một số loại thuốc thiết yếu, 01 cuốn “Cẩm nang những điều cần biết về đánh bắt hải sản”, 01 phao cứu sinh, 01 đèn led, 01 cuộn dây thừng, 01 bình lọc nước…) cho ngư dân có tiêu biểu, khó khăn; hơn 700 suất học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tập; phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 2.000 ngư dân… Tổng kinh phí thực hiện đến nay đã hơn 34 tỉ đồng.

Chương trình đã đạt giải Nhất giải Báo chí TP.HCM năm 2024 và đạt giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần 4 năm 2025. Lãnh đạo trung ương và nhiều tỉnh, thành trong cả nước cùng với nhân dân đánh giá đây là chương trình xã hội thiện nguyện có giá trị, mang ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc.

Gia Lai là địa phương có biển thứ sáu trong năm 2025 mà báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” và cũng là địa phương cuối cùng mà chương trình đến với bà con ngư dân ở các tỉnh, thành có biển.

Tại Gia Lai, Ban tổ chức đã thăm hỏi, động viên và trao tặng 100 phần quà cho ngư dân, mỗi phần trị giá hơn 4 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao tặng 30 suất học bổng (mỗi suất gồm 2 triệu đồng tiền mặt, ba lô và một số dụng cụ học tập) cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

Ban tổ chức mong muốn bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, chương trình sẽ góp phần hiệu quả trong việc nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của bà con ngư dân khi tham gia đánh bắt trên biển. Qua đó, cùng Chính phủ, các bộ ngành, cơ quan, đơn vị và các địa phương, cấp bách tháo gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt Nam theo Kế hoạch Hành động mà Thủ tướng đã ban hành.

Được biết trong tháng 10 này, đoàn kiểm tra của Ủy ban châu Âu (EC) sẽ vào để kiểm tra IUU tại Việt Nam.

NHÓM PHÓNG VIÊN
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#Cùng ngư dân #trao quà #Gia Lai #Quy Nhơn.

Đọc thêm