'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển': Hành trình yêu thương đến với Gia Lai

Ngày 26-9, chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với bà con ngư dân tỉnh Gia Lai. Chương trình do báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức.

Tham dự chương trình có ông Dương Mah Tiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; ông Mai Ngọc Phước, Phó Chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” cùng khoảng 200 đại biểu lãnh đạo các sở, ngành và các ngư dân, các em học sinh.

Hơn 3 năm hỗ trợ ngư dân, góp phần thúc đẩy sớm gỡ thẻ vàng IUU

Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức từ đầu năm 2023, diễn ra tại các tỉnh, thành phố giáp biển trên cả nước nhằm hỗ trợ, động viên, đồng hành cùng bà con ngư dân; sát cánh cùng Chính phủ và chính quyền địa phương tìm giải pháp tháo gỡ thẻ vàng cho ngành hải sản của Việt Nam.

Trong hơn 3 năm qua, chương trình đã trao tặng hơn 4.200 phần quà, (mỗi phần quà trị giá khoảng 4-5 triệu đồng gồm 01 bình ắc quy, 01 túi thuốc, một số loại thuốc thiết yếu, 01 cuốn “Cẩm nang những điều cần biết về đánh bắt hải sản”, 01 phao cứu sinh, 01 đèn led, 01 cuộn dây thừng, 01 bình lọc nước…) cho ngư dân có tiêu biểu, khó khăn; hơn 700 suất học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tập; phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 2.000 ngư dân… Tổng kinh phí thực hiện đến nay đã hơn 34 tỉ đồng.

Chương trình đã đạt giải Nhất giải Báo chí TP.HCM năm 2024 và đạt giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần 4 năm 2025. Lãnh đạo trung ương và nhiều tỉnh, thành trong cả nước cùng với nhân dân đánh giá đây là chương trình xã hội thiện nguyện có giá trị, mang ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc.

Gia Lai là địa phương có biển thứ sáu trong năm 2025 mà báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” và cũng là địa phương cuối cùng mà chương trình đến với bà con ngư dân ở các tỉnh, thành có biển.

Tại Gia Lai, Ban tổ chức đã thăm hỏi, động viên và trao tặng 100 phần quà cho ngư dân, mỗi phần trị giá hơn 4 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao tặng 30 suất học bổng (mỗi suất gồm 2 triệu đồng tiền mặt, ba lô và một số dụng cụ học tập) cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

Ban tổ chức mong muốn bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, chương trình sẽ góp phần hiệu quả trong việc nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của bà con ngư dân khi tham gia đánh bắt trên biển. Qua đó, cùng Chính phủ, các bộ ngành, cơ quan, đơn vị và các địa phương, cấp bách tháo gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt Nam theo Kế hoạch Hành động mà Thủ tướng đã ban hành.

Được biết trong tháng 10 này, đoàn kiểm tra của Ủy ban châu Âu (EC) sẽ vào để kiểm tra IUU tại Việt Nam.