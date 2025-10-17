Cảnh sát biển mở cao điểm đấu tranh, ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác IUU 17/10/2025 17:05

(PLO)- Từ đầu năm 2025 đến nay, có 50 tàu cá vi phạm nghiêm trọng khai thác IUU bị lực lượng Cảnh sát biển phát hiện, đưa về bờ xử lý.

Ngày 17-10, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch “Tiếp tục mở đợt cao điểm đấu tranh quyết liệt, quyết tâm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)". Thời gian đợt cao điểm chống khai thác IUU được tổ chức từ ngày 15-10 đến 15-11-2025.

Còn tình trạng tàu cá vi phạm chống khai thác IUU

Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Cùng dự hội nghị ở các điểm cầu trực tuyến còn có đại diện các Bộ, ngành, các Vùng Cảnh sát biển, đại diện chính quyền địa phương ven biển, các lực lượng chức năng liên quan.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch tháng cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, chống khai thác IUU. Ảnh: ĐỨC ĐỊNH



Theo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị của Cảnh sát biển đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hiệp đồng, cơ quan chức năng các ban, bộ, ngành và chính quyền địa phương ven biển triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU. Qua đó, kịp thời làm giảm thiểu tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài, bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ, xử lý.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng tàu cá dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để vi phạm. Theo thống kê, từ đầu năm 2025 đến nay, có 25 tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác, mua bán hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài, bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ, xử lý; 50 tàu cá vi phạm nghiêm trọng khai thác IUU bị lực lượng Cảnh sát biển phát hiện, đưa về bờ xử lý.

Các đơn vị, Vùng thuộc Cảnh sát biển Việt Nam chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền chống khai thác IUU đến ngư dân

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn khai thác IUU, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đề ra một số nội dung, nhiệm vụ cụ thể.

Trong đó, triển khai quyết liệt, linh hoạt các biện pháp, phương án tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển, đặc biệt là các tại khu vực biển chồng lấn, khu vực biển giáp ranh.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức sử dụng lực lượng ra quân đồng bộ, quyết liệt, quyết tâm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác IUU; đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ tàu cá mất kết nối tín hiệu VMS, tàu cá tháo gửi, nhận gửi thiết bị VMS, tàu cá vượt ranh sang vùng biển nước ngoài hoạt động…

Quyết liệt xử lý, không có vùng cấm

Tại hội nghị, các cơ quan chức năng, địa phương, Bộ Tư lệnh các Vùng Cảnh sát biển đã thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, ngăn chặn vi phạm IUU. Đồng thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc, đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam trân trọng ghi nhận tinh thần, trách nhiệm cùng các ý kiến đóng tâm huyết, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương.

Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐỨC ĐỊNH

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên biển và bối cảnh địa chính trị khu vực biển Đông còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, Thiếu tướng Vũ Trung Kiên đề nghị các đơn vị phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng không chỉ của lực lượng Cảnh sát biển mà còn là của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và các cơ quan chức năng, địa phương liên quan.

Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu các đơn vị phải chú trọng làm tốt công tác Đảng, công tác chính trị, nắm bắt khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện đợt cao điểm.

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị phải thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao, không ngừng nghỉ 24/24 với tinh thần quyết tâm cao, xác định 6 rõ, đặc biệt là rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm như trong chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM, phát biểu tham luận về các giải pháp đấu tranh, ngăn ngừa vi phạm, chung tay tháo gỡ Thẻ vàng của EC. Ảnh: ĐỨC ĐỊNH

Cùng với đó, các đơn vị cần chú trọng phối hợp với các lực lượng, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và các cơ quan thông tấn báo chí chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền; tăng cường xử lý vi phạm với tinh thần quyết liệt, không có vùng cấm.

Đồng thời tăng cường phương tiện, lực lượng, phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm với các lực lượng chấp pháp quốc tế nhất là ở các địa bàn giáp ranh. Song song đó, các đơn vị cần chú trọng làm tốt công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật…

“Các nhiệm vụ phải được thực hiện tạo thành một thế trận khép kín từ tuyên truyền vận động đến đấu tranh, ngăn chặn, từ vùng ven bờ đến vùng biển, đảo, đặc biệt là vùng giáp ranh”, Thiếu tướng Vũ Trung Kiên nhấn mạnh.