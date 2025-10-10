Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam: Hơn 500 doanh nghiệp cùng nhận diện 'bài toán lớn' của nền kinh tế 10/10/2025 15:33

Ngày 10-10, Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ nhất năm 2025 – sự kiện trọng tâm của mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam (ViPEL) – đã khởi động với các phiên họp cấp Ủy ban của các ngành kinh tế then chốt.

Sự kiện thể hiện tinh thần “Công – Tư đồng kiến quốc”, đồng hành giữa khối doanh nghiệp tư nhân với Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương. Đây cũng là sự thể hiện tinh thần “ba cùng”: Nhà nước và doanh nghiệp cùng mục tiêu kiến quốc – cùng hành động – cùng chia sẻ trách nhiệm.

Thực hiện chủ trương tại Nghị quyết 68/TW về phát triển kinh tế tư nhân, sau nhiều tháng chuẩn bị, Ban Nghiên cứu và Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng) đã cùng đội ngũ doanh nhân trong các lĩnh vực, quy mô lớn – vừa – nhỏ xây dựng mô hình ViPEL.

Phiên đối thoại Ủy ban 2 về cơ chế Công - Tư trong phát triển hạ tầng và các ngành có lợi thế cạnh tranh quốc gia trong khuôn khổ chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân.

Hiện ViPEL đã bước đầu quy tụ được lực lượng nòng cốt của nhiều ngành kinh tế, tổ chức thành Hội đồng điều hành và 4 Ủy ban chuyên môn. Với cấu trúc đa dạng và liên kết theo mục tiêu phát triển ngành, ViPEL bước đầu hình thành một hệ sinh thái doanh nghiệp Việt sẵn sàng hành động, hướng tới làm chủ năng lực cốt lõi của nền kinh tế.

Trong phiên họp sáng nay, hơn 500 doanh nghiệp tham gia 4 phiên họp cấp Ủy ban và Diễn đàn Nữ doanh nhân đã cùng nhận diện các “bài toán lớn” của nền kinh tế, xác định dư địa tăng trưởng và cơ hội đột phá, đồng thời đề xuất các dự án hợp tác theo tinh thần “Công – Tư đồng kiến quốc” nhằm thí điểm cách làm mới và lan tỏa giá trị phát triển tích cực.

Tại Ủy ban 1 về các ngành công nghệ mới nổi và đổi mới sáng tạo, một liên minh kinh tế tầm thấp (LAE) với 10 đại diện doanh nghiệp, viện, trường các ngành công nghệ mới nổi đã được hình thành.

Tại Ủy ban 2 (hạ tầng và các ngành có lợi thế cạnh tranh), các dự án quy mô lớn về trung tâm hàng hải thế giới tại TP.HCM, điện gió ngoài khơi Nam Bộ… đề xuất định hình đội ngũ tư nhân dẫn dắt trong các dự án hạ tầng trọng điểm, giải bài toán quốc gia.

Tại Ủy ban 3 về Công nghiệp chế tạo, “liên minh các nhà sản xuất phụ trợ Việt Nam“, gồm nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp lớn và các hiệp hội doanh nghiệp, đã ra đời để cùng gia tăng tỷ lệ nội địa hóa trong công nghiệp chế tạo bằng sự liên kết chặt chẽ và tối ưu các quy trình sản xuất, kinh doanh…

Còn tại Ủy ban 4 (Phát triển nguồn lực và dịch vụ) đang chung tay tạo ra các dự án gia tăng chất lượng các ngành dịch vụ gắn với tiêu chí: “Làm cho người dân Việt Nam vui hơn, nhiều nụ cười hơn” qua hình thức hợp lực công- tư.

Để sáng kiến ViPEL và tinh thần “ba cùng” được đi vào cuộc sống một cách thực chất và tạo ra giá trị, trên cơ sở đề xuất ban đầu của Ban IV và đội ngũ doanh nhân sáng lập, Hội đồng điều hành ViPEL kiến nghị Thủ tướng giao các bộ, ngành liên quan tham mưu cơ chế hoặc cách thức thí điểm mô hình hợp tác “Công- Tư đồng kiến quốc”.

Việc này sẽ mở ra cơ hội và tiến tới cơ sở pháp lý cho phép thí điểm triển khai các cơ chế khó và mới: như việc áp dụng cơ chế đặc thù trong lựa chọn nhà đầu tư, giao việc dẫn dắt cho các doanh nghiệp uy tín trong nước cho các dự án chiến lược quốc gia và địa phương, đi kèm với những điều kiện về mục tiêu, trách nhiệm và giám sát minh bạch, loại bỏ cơ chế: “xin-cho”.

Chiều cùng ngày, phiên Toàn cảnh Kinh tế tư nhân sẽ diễn ra với sự tham dự và chủ trì của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, các đại biểu quốc tế, chuyên gia và hơn 500 doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ cùng thảo luận nhằm đi đến sự thống nhất hành động theo cách làm mới để hiện thực hóa những giá trị và mục tiêu tốt đẹp nhất mà ViPEL đã xây nền móng.