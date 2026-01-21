Cổ động viên TP.HCM tiếc nuối khi U-23 Việt Nam thua U-23 Trung Quốc

(PLO)- Hàng nghìn cổ động viên bóng đá tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong trận bán kết giải U-23 châu Á.
Rạng sáng 21-1, trận bán kết giải U-23 Châu Á giữa hai đội tuyển U-23 Việt Nam và U-23 Trung Quốc chính thức khép lại sau 99 phút thi đấu. Với chiến thắng 3-0 trước U-23 Việt Nam, U-23 Trung Quốc giành quyền vào thi đấu chung kết, tranh chức vô địch với U-23 Nhật Bản. Riêng thầy trò ông HLV Kim Sang-Sik sẽ tiếp tục thi đấu tranh thứ hạng Ba, Tư cùng U-23 Hàn Quốc.
Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM), hàng nghìn cổ động viên yêu bóng đá Việt Nam đã có mặt từ sớm để 'tiếp lửa" cho đội tuyển U-23 Việt Nam thi đấu. Trải qua 99 phút theo dõi đội nhà tranh tài tại trận bán kết, các cổ động viên TP.HCM đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Tuy nhiên, trước thất bại với tỉ số 0-3 trước U-23 Trung Quốc, nhiều cổ động viên đã không khỏi tiếc nuối.
Các nhóm cổ động viên, người hâm mộ mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn hò reo với niềm tin chiến thắng cho đội tuyển U-23 Việt Nam.
Phút thứ 48 (đầu hiệp 2) cầu thủ Peng Xiao của U-23 Trung Quốc đánh đầu thành công, mở tỉ số cho trận đấu.
Ánh mắt cổ động viên lắng xuống, hoang mang khi cầu thủ Lý Đức bị trọng tài phạt thẻ đỏ ở phút 73.