Cổ động viên TP.HCM tiếc nuối khi U-23 Việt Nam thua U-23 Trung Quốc 21/01/2026 06:00

(PLO)- Hàng nghìn cổ động viên bóng đá tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong trận bán kết giải U-23 châu Á.

Rạng sáng 21-1, trận bán kết giải U-23 Châu Á giữa hai đội tuyển U-23 Việt Nam và U-23 Trung Quốc chính thức khép lại sau 99 phút thi đấu. Với chiến thắng 3-0 trước U-23 Việt Nam, U-23 Trung Quốc giành quyền vào thi đấu chung kết, tranh chức vô địch với U-23 Nhật Bản. Riêng thầy trò ông HLV Kim Sang-Sik sẽ tiếp tục thi đấu tranh thứ hạng Ba, Tư cùng U-23 Hàn Quốc.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM), hàng nghìn cổ động viên yêu bóng đá Việt Nam đã có mặt từ sớm để 'tiếp lửa" cho đội tuyển U-23 Việt Nam thi đấu. Trải qua 99 phút theo dõi đội nhà tranh tài tại trận bán kết, các cổ động viên TP.HCM đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Tuy nhiên, trước thất bại với tỉ số 0-3 trước U-23 Trung Quốc, nhiều cổ động viên đã không khỏi tiếc nuối.

Trước khi trận đấu diễn ra, khu vực bố trí 2 màn hình LED cỡ lớn tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) được hàng nghìn cổ động viên TP.HCM lấp đầy.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿﻿ Các nhóm cổ động viên, người hâm mộ mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn hò reo với niềm tin chiến thắng cho đội tuyển U-23 Việt Nam.

Sự nuối tiếc hiện rõ trên khuôn mặt các cổ động viên khi U-23 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trước U-23 Trung Quốc.

Phút thứ 30 của hiệp thi đấu thứ nhất, sau pha va chạm mạnh với Xiang Yuwang, cầu thủ Hiểu Minh dính chấn thương đầu gối và phải rời sân khiến cổ động viên TP.HCM lo lắng.

Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, hai đội hòa nhau với tỉ số 0-0. Các cổ động viên tin tưởng đội nhà sẽ ghi bàn ở hiệp hai và giành chiến thắng.

Phút thứ 48 (đầu hiệp 2) cầu thủ Peng Xiao của U-23 Trung Quốc đánh đầu thành công, mở tỉ số cho trận đấu.

Cục diện dần thay đổi khi phút thứ 53, cầu thủ số 7 Xiang Yuwang của U-23 Trung Quốc dứt điểm thành công, U-23 Việt Nam thủng lưới bàn thứ 2. Nhiều người hâm mộ trở nên lo lắng khi đội nhà bị dẫn trước 2 bàn và thời gian thi đấu mỗi lúc một ngắn.

Ánh mắt cổ động viên lắng xuống, hoang mang khi cầu thủ Lý Đức bị trọng tài phạt thẻ đỏ ở phút 73.

Người hâm mộ đầy tiếc nuối khi trận đấu chính thức khép lại, U-23 Việt Nam thất bại trước U-23 Trung Quốc với tỉ số 0-3.