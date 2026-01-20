Bí mật đằng sau chiến lược 'Junior Samurai' táo bạo của bóng đá Nhật Bản 20/01/2026 13:13

Bài viết này sẽ phân tích sâu chiến lược của bóng đá Nhật Bản trong việc sử dụng các cầu thủ sinh viên và các ngôi sao trẻ U-21 dự giải U-23 châu Á. Bài viết cũng sẽ hé lộ lý do tại sao "Những chiến binh Samurai xanh" lại tự tin vào hệ thống phát triển cầu thủ trẻ của mình.

Việc công bố danh sách đội tuyển U-23 Nhật Bản tham dự vòng chung kết AFC U-23 Asian Cup tại Saudi Arabia một lần nữa đã làm chấn động bóng đá châu Á. Nhật Bản, với dự án "Junior Samurai" (Samurai trẻ), mạnh dạn cử sinh viên đại học và các cầu thủ đội U-21 tham gia các giải đấu cấp châu lục.

Trong khi đó, một số quốc gia vẫn đang vật lộn với việc các CLB từ chối cho phép cầu thủ tập trung cùng đội U-23 dự giải châu Á. Có một câu hỏi khó hiểu trong lòng người hâm mộ: tại sao bóng đá Nhật Bản lại tiến xa đến vậy?

Đội hình U-23 Nhật Bản tham dự U-23 châu Á là những sinh viên và cầu thủ U-21. ẢNH: AFP

Rất nhiều cầu thủ bóng đá đại học

Theo một thông báo từ ​​Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) ngày 28-12-2025, danh sách 23 cầu thủ cuối cùng tham dự U-23 châu Á tại Saudi Arabia đã được công bố. Điều đáng ngạc nhiên nhất là danh sách này bao gồm nhiều cầu thủ đến từ các trường đại học, như Tomoyasu Hamasaki, Kaito Koizumi, Kanta Sekitomi và Hayato Okabe, cũng như những cầu thủ triển vọng như Shusuke Furuya và Haruta Kume.

Việc Nhật Bản lựa chọn cầu thủ từ ngoài giải đấu chuyên nghiệp không phải là ngẫu nhiên, mà là một phần "bản sắc" của bóng đá Nhật Bản, vốn ưu tiên hệ thống bóng đá trung học, đại học, một hệ thống mạnh mẽ không kém gì các CLB chuyên nghiệp. Theo các phương tiện truyền thông nổi tiếng của Nhật như Gekisaka, những cầu thủ này đã trải qua quá trình sàng lọc nghiêm ngặt và sở hữu thể lực đủ để thi đấu tốt trước các cầu thủ đến từ các quốc gia châu Á khác.

Chiến lược U-21 trong kỳ tuyển chọn U-23 của Nhật Bản

Một điểm thú vị khác là độ tuổi trung bình của đội U-23 Nhật Bản dự giải U-23 châu Á là rất thấp, chỉ khoảng 20 tuổi. Điều này có nghĩa là Nhật Bản đang sử dụng toàn bộ đội U-21 để thi đấu ở giải U-23, với mục tiêu dài hạn là chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic và vòng loại World Cup.

Danh sách này bao gồm những cầu thủ trẻ đầy triển vọng như Ryunosuke Sato, tiền vệ kiến ​​tạo 19 tuổi của FC Tokyo, và Yutaka Michiwaki, tiền đạo cao lớn 19 tuổi hiện đang chơi cho SK Beveren ở Bỉ. Điều này cho thấy Nhật Bản sẵn sàng trọng dụng các cầu thủ trẻ để họ có cơ hội tích lũy kinh nghiệm ở những giải đấu lớn, hướng đến thành công trong tương lai.

U-23 Nhật Bản dễ dàng thắng Syria 5-0 trong trận mở màn giải U-23 châu Á. ẢNH: AFC

Tại sao Nhật Bản lại tự tin đến vậy? Đó là một câu hỏi lớn... Câu trả lời nằm ở sự liên tục của "hệ thống phát triển bóng đá trẻ" của nước này.

Theo các báo cáo của truyền thông Nhật Bản, bóng đá đại học ở Nhật Bản có tiêu chuẩn rất cao, cả về đào tạo và khoa học thể thao. Nhiều cầu thủ chọn theo học thêm để phát triển kỹ năng trước khi gia nhập giải bóng đá cao nhất Nhật Bản J-League.

Lý do HLV Oiwa của U-23 Nhật Bản dám sử dụng sinh viên đại học là vì hệ sinh thái bóng đá Nhật Bản hoàn toàn liên kết chặt chẽ. Những cầu thủ này có sự cạnh tranh khốc liệt quanh năm với những giải đấu dành cho học sinh trung học, sinh viên... được tổ chức với quy mô lớn và liên tục, có nghĩa là Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) không cần phải chỉ dựa vào các CLB chuyên nghiệp. Đây là một "giải pháp" bền vững cho vấn đề các CLB không cho phép cầu thủ ra đi, một vấn đề mà nhiều quốc gia đang phải đối mặt...

Kết quả là Nhật Bản liên tục "hái quả ngọt", mới nhất là đội đã vào bán kết giải U-23 châu Á và sẽ gặp U-23 Hàn Quốc vào hôm nay 20-1, sau 3 trận toàn thắng thuyết phục ở vòng bảng và đánh bại Jordan trên loạt sút luân lưu ở tứ kết.