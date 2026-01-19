'Kiềng ba chân' tạo nền tảng phát triển cho Trường Đại học Kinh tế – Luật 19/01/2026 15:22

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự chuyển dịch sang nền kinh tế tri thức, giáo dục đại học không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn được kỳ vọng là trung tâm sản sinh tri thức mới, gắn nghiên cứu khoa học với đổi mới sáng tạo, tư vấn chính sách và đóng góp cho phát triển bền vững.

Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) đã từng bước khẳng định hướng đi nhất quán, xây dựng mô hình phát triển dựa trên “kiềng ba chân”: nghiên cứu khoa học - tư vấn chính sách - nâng cao chất lượng đào tạo, qua đó hình thành một hệ sinh thái học thuật năng động, hiện đại và gắn kết với nhu cầu của đất nước.

Trường Đại học Kinh tế – Luật (ĐHQG TP.HCM), một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu uy tín trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý. Ảnh: THUẬN VĂN

Nghiên cứu khoa học - Trụ cột trung tâm trong chiến lược phát triển

Nghiên cứu khoa học được xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của Trường Đại học Kinh tế - Luật. Những năm gần đây, hoạt động nghiên cứu tại Trường không ngừng được mở rộng cả về quy mô lẫn chất lượng, với sự gia tăng về công bố quốc tế, các đề tài ứng dụng và các dự án hợp tác với doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước.

Hội thảo khoa học được tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, tạo diễn đàn trao đổi học thuật giữa các nhà khoa học trong và ngoài nước. NTCC

Theo PGS.TS Lê Hoành Sử, Trưởng khoa Hệ thống thông tin, môi trường nghiên cứu khoa học tại Trường mang lại nhiều thuận lợi cho cả giảng viên và sinh viên nhờ hệ thống chính sách khuyến khích rõ ràng, từ hỗ trợ công bố quốc tế, triển khai đề tài chuyển giao đến tư vấn chính sách. Ông nhấn mạnh: “Nghiên cứu, giảng dạy và phục vụ cộng đồng tại Trường Đại học Kinh tế - Luật là một chỉnh thể gắn kết, không tách rời.”

PGS.TS Lê Hoành Sử, Trưởng khoa Hệ thống thông tin, trao đổi về định hướng gắn kết nghiên cứu khoa học với giảng dạy và phục vụ cộng đồng. Ảnh: HOÀI TRỌNG

Tinh thần gắn kết đó được thể hiện rõ trong việc đưa các kết quả nghiên cứu mới, các vấn đề thời sự của nền kinh tế và pháp luật vào nội dung giảng dạy, giúp sinh viên tiếp cận tri thức cập nhật ngay trên giảng đường.

Sinh viên là chủ thể tích cực của hệ sinh thái nghiên cứu

Trong hệ sinh thái nghiên cứu của Trường, sinh viên không chỉ là người thụ hưởng mà còn là chủ thể tích cực của hoạt động nghiên cứu khoa học. Với nhiều sinh viên, nghiên cứu bắt đầu từ sự tò mò, từ những câu hỏi nảy sinh trong quá trình học tập và quan sát thực tiễn.

Em Nguyễn Huỳnh Yến Nhi, sinh viên khoa Hệ thống thông tin, cho rằng nghiên cứu khoa học là cơ hội để thử - sai và tích lũy trải nghiệm cho tương lai nghề nghiệp. Theo Yến Nhi, quá trình nghiên cứu giúp sinh viên hình thành tư duy tạo giải pháp cho các vấn đề thực tiễn, thay vì chỉ thực hiện những công việc mang tính lặp lại.

Sinh viên Nguyễn Huỳnh Yến Nhi (Khoa Hệ thống thông tin) đang đọc tài liệu về đề tài nghiên cứu khoa học. Ảnh: HOÀI TRỌNG

Cùng chung quan điểm, em Nguyễn Trung Hiếu, sinh viên khoa Kinh tế đối ngoại, chia sẻ rằng môi trường học thuật trong chương trình Cử nhân tài năng đã tạo động lực để em theo đuổi nghiên cứu từ sớm. “Nghiên cứu khoa học giúp em rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm, năng lực dẫn dắt và khả năng sử dụng tiếng Anh trong học thuật” - Hiếu cho biết.

Sinh viên Nguyễn Trung Hiếu (Khoa Kinh tế đối ngoại) tìm kiếm tài liệu nghiên cứu trong thư viện. Ảnh: HOÀI TRỌNG

Từ nghiên cứu học thuật đến tư vấn, phản biện chính sách

Không chỉ hướng đến giá trị học thuật, nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Kinh tế - Luật còn được định hướng mạnh mẽ theo hướng ứng dụng và phục vụ thực tiễn, đặc biệt trong hoạt động tư vấn và phản biện chính sách.

Hội thảo với chủ đề "AI và Pháp luật - Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi mở cho Việt Nam" do trường ﻿ĐH Kinh tế - Luật phối hợp cùng báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức. Ảnh: THUẬN VĂN

Thông qua các diễn đàn khoa học, nhiều kết quả nghiên cứu đã trở thành luận cứ quan trọng cho quá trình hoạch định, đánh giá và hoàn thiện chính sách trong lĩnh vực kinh tế, pháp luật và quản lý.

Xem hợp tác quốc tế là đòn bẩy nâng cao chất lượng nghiên cứu

Trong xu thế hội nhập giáo dục đại học, hợp tác quốc tế được xem là động lực quan trọng thúc đẩy nghiên cứu và nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế - Luật.

Theo TS Đào Gia Phúc, Viện trưởng Viện Pháp luật quốc tế và so sánh, hợp tác quốc tế giúp mở rộng năng lực nghiên cứu, nâng cao chất lượng học thuật thông qua phản biện, đồng tác giả và tiếp cận các nguồn lực nghiên cứu lớn. Ông khẳng định định hướng nghiên cứu của Viện vẫn kiên định với mục tiêu gắn nghiên cứu với phục vụ cộng đồng và tư vấn chính sách.

TS Đào Gia Phúc, Viện trưởng Viện Pháp luật quốc tế và so sánh, chia sẻ về vai trò của hợp tác quốc tế trong nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học. Ảnh: HOÀI TRỌNG

Kiến tạo môi trường học thuật và định hướng phát triển bền vững

Để hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển bền vững, vai trò kiến tạo môi trường và định hướng chiến lược của Nhà trường có ý nghĩa then chốt. Theo TS Trần Thanh Long, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, nghiên cứu khoa học luôn được xác định là một trong những trụ cột hoạt động của Trường.

TS Trần Thanh Long, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Luật, chia sẻ về chiến lược phát triển nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách. Ảnh: HOÀI TRỌNG

Trong giai đoạn tới, Trường tập trung phát triển nghiên cứu liên ngành, gắn kết kinh tế, quản lý, luật, công nghệ, dữ liệu và phát triển bền vững. Đồng thời triển khai hoạt động tư vấn chính sách theo chu trình khép kín từ nghiên cứu đến đồng hành cùng các cơ quan quản lý và doanh nghiệp.

Với định hướng phát triển khoa học bài bản và gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn, Trường Đại học Kinh tế - Luật đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái nghiên cứu hiện đại, đóng góp những giá trị tri thức thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội và quá trình hoàn thiện thể chế của đất nước.