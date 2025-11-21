Trường ĐH Kinh tế - Luật cùng các học giả quốc tế bàn giải pháp ‘chuyển đổi kép’ 21/11/2025 10:59

(PLO)- Hội thảo SEBL 2025 do Trường ĐH Kinh tế - Luật tổ chức quy tụ học giả quốc tế, thảo luận giải pháp kết hợp chuyển đổi số và chuyển đổi xanh hướng tới phát triển bền vững.

Ngày 21-1, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM (UEL) tổ chức Hội thảo Quốc tế về Phát triển bền vững trong Kinh tế, Kinh doanh và Luật 2025 (Sustainability in Economics Business and Law - SEBL 2025).

Sự kiện này tiếp nối thành công của Hội thảo SEB 2024 và tiếp tục là diễn đàn học thuật uy tín, quy tụ các học giả, chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu mới, cập nhật xu hướng toàn cầu và thảo luận các giải pháp hướng tới phát triển bền vững.

Trọng tâm là "chuyển đổi kép"

Với chủ đề “Hướng tới chuyển đổi kép: Tích hợp góc nhìn kinh tế, kinh doanh và pháp lý cho một tương lai bền vững”, SEBL 2025 đặt trọng tâm vào “chuyển đổi kép” (twin transition) - chuyển đổi số đi đôi với chuyển đổi xanh, xu hướng đang được các quốc gia xem như chìa khóa phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Phát biểu khai mạc SEBL 2025, PGS.TS. Hoàng Công Gia Khánh - Hiệu trưởng UEL - nhấn mạnh ý nghĩa của Hội thảo trong bối cảnh thế giới đang dịch chuyển mạnh mẽ theo hướng phát triển bền vững.

PGS.TS. Hoàng Công Gia Khánh - Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM (UEL) - phát biểu khai mạc SEBL 2025 sáng 21-11. Ảnh: DƯƠNG KHANG

“Mục tiêu của chúng ta hôm nay đầy tham vọng: cùng trao đổi cách kết hợp chuyển đổi số với chuyển đổi xanh, hướng đến một tương lai không chỉ thịnh vượng mà còn bao trùm, có trách nhiệm và bền bỉ trước những biến động” - PGS.TS. Hoàng Công Gia Khánh phát biểu.

“Tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, chúng tôi kiên định với sứ mệnh thúc đẩy phát triển bền vững quốc gia thông qua nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, giáo dục và gắn kết cộng đồng trong các lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh và pháp luật. Chúng tôi tin rằng giáo dục không chỉ là con đường dẫn tới thành công cá nhân, mà còn là động lực cốt lõi giúp xã hội phát triển bền vững” - vị hiệu trưởng khẳng định.

“Khi cùng hướng đến chuyển đổi kép, chúng ta hãy nhớ rằng phát triển bền vững không phải là một điểm đến cuối cùng, mà là một hành trình liên tục, được nuôi dưỡng bằng sự học hỏi, hợp tác và sáng tạo. Chúng ta hãy cùng nhau thu hẹp khoảng cách giữa tri thức và thực tiễn, giữa đổi mới và trách nhiệm, để con người và hành tinh tiến gần nhau hơn” - PGS.TS. Hoàng Công Gia Khánh -

Không chỉ dừng ở trao đổi học thuật, SEBL 2025 mang ý nghĩa rộng lớn hơn khi góp phần làm rõ những hàm ý chính sách, mô hình kinh doanh mới và giải pháp quản trị tiên tiến có thể áp dụng vào thực tiễn.

Đây là diễn đàn để cộng đồng khoa học và các nhà hoạch định chính sách cùng thảo luận những con đường khả thi giúp doanh nghiệp, nền kinh tế và xã hội thích ứng hiệu quả hơn trước các biến động toàn cầu.

Các diễn giả hội thảo nhận quà lưu niệm từ Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Hội thảo có sự tham dự đông đảo của các học giả và chuyên gia trong và ngoài nước như Canada, Trung Quốc, Đức, Indonesia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Malta, Namibia, Ba Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Ukraine, UAE, Vương quốc Anh và Mỹ, thể hiện quy mô quốc tế và uy tín học thuật ngày càng tăng của SEBL qua từng năm tổ chức.

Rất đông nhà nghiên cứu từ nhiều nước tham dự SEBL 2025. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Những phiên thảo luận chuyên sâu

SEBL 2025 có 4 phiên tham luận chính và 15 phiên thảo luận song song. Tại 4 phiên tham luận chính, các chuyên gia tập trung vào các vấn đề trọng yếu của chuyển đổi kép và tác động của chuyển đổi kép đến kinh tế, kinh doanh và pháp luật.

Ở tham luận đầu tiên, Giáo sư Angappa Asari Gunasekaran (Trường ĐH Bang Pennsylvania, Mỹ) phân tích vai trò của Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI - Gen AI) trong nâng cao năng lực chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt ở khả năng dự báo, tối ưu vận hành và củng cố tính bền vững.

Giáo sư Angappa Asari Gunasekaran (Trường ĐH Bang Pennsylvania, Mỹ). Ảnh: DƯƠNG KHANG

Tiếp nối là phần trình bày của Giáo sư Agnieszka Głodowska (Trường ĐH Kinh tế Krakow, Ba Lan) về các rào cản giới trong thương mại quốc tế và nhu cầu chính sách nhằm thúc đẩy cơ hội cho phụ nữ khởi nghiệp.

Giáo sư Agnieszka Głodowska (Trường ĐH Kinh tế Krakow, Ba Lan). Ảnh: DƯƠNG KHANG

Trong tham luận tiếp theo, Giáo sư Dominik Bierecki (Trường ĐH Pomeranian tại Słupsk, Ba Lan) làm rõ vai trò của mô hình hợp tác xã trong bối cảnh chuyển đổi xanh - chuyển đổi số, nhấn mạnh sự phù hợp của các nguyên tắc hợp tác xã với mục tiêu phát triển bền vững.

Giáo sư Dominik Bierecki (Trường ĐH Pomeranian tại Słupsk, Ba Lan). Ảnh: DƯƠNG KHANG

Khép lại phiên buổi sáng, PGS.TS Trần Thị Hồng Liên (Trường ĐH Kinh tế - Luật) giới thiệu ứng dụng AI trong thu thập dữ liệu phi cấu trúc, mở ra hướng tiếp cận mới cho nghiên cứu lãnh đạo và quản trị công ty.

PGS.TS Trần Thị Hồng Liên (Trường ĐH Kinh tế - Luật). Ảnh: DƯƠNG KHANG

Chiều cùng ngày, Hội thảo tiếp tục diễn ra với 15 phiên thảo luận song song (12 phiên trực tiếp, 03 trực tuyến), bao gồm các chủ đề đa dạng như: quy định pháp lý về số hóa và trí tuệ nhân tạo; luật khí hậu, môi trường và năng lượng; đổi mới pháp lý trực tuyến; phát triển bền vững trong các nền kinh tế chuyển đổi; tài chính - rủi ro - hành vi doanh nghiệp; ESG và báo cáo tài chính trong kỷ nguyên số; chuyển đổi số trong quản trị và marketing; kinh tế xanh và đổi mới tài chính.