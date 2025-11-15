Ra mắt Ban Điều hành Cộng đồng Cựu người học Trường ĐH Kinh tế - Luật 15/11/2025 18:42

(PLO)- Ban Điều hành Cộng đồng Cựu người học quy tụ hơn 200 cựu người học trở về Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập trường.

Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL), Đại học Quốc gia TP.HCM vừa tổ chức Lễ ra mắt Ban Điều hành và các Ban Liên lạc Cộng đồng Cựu người học UEL (cộng đồng UEL Alumni) nhiệm kỳ 2025 - 2028, kết hợp chương trình Gala “Ngày về - UEL Alumni 25 năm”.

Lễ ra mắt thu hút hơn 200 cựu người học nhiều khóa trở về UEL nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Trường.

Trong không khí giao lưu và chúc mừng, cộng đồng UEL Alumni cũng tổ chức đấu giá các vật phẩm đặc biệt, gồm ba quyển kỷ yếu phiên bản giới hạn nhằm ghi dấu hành trình 25 năm hình thành và phát triển của trường.

Theo PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM, “di sản bền vững nhất của UEL chính là sự tử tế và bản lĩnh mà người học mang theo suốt đời”.

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Ngoài ra, PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh đánh giá chính đội ngũ cựu người học đã làm giàu thêm giá trị ấy và tạo nên sức mạnh cộng hưởng cho “Ngôi nhà chung UEL”.

Đồng thời, PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh kêu gọi cựu người học tiếp tục gắn kết với nhau và với Nhà trường nhằm mở rộng đối tác, cơ hội nghề nghiệp, tham gia thiết kế học phần, cố vấn nghề nghiệp và nâng tầm trải nghiệm học tập cho sinh viên.

Ông cũng mong muốn UEL Alumni lan tỏa các giá trị cốt lõi của trường thông qua bản lĩnh, sự chính trực và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Cảnh Thịnh, Cựu sinh viên Khóa 02, Chủ tịch Ban điều hành và các Ban Liên lạc Cộng đồng Cựu người học UEL, định hướng tăng cường kết nối các thế hệ UELers, lan tỏa tinh thần “Kết nối - Khát vọng” và xây dựng cộng đồng UEL Alumni phát triển theo giá trị tri thức - nhân văn - bền vững.

Ông Nguyễn Cảnh Thịnh, Cựu sinh viên Khóa 02, Chủ tịch Ban điều hành và các Ban Liên lạc Cộng đồng Cựu người học UEL.

Được biết, ban Điều hành UEL Alumni gồm Chủ tịch Nguyễn Cảnh Thịnh và bốn Phó Chủ tịch: ThS Cù Xuân Tiến (Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên); bà Lê Thị Thanh Quý, Cựu sinh viên Khóa 04; ông Trần Thành Nam và ông Lê Nguyên Hòa cựu sinh viên khóa 06.

UEL Alumni huy động được hơn 655 triệu đồng để hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi bão lũ trong năm 2025.

Dịp này, UEL Alumni huy động được hơn 655 triệu đồng để hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi bão lũ trong năm 2025; hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên khuyết tật và triển khai các chương trình đào tạo kỹ năng dành cho sinh viên.