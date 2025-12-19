Chuỗi sự kiện Lễ hội Toàn cầu tháng 12-2025 sẽ diễn ra ở phường Bình Trưng, TP.HCM 19/12/2025 17:46

(PLO)- Chuỗi sự kiện Lễ hội Toàn cầu do The Global City tổ chức diễn ra ở phường Bình Trưng, TP.HCM mang đến không gian lễ hội Giáng sinh rực rỡ và nhiều trải nghiệm thú vị dịp cuối năm.

Mùa lễ hội cuối năm 2025, khu đô thị The Global City tổ chức chuỗi sự kiện mang tên Lễ hội Toàn cầu – Global Festive. Sự kiện diễn ra xuyên suốt tháng 12 với điểm nhấn là hành trình trải nghiệm “Around The World” ngay giữa lòng đô thị.

The Global City tổ chức chuỗi sự kiện "Lễ hội Toàn cầu" tháng 12-2025. Ảnh: THANH MAI

Theo Ban Tổ chức, chuỗi sự kiện được xây dựng như một chuyến du hành văn hóa không cần hộ chiếu. Mỗi khu vực trong The Global City đại diện cho một điểm đến quốc tế. Mỗi cuối tuần là một chương trải nghiệm mới, kết nối ánh sáng, cảm xúc và tinh thần lễ hội toàn cầu.

Lấy cảm hứng từ các thành phố biểu tượng như San Francisco, New York, Hồng Kông… cùng tinh thần phiêu lưu trong tác phẩm của Jules Verne, The Global City được khoác diện mạo rực rỡ. Hệ thống trang trí, ánh sáng và các hoạt động tương tác mang đậm không khí Giáng sinh và năm mới.

Điểm nhấn là cây thông khổng lồ, biểu tượng Thành phố Lễ hội Toàn cầu, được thiết kế theo phong cách hiện đại, kết hợp vật liệu phản chiếu. Thời điểm cây thông được thắp sáng cũng là lúc mùa lễ hội chính thức khởi động.

Trước đó, trong hai ngày 13 và 14-12, khu đô thị tổ chức loạt hoạt động gian hàng, workshop, trình diễn đường phố, food truck và biểu diễn âm nhạc. Chương trình diễn ra từ 15 giờ đến 21 giờ mỗi ngày, tạo không gian vui chơi, trải nghiệm cho người dân và du khách.

Theo Ban Tổ chức, chuỗi sự kiện Lễ hội Toàn cầu hướng đến xây dựng The Global City trở thành bản đồ lễ hội Giáng sinh, năm mới mang tầm quốc tế. Đây là nơi ánh sáng, âm nhạc và con người cùng hòa chung nhịp đập.