Học thạc sĩ tại UEL – Bệ phóng sự nghiệp, cánh cửa toàn cầu 19/09/2025 15:06

(PLO)- Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, tấm bằng thạc sĩ trở thành “tấm hộ chiếu” quan trọng để người lao động nâng cao năng lực chuyên môn, mở rộng cơ hội nghề nghiệp và khẳng định vị thế bản thân.

Tại TP.HCM – trung tâm giáo dục lớn nhất cả nước – Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL), thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM đã không ngừng khẳng định vị thế là một địa chỉ uy tín cho những ai muốn bứt phá trong sự nghiệp.

Nền tảng vững vàng với chương trình thạc sĩ tại UEL

UEL hiện đào tạo 11 ngành/chuyên ngành thạc sĩ trong các lĩnh vực: kinh tế học, kinh tế và quản lý công, kinh tế chính trị, tài chính – ngân hàng, quản trị kinh doanh, công nghệ tài chính, thương mại điện tử, luật kinh tế, luật dân sự và tố tụng dân sự,… Các chương trình được thiết kế linh hoạt, vừa phù hợp cho người đi làm, vừa đáp ứng nhu cầu nghiên cứu chuyên sâu.

Đặc biệt, chương trình đào tạo thạc sĩ tại UEL hội tụ nhiều lợi thế vượt trội:

· Tấm bằng danh giá: trực thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM, hệ thống đại học có uy tín hàng đầu trong đào tạo và nghiên cứu.

· Mạng lưới kết nối rộng mở: học viên có cơ hội giao lưu, hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia.

· Địa điểm học tập thuận lợi: các lớp cao học được tổ chức tại trung tâm Quận 1 (cũ), giúp học viên cân bằng giữa công việc và học tập.

· Chương trình đào tạo tiệm cận chuẩn quốc tế: cập nhật kiến thức mới, gắn với thực tiễn và nhu cầu thị trường.

· Đội ngũ giảng viên đầu ngành: nhiều chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước trực tiếp giảng dạy.

· Cơ hội thăng tiến rõ rệt: học viên sau khi tốt nghiệp có nhiều lợi thế trong việc phát triển sự nghiệp, từ vị trí quản lý, điều hành đến nghiên cứu, giảng dạy.

Thông tin tuyển sinh Địa chỉ: Trường Đại học Kinh tế – Luật, 669 Đỗ Mười, Khu phố 13, phường Linh Xuân, TP.HCM

Email: tuyensinhsaudaihoc@uel.edu.vn

Điện thoại: 028 8889 9909 (08h00 – 16h30, Thứ 2 – Thứ 6)

Fanpage: fb.com/sdhkhcnuel

Nhóm Zalo nhận thông tin tuyển sinh: zalo.me/g/kcxyrb363

Với phương châm “Tri thức - Uy tín - Cơ hội”, UEL đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho hành trình học thạc sĩ, mở ra cánh cửa sự nghiệp vững chắc trong thời đại mới.

Học viên chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật liên kết quốc tế tham dự Lễ tốt nghiệp và nhận bằng tại Pháp.

Học thạc sĩ liên kết quốc tế – Cơ hội toàn cầu ngay tại Việt Nam

Bên cạnh chương trình trong nước, UEL còn triển khai nhiều chương trình liên kết quốc tế. Trong đó, nổi bật là chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật liên kết giữa UEL và Trường Đại học Paris Panthéon-Assas, đã duy trì hơn 10 năm và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ học viên, đặc biệt là những người đang công tác trong lĩnh vực pháp lý, quản lý, nhân sự và kinh doanh.

Chương trình không chỉ giúp người học nâng cao trình độ chuyên môn mà còn mở rộng cơ hội làm việc toàn cầu thông qua sự kết hợp hài hòa giữa kiến thức học thuật nền tảng, thực tiễn pháp lý đa dạng, đội ngũ giảng viên quốc tế và phát triển mạng lưới quốc tế.

TS. LS Phan Hoài Nam - Tổng Giám đốc Hãng Tư vấn W&A, Trọng tài viên VIAC, Giảng viên Học viện Tư pháp - cựu học viên chương trình chia sẻ: “Đây là chương trình quốc tế thực sự hữu ích cho người làm nghề luật tại Việt Nam. Nội dung đào tạo bài bản, cập nhật, và đặc biệt phù hợp với những ai đang cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp hoặc làm việc trong môi trường có yếu tố nước ngoài. Học với giảng viên trong và ngoài nước bằng tiếng Anh, tiếp cận trực tiếp hệ thống pháp luật châu Âu, là trải nghiệm đáng giá giúp mình mở rộng tư duy và nâng tầm chuyên môn. Nếu bạn đang tìm một chương trình vừa nghiêm túc về học thuật, vừa thiết thực cho công việc thực tế, thì đây là lựa chọn rất đáng cân nhắc”.

Một lợi thế lớn của chương trình là học viên có thể tiết kiệm lên đến 70% chi phí khi học tại Việt Nam và nhận bằng của Trường Đại học Paris Panthéon-Assas cấp, có giá trị toàn cầu. Đồng thời, học viên có cơ hội tham gia chương trình giao lưu hè hoặc lễ tốt nghiệp tại Pháp.

Mỗi năm, chương trình Tuyển sinh 1 đợt vào tháng 8. Thông tin chi tiết của chương trình xem tại: https://llm.edu.vn/ hoặc vào link: https://international.uel.edu.vn/ để tìm hiểu thêm về các chương trình liên kết quốc tế của UEL.