Trường đại học ở TP.HCM cam kết không tăng học phí với thí sinh trúng tuyển năm 2026

(PLO)- Năm 2026, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM dự kiến tuyển sinh theo năm phương thức và được áp dụng chính sách ổn định học phí trong toàn khóa học.

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM vừa công bố thông tin tuyển sinh dự kiến năm 2026 và các chính sách học bổng, học phí mới.

Theo đó, năm 2026, trường dự kiến thực hiện năm phương thức tuyển sinh tương tự năm 2025, gồm: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ THPT theo điểm tổ hợp ba môn lớp 12; xét học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và xét kết quả kỳ thi V-SAT.

Điểm mới trong tuyển sinh năm nay là trường sẽ tổ chức kỳ thi V-SAT thành hai đợt. Đợt 1 dự kiến diễn ra ngày 12-4, đợt 2 vào ngày 10-5. Thí sinh đăng ký dự thi theo quy định của nhà trường.

Cùng với đó, trường mở thêm ngành an ninh mạng, nâng tổng số ngành đào tạo lên 38 ngành. Bên cạnh các chương trình đào tạo hiện có, trường tiếp tục tuyển sinh bốn chương trình tài năng, giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, gồm các ngành: Quản trị kinh doanh, tài chính – ngân hàng, kinh doanh quốc tế và marketing.

Các chương trình này dành cho thí sinh xét tuyển và trúng tuyển vào trường. Riêng thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 từ các trường THPT chuyên trên cả nước sẽ được tuyển thẳng vào chương trình tài năng theo quy định.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM. Ảnh: ĐOÀN PHONG

Đáng chú ý, theo thông tin công bố, năm 2026 trường cho phép thí sinh đăng ký xét học bổng tuyển sinh sớm trước ngày 31-5, căn cứ vào kết quả học kỳ 1 lớp 12. Trên cơ sở điểm học kỳ 1 của các tổ hợp môn xét tuyển tương ứng với từng ngành đào tạo, thí sinh đạt điều kiện về điểm có thể đăng ký xét học bổng sớm theo quy định của trường.

Chính sách học bổng tuyển sinh năm 2026 của trường gồm các mức 25%, 50% và 100%, xét dựa trên mức điểm tuyển sinh và điều kiện về ngoại ngữ, cụ thể là tiếng Anh. Thí sinh có chứng chỉ IELTS khi tham gia xét tuyển và trúng tuyển theo quy định sẽ được xét các mức học bổng tương ứng. Trong đó, thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên có cơ hội nhận học bổng từ 25% đến 100%.

Riêng với các ngành ngôn ngữ Hàn Quốc, Nhật, Trung Quốc, tâm lý học, quản trị sự kiện, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, quản trị khách sạn, thí sinh trúng tuyển được áp dụng học bổng 50% học phí trong suốt bốn năm học.

Một số ngành khác như quan hệ quốc tế, kỹ thuật phần mềm, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, quan hệ công chúng, công nghệ truyền thông, khoa học dữ liệu, thiết kế đồ họa, truyền thông đa phương tiện và an ninh mạng được hưởng học bổng 35% toàn khóa.

Bên cạnh đó, trường triển khai học bổng dành cho thí sinh có thành tích nổi bật trong lĩnh vực học thuật, thể thao, nghệ thuật và thí sinh các trường THPT chuyên trên cả nước, với mức hỗ trợ từ 25% đến 100%.

Nhà trường cũng áp dụng học bổng giáo dục cho con, em ruột của cán bộ, giáo viên, nhân viên các sở giáo dục và đào tạo, các trường THPT với mức 50% học phí toàn khóa, cùng học bổng gia đình 10% cho sinh viên có người thân đã và đang học tại trường.

Về học phí, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM khẳng định với sinh viên trúng tuyển năm 2026 được áp dụng chính sách ổn định học phí trong toàn khóa học. Đồng thời, sinh viên có chứng chỉ IELTS đầu vào từ 5.0 được miễn học phí 3 cấp độ tiếng Anh, từ 5.5 được miễn học phí 4 cấp độ tiếng Anh, tương ứng mức giảm từ khoảng 30 đến 35 triệu đồng.