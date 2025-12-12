8 trường đại học ở TP.HCM tuyển sinh theo 1 phương thức xét tuyển tích hợp 12/12/2025 08:01

(PLO)- ĐH Quốc gia TP.HCM chủ trương triển khai tuyển sinh theo một phương thức xét tuyển tích hợp, trong đó kết quả thi đánh giá năng lực giữ vai trò trụ cột.

ĐH Quốc gia TP.HCM vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh ĐH chính quy năm 2025 và triển khai phương hướng năm 2026.

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là lần đầu tiên áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Điều này kéo theo nhiều yêu cầu mới về đánh giá phẩm chất và năng lực thí sinh.

Trước bối cảnh này, ĐH Quốc gia TP.HCM đã chủ động điều chỉnh kế hoạch, tăng cường phương thức đánh giá năng lực (ĐGNL), mở rộng tuyển sinh liên ngành, liên trường. Đơn vị cũng tiếp tục nâng cao tính minh bạch, linh hoạt trong toàn bộ quy trình.

Cụ thể, năm 2025, ĐH Quốc gia TP.HCM có 24.549 thí sinh nhập học, đạt tỉ lệ 97,57%. Việc triển khai đồng thời ba phương thức (xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét tuyển bằng kết quả thi ĐGNL; xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT) giúp các trường thành viên chủ động phân bổ chỉ tiêu và tiếp cận đa dạng nguồn thí sinh.

Trong đó, phương thức ĐGNL tiếp tục là trụ cột, chiếm 56,32% tổng số thí sinh nhập học, vượt mục tiêu đề ra. Phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT giảm theo lộ trình nhưng vẫn giữ vai trò quan trọng ở nhiều đơn vị.

Đáng chú ý, diện ưu tiên xét tuyển thẳng dành cho học sinh giỏi nhất trường THPT ghi nhận 30.301 thí sinh đăng ký, số lượng trường và địa phương tham gia tăng mạnh.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025. Ảnh: LT

Về phương hướng năm 2026, ĐH Quốc gia TP.HCM định hướng đổi mới theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa, phù hợp với Bộ GD&ĐT và xu thế quốc tế. Trên cơ sở phân tích dữ liệu, ĐH Quốc gia TP.HCM chủ trương thống nhất triển khai một phương thức xét tuyển tích hợp, lấy kết quả ĐGNL làm trụ cột. Cách tiếp cận này giúp giảm số lượng phương thức, tránh gây nhiễu cho thí sinh và tạo sự đồng bộ trong tuyển sinh.

Phương thức tích hợp mới kết hợp ba nhóm tiêu chí: kết quả thi THPT, kết quả ĐGNL và quá trình học tập THPT. Tỉ trọng các tiêu chí được xây dựng trên dữ liệu ba năm gần nhất nhằm bảo đảm sự phù hợp giữa đầu vào và chất lượng đào tạo. Thí sinh có thành tích nổi trội tại các trường chuyên, năng khiếu được cộng điểm theo quy định thống nhất.

Năm 2026 cũng là giai đoạn ĐH Quốc gia TP.HCM đẩy mạnh số hóa hồ sơ, chuẩn hóa kỹ thuật xét tuyển, nhất là ở nhóm ưu tiên. Đồng thời, đơn vị tiếp tục phối hợp với Bộ GD&ĐT và các tổ chức thi ĐGNL trên toàn quốc để hướng tới chuẩn chung về chất lượng đầu vào, chuẩn bị thi trên máy tính từ năm 2027.

Được biết, ĐH Quốc gia TP.HCM hiện có tám trường ĐH thành viên gồm: Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH KHXH&NV, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Kinh tế - Luật, Trường ĐH Công nghệ thông tin, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH Khoa học sức khỏe và Trường ĐH An Giang.