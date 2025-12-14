Thí sinh bất an vì cách tuyển sinh mới gây xáo trộn, ĐH Quốc gia TP.HCM lên tiếng 14/12/2025 18:03

(PLO)- ĐH Quốc gia TP.HCM khẳng định không thay đổi cách tuyển sinh đột ngột và không quy định bắt buộc thí sinh phải tham dự Kỳ thi Đánh giá năng lực để được xét tuyển.

Chiều 14-12, ĐH Quốc gia TP.HCM đã có thông tin gửi báo chí, phụ huynh, thí sinh về định hướng tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Lí do đưa ra thông báo này, theo ĐH Quốc gia TP.HCM, do trước đó, trong quá trình chuẩn bị cho tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, ĐH Quốc gia TP.HCM đã đưa ra thông tin về việc thống nhất triển khai một phương thức xét tuyển tổng hợp năm 2026. Thông tin này đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, quan tâm và băn khoăn từ phụ huynh, thí sinh và xã hội.

Không đột ngột thay đổi cách tuyển sinh

ĐH Quốc gia TP.HCM lý giải, năm 2025, ĐH Quốc gia TP.HCM đã xác định rõ định hướng xây dựng một khung xét tuyển thống nhất ở cấp hệ thống, trong đó các trường đại học thành viên được trao quyền tự chủ để lựa chọn, kết hợp và xác định trọng số các tiêu chí xét tuyển phù hợp với đặc thù đào tạo của từng đơn vị.

Định hướng tuyển sinh năm 2026 là sự kế thừa và tiếp tục hoàn thiện chủ trương này, không phải là sự thay đổi đột ngột hay loại bỏ các diện xét tuyển đang được thực hiện theo Quy chế hiện hành.

Giải thích rõ hơn về khái niệm “phương thức xét tuyển tổng hợp”, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết đây là việc sử dụng một khung công thức xét tuyển thống nhất, trong đó thí sinh có thể tham gia xét tuyển thông qua nhiều nguồn dữ liệu đầu vào khác nhau. Các nguồn dữ liệu này bao gồm kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức, kết quả học tập THPT và các tiêu chí phù hợp khác theo quy định.

Các tiêu chí xét tuyển sẽ được kết hợp thông qua các trọng số và nguyên tắc quy đổi rõ ràng, công khai và minh bạch. Mục tiêu của cách tiếp cận này là bảo đảm quyền tiếp cận công bằng cho thí sinh, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho công tác tổ chức xét tuyển của các cơ sở đào tạo.

Từ thực tiễn triển khai, ĐH Quốc gia TP.HCM dẫn ví dụ tại Trường ĐH Bách khoa – một trường ĐH thành viên – cho thấy phương thức xét tuyển tổng hợp đã được áp dụng từ năm 2022 và mang lại hiệu quả tích cực.

Theo đó, Trường ĐH Bách khoa sử dụng một phương thức tuyển sinh tổng hợp làm phương thức xét tuyển chính, với các thành phần điểm bao gồm kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức, kết quả thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập THPT.

Công thức tính điểm xét tuyển được nhà trường xây dựng trên cơ sở khoa học và thực tiễn. Thí sinh có thể sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả kỳ thi đánh giá năng lực để tham gia xét tuyển. Kết quả triển khai cho thấy phương thức này góp phần giảm sự phức tạp trong tuyển sinh, bảo đảm cơ hội tiếp cận công bằng cho thí sinh và nâng cao chất lượng đầu vào.

Trên cơ sở kinh nghiệm thực tiễn này, ĐH Quốc gia TP.HCM định hướng nghiên cứu, hoàn thiện và từng bước mở rộng mô hình phù hợp trong toàn hệ thống, gắn với điều kiện và đặc thù đào tạo của từng trường thành viên.

ĐH Quốc gia TP.HCM khẳng định không quy định bắt buộc thí sinh phải tham dự Kỳ thi Đánh giá năng lực để được xét tuyển năm 2026. Ảnh: UIT

Không bắt buộc thí sinh phải thi đánh giá năng lực

Căn cứ trên định hướng tổng thể ở cấp ĐH Quốc gia, các trường ĐH thành viên đang trong quá trình biên soạn, rà soát và hoàn chỉnh phương án tuyển sinh cụ thể của đơn vị mình, bao gồm việc xác định các trọng số, cách thức quy đổi và hướng dẫn rõ ràng đối với từng nhóm đối tượng.

Các nội dung này nhằm bảo đảm tối đa khả năng tiếp cận của tất cả thí sinh đối với quá trình xét tuyển. Trên cơ sở các đề xuất của các trường đại học thành viên, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ xem xét, thống nhất phương án cuối cùng và công bố công khai theo đúng thời hạn quy định.

Đối với Kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức, đây là một trong những công cụ đánh giá năng lực học tập quan trọng và tiếp tục được khuyến khích sử dụng trên cơ sở tự chủ của các trường thành viên. ĐH Quốc gia TP.HCM không quy định bắt buộc thí sinh phải tham dự Kỳ thi Đánh giá năng lực để được xét tuyển; thí sinh sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc các kết quả hợp lệ khác theo Quy chế vẫn được bảo đảm quyền lợi và có hướng dẫn cụ thể trong phương án tuyển sinh của từng đơn vị.

Các chế độ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT tiếp tục được thực hiện đầy đủ, nhất quán và không thay đổi. Việc triển khai các diện xét tuyển này được tích hợp hài hòa trong phương án tuyển sinh chung của từng đơn vị, bảo đảm tuân thủ quy chế, quy định, giữ vững nguyên tắc công bằng và minh bạch trong tuyển sinh.

ĐH Quốc gia TP.HCM cam kết triển khai tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 một cách thận trọng, nhất quán và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Mọi nội dung liên quan đến phương thức, tiêu chí và lộ trình tuyển sinh sẽ được ĐH Quốc gia TP.HCM và các trường ĐH thành viên công bố công khai, minh bạch và đúng thời hạn; các điều chỉnh đều được thực hiện thận trọng, có lộ trình, đặt quyền lợi chính đáng của thí sinh lên hàng đầu, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đầu vào và sự ổn định của toàn hệ thống.

Trên cơ sở đó, ĐH Quốc gia TP.HCM mong phụ huynh và thí sinh an tâm theo dõi các thông tin chính thức, tập trung vào việc học tập và chuẩn bị theo đúng chương trình giáo dục phổ thông, đồng thời tin tưởng vào quá trình chuẩn bị nghiêm túc, có cơ sở khoa học và trách nhiệm của ĐH Quốc gia TP.HCM trong công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.