TP.HCM dự kiến còn 37 trường trung học nghề sau sáp nhập 13/12/2025 12:25

Mô hình trường trung học nghề xuất hiện trong dự thảo đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập ngành GD&ĐT trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2025-2030 đang được Sở GD&ĐT TP.HCM đưa ra lấy ý kiến.

Học viên Trung tâm giáo dục thường xuyên Chu Văn An trong một hoạt động ngoài trời. Ảnh: FANPAGE TRUNG TÂM

Theo phương án Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất, các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT được giữ nguyên hiện trạng.

41 trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp dự kiến được chuyển đổi thành 37 trường trung học nghề, tương đương cấp THPT. Các trường này sẽ trực thuộc Sở GD&ĐT để cung ứng dịch vụ công theo khu vực liên phường, xã.

Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua. Một trong những điểm đáng chú ý nhất là việc bổ sung mô hình Trung học nghề và mở rộng đối tượng tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Điều này nhằm hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, linh hoạt và liên thông, tạo cơ hội học tập suốt đời cho mọi công dân.

Trung học nghề được xác định là cùng bậc học với trường THPT, tích hợp kiến thức cốt lõi của chương trình THPT và chuyên môn nghề. Mục tiêu là giúp người học vừa hoàn thiện trình độ học vấn phổ thông, vừa trang bị năng lực nghề nghiệp để thực hiện các công việc trong môi trường quen thuộc của ngành nghề.

Việc bổ sung mô hình này nhằm tăng cường định hướng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên từ bậc phổ thông. Đồng thời, tăng số lượng học sinh sau THCS và THPT vào học giáo dục nghề nghiệp, đẩy nhanh lộ trình phổ cập nghề theo tinh thần Kết luận 91 của Bộ Chính trị.

Dự kiến phương án chuyển đổi, sáp nhập các trung tâm giáo dục thường xuyên, nghề nghiệp thành trường trung học nghề của TP.HCM như sau:

TP.HCM dự kiến có 37 trường trung học nghề sau sáp nhập