Toàn cảnh Hội thảo "AI và Pháp luật: Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi mở cho Việt Nam"

(PLO)- Sáng 7-10, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM phối hợp cùng Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Hội thảo 'AI và Pháp luật: Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi mở cho Việt Nam'.
Hội thảo 'AI và Pháp luật: Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi mở cho Việt Nam' tập trung bàn luận 4 vấn đề chính gồm: (1) Tác động của AI đến hệ thống pháp luật, kinh nghiệm lập pháp của các quốc gia trên thế giới và gợi mở cho Việt Nam; (2) Các ứng dụng mới về công nghệ và AI cho việc thực hành pháp luật; (3) Thực tiễn ứng dụng AI vào một hoạt động hành nghề điển hình tại Việt Nam và các thách thức pháp lý đặt ra; (4) Thực tiễn ứng dụng AI vào hoạt động xét xử và tranh tụng tại Việt Nam.
Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực pháp luật; đại diện các sở ban, ngành và các cơ quan báo chí Trung ương và TP.HCM.
Quang cảnh Hội thảo 'AI và Pháp luật: Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi mở cho Việt Nam'.
PGS.TS Ngô Hữu Phước, Phó Trưởng khoa phụ trách, Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM trình bày tham luận với chủ đề "pháp luật về AI: Tiếp cận quốc tế, khuyến nghị cho Việt Nam".
Ông Trần Minh Anh, Thẩm phán TAND Khu vực I TP.HCM (phải) và ông Nguyễn Cao Trí, Chuyên gia công nghệ thông tin, Thành viên Ban chuyển đổi số TAND Khu vực I TP.HCM trình bày tham luận "Thực tiễn ứng dụng AI trong hoạt động xét xử và tranh tụng tại tòa án".
PGS.TS Lê Minh Khôi, Trưởng phòng Khoa học và Đào tạo Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM thực hiện tham luận với nội dung: "AI ứng dụng trong y tế và các vấn đề pháp lý đặt ra".
Tiến sĩ Dương Văn Thịnh, Phó Chủ tịch VERON AI GRoup trình bày nội dung "AI ứng dụng trong pháp luật: góc nhìn từ chuyên gia công nghệ".
Các đại biểu, chuyên gia, khách mời tiếp tục tranh luận xoay quanh chủ đề AI và Pháp luật tại phiên thảo luận bàn tròn.