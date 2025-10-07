Toàn cảnh Hội thảo "AI và Pháp luật: Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi mở cho Việt Nam" 07/10/2025 16:10

Hội thảo 'AI và Pháp luật: Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi mở cho Việt Nam' tập trung bàn luận 4 vấn đề chính gồm: (1) Tác động của AI đến hệ thống pháp luật, kinh nghiệm lập pháp của các quốc gia trên thế giới và gợi mở cho Việt Nam; (2) Các ứng dụng mới về công nghệ và AI cho việc thực hành pháp luật; (3) Thực tiễn ứng dụng AI vào một hoạt động hành nghề điển hình tại Việt Nam và các thách thức pháp lý đặt ra; (4) Thực tiễn ứng dụng AI vào hoạt động xét xử và tranh tụng tại Việt Nam.

Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực pháp luật; đại diện các sở ban, ngành và các cơ quan báo chí Trung ương và TP.HCM.

﻿ ﻿ ﻿﻿ Quang cảnh Hội thảo 'AI và Pháp luật: Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi mở cho Việt Nam'.

Phát biểu chào mừng, PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh - Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM mong muốn hội thảo không chỉ đề cập đến việc sử dụng AI trong ngành luật mà còn tập trung đi sâu vào pháp lý dành cho AI, với mong muốn góp phần xây dựng khung pháp lý cho AI phát triển an toàn, có trách nhiệm, không kiềm hãm sự đổi mới và sáng tạo.

Phát biểu đề dẫn, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập thường trực báo Pháp Luật TP.HCM bày tỏ kỳ vọng hội thảo sẽ góp phần xây dựng khung pháp lý cân bằng giữa đổi mới sáng tạo và bảo vệ quyền lợi công dân, doanh nghiệp, hướng tới một hệ sinh thái AI minh bạch, an toàn và hiệu quả.

﻿ ﻿ PGS.TS Ngô Hữu Phước, Phó Trưởng khoa phụ trách, Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM trình bày tham luận với chủ đề "pháp luật về AI: Tiếp cận quốc tế, khuyến nghị cho Việt Nam".

﻿ ﻿ ﻿﻿ Ông Trần Minh Anh, Thẩm phán TAND Khu vực I TP.HCM (phải) và ông Nguyễn Cao Trí, Chuyên gia công nghệ thông tin, Thành viên Ban chuyển đổi số TAND Khu vực I TP.HCM trình bày tham luận "Thực tiễn ứng dụng AI trong hoạt động xét xử và tranh tụng tại tòa án".

﻿ ﻿ PGS.TS Lê Minh Khôi, Trưởng phòng Khoa học và Đào tạo Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM thực hiện tham luận với nội dung: "AI ứng dụng trong y tế và các vấn đề pháp lý đặt ra".

Tiến sĩ Dương Văn Thịnh, Phó Chủ tịch VERON AI GRoup trình bày nội dung "AI ứng dụng trong pháp luật: góc nhìn từ chuyên gia công nghệ".

Ông Huỳnh Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM (trái), ông Nguyễn Đức Hiển, Phó tổng biên tập thường trực Báo Pháp Luật TP.HCM (giữa) và ông Phạm Thành Nhân - Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM trao đổi các nội dung liên quan về chủ đề AI và Pháp luật.

Từ trái sang: Phiên thảo luận bàn tròn tại hội thảo xoay quanh chủ đề AI và Pháp luật với sự tham gia của PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trưởng khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM; PGS.TS Phạm Trần Vũ, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM; ông Nguyễn Đức Hiển, Phó tổng biên tập Thường trực báo Pháp luật TP.HCM; ông Châu Việt Bắc, Phó Tổng thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAC; Luật sư Trần Anh Đức, Giám đốc, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam, Luật sư thành viên, A&O Shearman; Luật sư Nguyễn Quốc Cường, Giám đốc Công ty Luật Infinity Việt Nam.

Xoay quanh chủ đề AI và Pháp luật, nhà báo Nguyễn Đức Hiển đã chia sẻ quan điểm những tác động của AI nói riêng và công nghệ nói chung đối với công tác báo chí và việc phổ biến, truyền pháp luật. Đồng thời ông cũng đánh giá các chính sách và pháp luật hiện hành liên quan tại Việt Nam.

PGS.TS Phạm Trần Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM, chia sẻ thêm về những tiến bộ mới nhất hiện nay về AI (mô hình nền tảng, hạ tầng tính toán, dữ liệu) và Việt Nam đang đứng ở đâu về năng lực triển khai so với khu vực.

Ông Châu Việt Bắc, Phó Tổng thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAC Chia sẻ về AI và công nghệ đang được ứng dụng vào quy trình trọng tài tại VIAC. Theo ông Bắc, VIAC đã ý thức được ứng dụng công nghệ vào việc giải quyết tranh chấp. Cách đây hơn 10 năm, VIAC đã ứng dụng công nghệ khi giải quyết tranh chấp trực tuyến, có sự kết nối giữa các trọng tài viên. Việc sử dụng công nghệ như là nhu cầu sống còn của trọng tài viên.

LS Trần Anh Đức, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam, Luật sư thành viên, A&O Shearman, cho biết các công ty, tập đoàn nước ngoài rất chú trọng đến bảo mật thông tin. Do vậy, đối với các công ty luật cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng là tổ chức, cá nhân nước ngoài thì thường có điều khoản trong hợp đồng liên quan đến bảo mật dữ liệu, rủi ro trong việc sử dụng dữ liệu (có điều khoản quy định rõ không được sử dụng AI trong việc sử dụng, phân tích dữ liệu...).

Luật sư Nguyễn Quốc Cường, Giám đốc Công ty Luật Infinity Việt Nam, chia sẻ về quyền hình ảnh do AI tạo ra. Ông cũng thông tin thêm về quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm do AI tạo ra, hiện nay pháp luật Việt Nam chưa thừa nhận tác phẩm do AI tự động tạo ra là đối tượng được bảo hộ quyền tác giả.

﻿ ﻿ ﻿ Các đại biểu, chuyên gia, khách mời tiếp tục tranh luận xoay quanh chủ đề AI và Pháp luật tại phiên thảo luận bàn tròn.