Ứng dụng AI: Chất lượng dữ liệu đầu vào tạo ra giá trị cốt lõi 07/10/2025 14:56

(PLO)- Trong ngành luật, khi ứng dụng AI thì vấn đề then chốt là nguồn dữ liệu đầu vào phải là những nguồn uy tín, sạch.

Sáng 7-10, trong phiên thảo luận tại Hội thảo khoa học “AI và Pháp luật: Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi mở cho Việt Nam” do Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM phối hợp cùng báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, các chuyên gia, đại biểu đã có những trao đổi, chia sẻ liên quan đến ứng dụng AI trong pháp luật và năng lực triển khai về AI tại Việt Nam.

Các chuyên gia trao đổi, thảo luận tại hội thảo. Ảnh: THUẬN VĂN

Hai vấn đề cần giải quyết để phát triển AI tại Việt Nam

Chia sẻ những tiến bộ hiện nay về AI và Việt Nam đang đứng ở đâu về năng lực triển khai so với khu vực, PGS-TS Phạm Trần Vũ (Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM) cho biết thực chất AI không mới mà đã từng xuất hiện từ thập niên 50 của thế kỷ trước. Từ khi xuất hiện máy tính thì con người đã suy nghĩ tạo ra một mô hình máy tính làm việc, xử lý công việc giống như con người.

Để so sánh về hiệu quả xử lý công việc của AI trước đây so với hiện nay thì chúng ta cần nhìn nhận lượng dữ liệu hiện nay so với trước đây đã lớn, lớn hơn rất rất nhiều lần. Con người không thể xử lý khối lượng dữ liệu lớn như vậy, máy tính bình thường cũng khó có thể xử lý nhanh chóng. Trong khi đó, AI và siêu máy tính sẽ xử lý khối dữ liệu này và giúp nâng cao hiệu suất công việc hơn trước đây.

PGS-TS Phạm Trần Vũ, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM. Ảnh:THUẬN VĂN

Lấy ví dụ cụ thể, PGS-TS Phạm Trần Vũ cho biết trong hoạt động kế toán trước đây khi chưa có máy tính thì kế toán viên phải xử lý công việc thủ công, giờ đây khi có máy tính và trí tuệ nhân tạo thì sức lao động của con người đã được giải phóng.

Còn dưới góc nhìn khoa học công nghệ thì AI cũng chỉ là một công cụ (thế hệ công cụ mới) giúp nâng cao hiệu quả công việc. Vậy vấn đề đặt ra là khi ứng dụng, áp dụng AI mà xảy sai sót thì ai, chủ thể nào chịu trách nhiệm? Ví dụ bác sĩ sử dụng AI thì khi xảy ra sai sót thì bác sĩ hay người tạo ra AI chịu trách nhiệm.

"Để trả lời cho câu hỏi "Tại Việt Nam, AI đang ở đâu?" thì phải giải quyết được hai vấn đề. Thứ nhất là Việt Nam đã có nguồn dữ liệu khổng lồ hay chưa. Thứ hai là năng lực xử lý dữ liệu (siêu máy tính) tới đâu. Theo tôi, thì Việt Nam đang thiếu cả hai yếu tố này, khi giải quyết được hai vấn đề này thì sẽ định hình được Việt Nam đang ở đâu trong bức tranh AI toàn cầu" - PGS-TS Phạm Trần Vũ nói.

Chất lượng câu trả lời của AI phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu đưa vào

Trao đổi dưới góc độ ứng dụng AI trong lĩnh vực pháp luật, LS Trần Anh Đức (Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam, Luật sư thành viên, A&O Shearman) cho biết các công ty, tập đoàn nước ngoài rất chú trọng đến bảo mật thông tin. Do vậy, đối với các công ty luật cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng là tổ chức, cá nhân nước ngoài thì thường có điều khoản trong hợp đồng liên quan đến bảo mật dữ liệu, rủi ro trong việc sử dụng dữ liệu (có điều khoản quy định rõ không được sử dụng AI trong việc sử dụng, phân tích dữ liệu...).

LS Trần Anh Đức, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam, Luật sư thành viên, A&O Shearman. Ảnh:THUẬN VĂN

Ngoài ra, AI còn được ứng dụng trong lĩnh vực soạn thảo, tư vấn hợp đồng. Cụ thể khi khách hàng đưa ra thông tin, yêu cầu và quan hệ pháp lý thì AI sẽ hỗ trợ đưa ra mẫu hợp đồng phù hợp một cách nhanh chóng và chính xác.

"Trong lĩnh vực tư vấn hợp đồng, khi đối tác gửi hợp đồng tới công ty luật để tư vấn và đưa ra giải pháp. Nếu xử lý thủ công thì có những hợp đồng phải sử dụng đến 2-3 luật sư cùng nghiên cứu trong cả một ngày mới vạch ra được những nội dung lớn của hợp đồng để đưa ra những phương án tư vấn sơ bộ cho khách hàng. Tuy nhiên, khi có AI hỗ trợ, chúng tôi chỉ mất khoảng một giờ để có được kết quả mong muốn" - LS Trần Anh Đức chia sẻ.

LS Đức cũng nhấn mạnh và lưu ý việc sử dụng AI trong áp dụng và nghiên cứu pháp luật phải đặc biệt quan tâm đến nguồn dữ liệu đầu vào. Bởi lẽ, chất lượng câu trả lời phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu đưa vào. Ví dụ khi sử dụng AI để nghiên cứu, tra cứu pháp luật nhưng khi đưa ra kết quả, AI lại sử dụng bài viết từ sinh viên để đưa ra kết quả, từ những nguồn không uy tín, điều này là hết sức nguy hiểm.

"Tốt hơn hết là ứng dụng, sử dụng AI dựa trên những dữ liệu nội bộ, từ những nguồn dữ liệu uy tín để phát huy tối đa khả năng ứng dụng của AI. Còn đối với sinh viên luật, khi nghiên cứu hay sử dụng AI cần phải có kỹ năng tư duy để chọn lọc thông tin từ những nguồn có uy tín trên Internet" - LS Đức nói.