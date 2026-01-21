Trường Đại học Kinh tế - Luật: Kiến tạo giá trị giáo dục khác biệt 21/01/2026 13:28

(PLO)- Hơn 25 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM (UEL) khẳng định vai trò là cơ sở nghiên cứu, đào tạo uy tín. Trên chặng đường ấy, UEL đã kiên định, bền bỉ và không ngừng sáng tạo để mang đến những giá trị giáo dục khác biệt.

Trường đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM (UEL) được thành lập theo Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 24/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ, với tiền thân là Khoa Kinh tế, trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, đến nay UEL đã trở thành một trong những trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực nòng cốt, chủ lực của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Sau 25 năm hình thành và phát triển, UEL đã khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu uy tín của hệ thống giáo dục Đại học tại Việt Nam. Ảnh: THUẬN VĂN

Hơn 40.000 cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ đã ‘ra lò’

Toạ lạc trong khuôn viên rộng lớn tại Khu đô thị ĐHQG TP.HCM, Trường Đại học Kinh tế - Luật có tổng diện tích lên đến hơn 16ha, gồm nhiều tòa nhà chức năng như khu văn phòng, lớp học, thư viện, khu vực phục vụ học tập và nghiên cứu…Đặc biệt, trường dành đến hơn ½ diện tích để kiến tạo không gian xanh, tạo môi trường làm việc, học tập, nghiên cứu thoải mái cho giảng viên, sinh viên.

Trường Đại học Kinh tế - Luật hiện là một trong tám trường thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Trường hiện có 9 khoa, đào tạo cử nhân trong 38 ngành/chuyên ngành về kinh tế, kinh doanh, quản lý và luật, 11 ngành/chuyên ngành thạc sĩ, 6 ngành/chuyên ngành tiến sĩ, với đa dạng các hình thức đào tạo như tiếng Việt, tiếng Anh, hợp tác đào tạo cùng doanh nghiệp, cử nhân tài năng, song ngành, liên trường giữa các trường thành viên ĐHQG TP.HCM; liên kết đào tạo với các trường đại học quốc tế; trao đổi sinh viên tại các trường đối tác…, với quy mô đào tạo hơn 13.000 học viên, sinh viên.

Qua hơn 25 năm phát triển, UEL đã cung cấp cho xã hội hơn 40.000 cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, và mỗi năm UEL tuyển sinh khoảng 3.000 người học các hệ.

Trường cũng xây dựng được đội ngũ viên chức và người lao động có trình độ chuyên môn cao với nhiều chuyên gia đầu ngành, đáp ứng được yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản lý và luật. Đến nay, đội ngũ nhân sự của trường khoảng 430 người, trong đó 51,26% có trình độ TS, PGS và GS; nhiều giảng viên được đào tạo bài bản ở nước ngoài.

Trường Đại học Kinh tế - Luật và báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: "Nghị quyết số 66-NQ/TW: Tạo đột phá về tư duy xây dựng và thi hành pháp luật". Ảnh: THUẬN VĂN

Bên cạnh đó, trường liên tục mở rộng quan hệ hợp tác với các đại học và tổ chức khoa học uy tín trên thế giới trong giảng dạy, liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên và người học. Nổi bật là các đối tác như ĐH Indiana (Mỹ), ĐH Birmingham City, ĐH Paris 1 và ĐH Paris II (Pháp), ĐH Swinburne (Úc), ĐH Keyo (Nhật), ĐH Daejeon Hàn Quốc)…

Đẩy mạnh liên kết đào tạo liên ngành, liên trường

Trong bối cảnh chuyển đổi số, công nghệ đang tác động mạnh mẽ lên tất cả lĩnh vực của đời sống, nhu cầu nguồn nhân lực cũng thay đổi theo hướng đòi hỏi người học phải có kiến thức đa ngành, đa lĩnh vực. Trong xu hướng đó, Trường ĐH Kinh tế - Luật là một trong những trường tiên phong trong việc xây dựng các chương trình đào tạo liên ngành.

Theo PGS.TS Lê Tuấn Lộc, Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế - Luật, đào tạo liên ngành đang là xu hướng của thế giới vì có nhiều vấn đề cần phải giải quyết hiện nay không chỉ cần kiến thức trong lĩnh vực đơn ngành mà phải đa ngành, ví dụ như chuyển đổi số.

PGS.TS Lê Tuấn Lộc, Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế - Luật. Ảnh: THUẬN VĂN



“Đào tạo liên ngành cũng cho phép sinh viên chuyển đổi cơ hội nghề nghiệp tốt hơn trong bối cảnh một số nghề nghề hiện nay đang suy giảm, thúc đẩy cho nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số trong bối cảnh hiện nay”- PGS.TS Lê Tuấn Lộc cho biết.

Để phát triển chương trình đào tạo liên ngành, liên trường, UEL đã liên kết với các trường thành viên trong hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM. Hiện trường đang triển khai 03 chương trình đào tạo cử nhân liên trường gồm: Kinh doanh thương mại Hàn Quốc (phối hợp với Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn), Kinh doanh Nông nghiệp số (phối hợp với Trường ĐH An Giang) và Kinh tế đất đai (phối hợp với Trường ĐH Khoa học Tự nhiên).

Là sinh viên đang theo học Ngành Kinh doanh thương mại Hàn Quốc tại UEL, Đặng Nguyễn Hồng Truyền, sinh viên ngành Hàn Quốc học, trường Đại học KHXH&NV TP.HCM, cho biết rất hứng thú với chương trình đào tạo liên ngành này dù mới bắt đầu một số môn học. “Việc liên kết đào tạo giữa hai trường sẽ giúp em khi ra trường vừa biết được tiếng Hàn, vừa có kiến thức về kinh tế để có thể làm việc ở nhiều vị trí trong các công ty Hàn Quốc hoặc các doanh nghiệp có quan hệ thương mại với Hàn Quốc”- Hồng Truyền chia sẻ.

Cũng theo học chương trình đào tạo liên ngành trên tại UEL, Đặng Thị Trúc Quỳnh, sinh viên Khoa Hàn Quốc học, ĐH KHXH&NV TP.HCM, cho biết đam mê kinh tế lẫn tiếng Hàn, Quỳnh rất mừng khi biết hai trường liên kết đào tạo ngành Kinh doanh thương mại Hàn Quốc.

“Theo học chương trình này tại UEL, em nghĩ khi ra trường em sẽ có kiến thức được đào tạo bài bản về kinh tế để hỗ trợ cho công việc sau này”- Sinh viên Đặng Thị Trúc Quỳnh tự tin chia sẻ.

Đột phá với chương trình Co-operative Education

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh và yêu cầu ngày càng cao về kỹ năng thực tiễn, việc chỉ học lý thuyết trong môi trường đại học không còn đủ để sinh viên đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng. Nhận thấy điều này cùng với việc tìm hiểu mô hình dạy và học Co-op đang khá phổ biến ở nhiều nước, đặc biệt là Canada và Mỹ.

Năm 2024, Trường đại học Kinh tế – Luật lần đầu tuyển sinh chương trình dạy và học hợp tác với doanh nghiệp “Co-operative Education” (Co-op) nhằm mang lại cho sinh viên những trải nghiệm thực tế quý báu trong quá trình học tập. Ảnh: THUẬN VĂN

Đây là chương trình giáo dục mà nhà trường và doanh nghiệp sẽ cùng phối hợp để đào tạo cho sinh viên những kiến thức trong lĩnh vực, ngành học cùng với các trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp. PGS.TS Lê Hoành Sử, Trưởng Khoa Hệ thống thông tin, Trường Đại học Kinh tế - Luật, cho biết trường hiện đang triển khai 2 ngành học theo chương trình Co-op là ngành Công nghệ tài chính và Hệ thống thông tin quản lý. Đây là hai ngành mang tính liên ngành giữa công nghệ, tài chính và quản lý, đòi hỏi sinh viên phải nắm bắt những công nghệ thực tế, tham gia những dự án thực tế tại doanh nghiệp.

Theo học chương trình này, mỗi năm sinh viên có một học kỳ đến học tập và làm việc tại doanh nghiệp. Sinh viên sẽ được giao thực hiện các công việc, dự án, chương trình cụ thể của doanh nghiệp tương ứng với khối kiến thức quy định trong chương trình đào tạo. Doanh nghiệp sẽ cử chuyên gia để hướng dẫn, huấn luyện và phối hợp với giảng viên của trường để đánh giá quá trình và kết quả cuối cùng của học phần thực tế.

“Sinh viên được tiếp xúc trực tiếp với kinh nghiệm làm việc thực tế, môi trường văn hóa tại doanh nghiệp từ năm nhất, giúp họ chuẩn bị tốt hơn cho nghề nghiệp ở tương lai. Các doanh nghiệp trong quá trình đào tạo có thể sàng lọc và chọn lọc những sinh viên ưu tú có thể làm việc cho doanh nghiệp sau này. Đặc biệt, khi học tập, làm việc ở các doanh nghiệp, sinh viên còn có thể được nhận lương theo dự án" - PGS.TS Lê Hoành Sử thông tin.

PGS.TS Lê Hoành Sử, Trưởng Khoa Hệ thống thông tin, Trường Đại học Kinh tế - Luật. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo PGS.TS Lê Hoành Sử, hiện UEL đang liên kết đào tạo chương trình Co-op với hơn 20 đối tác trong các lĩnh vực công nghệ, chứng khoán, ngân hàng,...Trong đó, có nhiều tập đoàn công nghệ lớn như FPT, VECOM, TMA, SAP, các ngân hàng thương mại, các quỹ đầu tư, các công ty kiểm toán toàn cầu như Deloitte Vietnam; Ernst & Young Vietnam, KPMG Việt Nam,…

Trương Ngọc Kim Thư, sinh viên ngành Công nghệ tài chính, Khoa Tài chính ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế - Luật, chia sẻ về chương trình đào tạo Co-op. Ảnh: THUẬN VĂN

Đến nay, các sinh viên tham gia chương trình đào tạo Co-op khóa đầu tiên đã bước sang năm thứ 2. Trương Ngọc Kim Thư, sinh viên ngành Công nghệ tài chính, Khoa Tài chính ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế - Luật, cho biết thay vì đợi đến năm 3 mới được đến doanh nghiệp kiến tập, tham gia chương trình này, bạn được đến học tập tại doanh nghiệp ngay từ năm 1. Qua đó làm quen được môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp, cập nhật các công nghệ mới ứng dụng trong ngành học. "Em nghĩ với sự chuẩn bị sớm như thế này thì khi ra trường em sẽ đỡ bỡ ngỡ và tác phong làm việc sẽ chuyên nghiệp hơn".

Tầm nhìn chiến lược đến năm 2030

Đột phá với các mô hình giáo dục khác biệt, theo kịp với yêu cầu phát triển của xã hội và không ngừng đổi mới, tiếp thu các kiến thức, công nghệ mới trong công tác đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Luật ngày càng phát triển, trở thành trường đại học uy tín trên cả nước.

Với giá trị cốt lõi “thống nhất, vượt trội, tiên phong", UEL đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành Đại học danh tiếng hàng đầu, tiên phong với các mô hình giáo dục linh hoạt và đa dạng, đào tạo nguồn nhân lực thích ứng cao trong thời đại công nghệ số và hội nhập toàn cầu. Ảnh: THUẬN VĂN

“Trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh chất lượng đào tạo thông qua đổi mới chương trình đào tạo, xây dựng các chương trình đào tạo liên ngành thích ứng chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, quốc tế hóa tất cả hoạt động đào tạo của nhà trường ví dụ như phát triển các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng tính bền vững trong mọi hoạt động của UEL vì mục tiêu của UEL không chỉ phát triển nhanh mà còn phải bền vững”- PGS.TS Lê Tuấn Lộc, Bí thư Đảng uỷ UEL nhấn mạnh.