Phường Diên Hồng: Tên 'Chợ Nguyễn Tri Phương' truyền thống vẫn được sử dụng, không bị thay thế 09/02/2026 10:39

(PLO)- UBND phường Diên Hồng phản hồi về ý kiến trên mạng xã hội xoay quanh hình ảnh một khu chợ để tên biển hiệu: “Trung tâm cung ứng dịch vụ công (chợ Nguyễn Tri Phương)” nằm trên địa bàn.

Sáng 8-2, mạng xã hội có nhiều ý kiến xoay quanh hình ảnh một khu chợ để tên biển hiệu: “Trung tâm cung ứng dịch vụ công (chợ Nguyễn Tri Phương)” nằm trên địa bàn phường Diên Hồng, TP.HCM.

Các ý kiến cho rằng “Chợ” là tên gọi dân dã, dễ hiểu, thân thuộc từ bao thế hệ. Biển hiệu ghi như vậy khiến nhiều người cho rằng “Chợ” được đổi tên thành Trung tâm cung ứng dịch vụ công.

“Nay trưng bảng như này là đổi chợ thành Trung tâm cung ứng dịch vụ công hay sao? Nhìn cái bảng thì hiểu là chợ Nguyễn Tri Phương có tên là Trung tâm cung ứng dịch vụ công” - một tài khoản Facebook viết.

PV đã liên hệ với UBND phường Diên Hồng để làm rõ thêm nội dung này.

Đến ngày 9-2, UBND phường Diên Hồng có thông tin phản hồi cho biết việc thành lập Trung tâm Cung ứng dịch vụ công nhằm mục tiêu đổi mới, sắp xếp tổ chức và quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến... theo tinh thần của Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 của Trung ương và định hướng của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.

“Chợ Nguyễn Tri Phương” truyền thống vẫn được sử dụng và không bị thay thế

Theo đó, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Diên Hồng được thành lập trên cơ sở thực hiện đề án của UBND phường với ba phòng chuyên môn, gồm Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị, dịch vụ; Phòng Văn hóa, thông tin, truyền thông, du lịch, quản lý chợ; Phòng Thể dục thể thao, Môi trường, đô thị và có hơn 10 trụ sở hoạt động.

Trên cơ cở đó, trụ sở chợ phường Diên Hồng được chuyển giao về cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Diên Hồng tiếp nhận và quản lý sau khi được thành lập.

UBND phường Diên Hồng cho biết hiện nay Chợ Nguyễn Tri Phương đã chính thức trực thuộc sự quản lý, vận hành của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường, có trách nhiệm đảm bảo duy trì hoạt động ổn định và phát triển văn minh thương mại tại chợ.

"Việc sửa chữa bảng hiệu cũ để cập nhật thông tin đơn vị chủ quản và mỗi trụ sở hoạt động có tên bảng hiệu riêng theo lĩnh vực hoạt động là đúng quy định. Việc thay đổi bảng hiệu hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của các hộ tiểu thương cũng như việc đi lại, mua sắm của người dân tại Chợ Nguyễn Tri Phương. Phường khẳng định tên “Chợ Nguyễn Tri Phương” truyền thống vẫn đang được sử dụng và không bị thay thế” - UBND phường phản hồi.

Cũng theo phường Diên Hồng, trong thời gian tới UBND phường tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của các sở, ngành TP để sử dụng các bảng tên đơn vị được đồng bộ theo quy định.

Làm sao để tránh gây nhầm lẫn trong cách hiểu?

Theo tìm hiểu, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường là đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của UBND phường; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ theo từng lĩnh vực của các sở, ban, ngành thuộc UBND TP.HCM.

Trung tâm thực hiện cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực gồm văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, môi trường, đô thị, quản lý chợ, quảng cáo, tổ chức sự kiện... và các dịch vụ công khác theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Hiện nay hoạt động của các Ban quản lý chợ truyền thống đã được đưa về Trung tâm cung ứng dịch vụ công các phường quản lý. Dù vậy, có nơi vẫn chọn để tên cũ với các chợ, thiết chế văn hóa tại địa bàn để không gây thêm sự xáo trộn, nhầm lẫn trong cách hiểu.

Một lãnh đạo Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Thủ Đức cho biết địa bàn phường hiện có chợ Thủ Đức là khu chợ lâu đời, dù hoạt động của chợ hiện do Trung tâm cung ứng quản lý, phường hiện vẫn để tên là “Chợ Thủ Đức”.

Tương tự, các thiết chế văn hóa thuộc quản lý của Trung tâm cung ứng vẫn không thay đổi tên để tránh gây xáo trộn chung trong cách hiểu, còn về mặt quản lý hành chính, Trung tâm vẫn là đơn vị quản lý chung.