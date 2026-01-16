Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa nói về việc xử phạt giao thông qua camera Al 16/01/2026 13:29

(PLO)- Theo Phó Giám đốc công an Thanh Hóa, khi camera AI ghi nhận các lỗi vi phạm của phương tiện tham gia giao thông, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra lại từng trường hợp xem có vi phạm thực sự hay không, trước khi gửi thông báo.

Chiều 15-1, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trả lời một số nội dung liên quan đến việc xử phạt giao thông qua camera AI.

Tại buổi họp báo, phóng viên đặt câu hỏi về việc xử phạt giao thông qua camera AI có đảm bảo chính xác hay không; đặc biệt tại một số ngã tư trên phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, khi đèn đỏ xảy ra các lỗi như không có đếm giây, mất tín hiệu, cho phép rẽ phải…

Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết đối với camera giao thông, sau khi tích hợp AI phát hiện các hành vi vi phạm giao thông của phương tiện sẽ tự động lưu lại.

Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trả lời tại buổi họp báo. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Tuy nhiên, theo Đại tá Hoàng, để xử phạt vi phạm giao thông, lực lượng công an sẽ căn cứ vào dữ liệu đã lưu và tiến hành rà soát lại một lần nữa để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vi phạm có đúng hay không.

Trong thực tế, có những trường hợp camera AI ghi nhận lỗi vi phạm tại vị trí đèn đỏ được phép rẽ phải. Tuy nhiên, để thực hiện quy trình xử phạt, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra lại từng trường hợp trước khi gửi thông báo vi phạm. Bởi có những đoạn đường phương tiện được cho phép rẽ phải thì sẽ không xử lý các trường hợp này, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin.

Tại buổi họp báo, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đặt vấn đề: “Với tư cách là người tham gia giao thông, khi đi qua những đoạn đèn tín hiệu giao thông không có đếm giây hoặc bị mất tín hiệu khiến người tham gia giao thông không kịp quan sát và trót đi vào, tôi đề nghị cần kiểm tra lại camera AI đối với từng trường hợp cụ thể để xem xét thực tiễn, toàn diện hơn”.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Đại tá Trần Thái Quang Hoàng cho rằng: “Camera AI tự động ghi nhận vi phạm của các phương tiện, tuy nhiên để xử phạt chính xác, chúng tôi phải rà soát, kiểm tra toàn diện xem vi phạm đó có đúng hay không.

Trong trường hợp đèn đỏ bị lỗi, mất tín hiệu đếm giây và căn cứ vào tình hình thực tế cụ thể thì chúng tôi không xử phạt. Camera AI cũng có giới hạn, không đảm bảo chính xác 100% khi ghi nhận vi phạm của người tham gia giao thông.

Ví dụ, một số trường hợp đội mũ bảo hiểm không đúng quy định hoặc người tham gia giao thông mặc áo mưa trùm qua mũ bảo hiểm, camera AI có thể nhận diện là không đội mũ bảo hiểm.

Tuy nhiên, khi rà soát lại, nếu người tham gia giao thông có đội mũ bảo hiểm đúng quy định thì chúng tôi sẽ không xử phạt”, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định.