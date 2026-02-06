Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Đồng Nai 06/02/2026 13:58

Sáng 6- 2, Đoàn Giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia do Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Võ Thị Ánh Xuân làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Đồng Nai về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Về phía tỉnh Đồng Nai tiếp đoàn có bà Tôn Ngọc Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Võ Tấn Đức - Phó Bí thư Tỉnh ủy và đại diện các sở, ngành trong tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Anh Chiến

Báo cáo với Đoàn công tác, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh, gồm 37 thành viên và 95 xã, phường cũng đã thành lập Ủy ban bầu cử từ 9 đến 17 thành viên. Tỉnh Đồng Nai có 6 đơn vị bầu cử Quốc hội; 28 đơn vị bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân; 651 đơn vị bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hiệp thương lần thứ 2 thống nhất để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở địa phương và người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị đã xem xét, thảo luận, thống nhất lập danh sách sơ bộ 24 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 150 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Đối với đại biểu HĐND cấp xã, số lượng đại biểu là 2.218; số lượng người ứng cử là 3.867 (hội nghị hiệp thương lần thứ nhất).

Phát biểu chỉ đạo kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân đánh giá, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến thời điểm này được triển khai nghiêm túc, chủ động, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn của Trung ương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai cần tiếp tục xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, tập trung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác triển khai chặt chẽ, đúng luật, đúng tiến độ các bước từ nay đến ngày bầu cử và sau bầu cử.