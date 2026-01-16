Phường Sài Gòn, TP.HCM thu ngân sách vượt chỉ tiêu 16/01/2026 13:24

(PLO)- Tính đến ngày 30-11-2025, tổng thu ngân sách nhà nước của phường Sài Gòn, TP.HCM, đạt 55,188 tỉ đồng, vượt 142,38% so với chỉ tiêu (38,760 tỉ đồng).

Ngày 16-1, phường Sài Gòn, TP.HCM, tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân 6 tháng cuối năm 2025; phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026.

Phường Sài Gòn nằm ngay trung tâm TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Thu ngân sách vượt chỉ tiêu 142,38%

Tại đây, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường, bà Lê Thị Lan Chi, cho biết tính đến ngày 30-11-2025, tổng thu ngân sách Nhà nước của phường Sài Gòn đạt 55,188 tỉ đồng, vượt 142,38% so với chỉ tiêu (38,760 tỉ đồng).

Phường cũng tập trung quản lý hoạt động kinh doanh; tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị; trật tự xây dựng, quy hoạch xây dựng.

Trong đó, phường đã giải quyết 15 hồ sơ cấp giấy phép xây dựng; xác nhận địa giới hành chính đối với 75 doanh nghiệp. Lập điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm hiện hữu TP.HCM (930 ha) của Dự án 1Bis - 1Kép Nguyễn Đình Chiểu.

Phường cũng tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư, cơ quan quản lý Nhà nước về hồ sơ điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu trung tâm phức hợp Sài Gòn - Ba Son (số 2 Tôn Đức Thắng). Triển khai dự án xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ đối với Chung cư số 128 Hai Bà Trưng, Chung cư số 23 Lý Tự Trọng; Dự án 1Bis-1Kép Nguyễn Đình Chiểu…

Hội nghị đã trao khen thưởng cấp Nhà nước và TP.HCM như Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, tập thể lao động xuất sắc cho các cá nhân, tập thể tại phường Sài Gòn. Ảnh: THANH TUYỀN

Về công tác quản lý đất đai, môi trường, phường tiếp nhận và giải quyết hồ sơ chuyên môn đúng quy định, đảm bảo tiến độ và chất lượng; triển khai công tác thu hồi đất phục vụ các dự án trọng điểm; ban hành kế hoạch và thông báo thu hồi đất dự án Tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử quốc gia tại số 2 Tôn Đức Thắng. Cùng đó, thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai, thông báo đến các khu phố về việc tiếp nhận đăng ký nhu cầu sử dụng đất 5 năm (2026-2030).

Đồng thời, thực hiện rà soát, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công. Nghiên cứu, đề xuất danh mục 15 dự án từ nguồn ngân sách TP chuẩn bị đầu tư các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Phường Sài Gòn cũng rà soát, chuẩn hóa các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, công khai, minh bạch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục. 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP và liên thông, đồng bộ với Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Dù vậy, phường cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý. Phường nằm ở vị trí trung tâm, có nhiều cơ quan của Trung ương, TP nên người dân từ các địa phương khác thường xuyên đến tụ tập khiếu kiện đông người; nhiều đoàn khách quốc tế, du khách trong và ngoài nước đến tham quan, làm việc.

Các hoạt động lễ, hội diễn ra thường xuyên nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ...

Tại khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ và lân cận vẫn còn tình trạng một số người bán hàng rong và biểu diễn tự phát, không chấp hành yêu cầu từ lực lượng bảo vệ. Do lực lượng bảo vệ không có chức năng tạm giữ người, hàng hóa và xử phạt vi phạm hành chính nên chưa có sức răn đe.

Hơn nữa, phường cho rằng việc phân bổ biên chế theo quy định chung chưa phù hợp với khối lượng công việc thực tế tại phường; chưa có hướng dẫn cụ thể về vị trí việc làm theo mô hình chính quyền hai cấp, dẫn đến khó khăn trong phân công nhiệm vụ và vận hành tổ chức…

Chú trọng thực hiện giao đất, thu hồi đất cho các dự án trọng điểm

Năm 2026, phường Sài Gòn đề ra nhiều chỉ tiêu ở các lĩnh vực để thực hiện. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả việc phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ cao cấp, tài chính, du lịch quốc tế giai đoạn 2025-2030; thực hiện chuyển đổi số gắn với xây dựng nền hành chính phục vụ và quản lý đô thị thông minh.

Phường phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước; phấn đấu thu vượt từ 3% đến 5%; tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân đạt 11%/năm. Phấn đấu chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của phường đạt loại xuất sắc; tỉ lệ người dân, tổ chức tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên từng lĩnh vực tại phường đạt trên 50%...

Đặc biệt, phường Sài Gòn chú trọng triển khai xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2026-2030); thực hiện thủ tục giao đất, thu hồi đất cho các dự án trọng điểm trên địa bàn; phối hợp giải quyết các vướng mắc về bồi thường, tái định cư; điều chỉnh quy hoạch phân khu theo đúng hướng dẫn chuyên ngành.