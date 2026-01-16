Lâm Đồng: Điều động, bổ nhiệm 7 cán bộ các sở, ngành và địa phương 16/01/2026 11:19

(PLO)- UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ công bố quyết định về điều động, bổ nhiệm cán bộ các sở, ngành và địa phương.

Ngày 16-1, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ công bố quyết định về điều động, bổ nhiệm cán bộ các sở, ngành và địa phương. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chủ trì lễ công bố.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng bảy cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm.

Theo đó, điều động, bổ nhiệm ông Nghiêm Đình Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Vĩnh Quảng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng.

Điều động, bổ nhiệm ông Phan Sỹ Thống, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng.

Tiếp nhận ông Đinh Ngọc Nhân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Tân đến nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Mậu Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ cũng thông qua quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Trần Thị Vũ Loan, Phó Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt nhiệm kỳ 2025-2030.

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy phường Lâm Viên - Đà Lạt, nhiệm kỳ 2025-2030.