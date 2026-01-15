Ông Lê Trọng Yên làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng 15/01/2026 18:04

(PLO)- Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chiều 15-1, ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì Lễ công bố quyết định chỉ định chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với ông Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Ông Hồ Văn Mười (phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh. Ảnh HỮU TRI.

Phát biểu tại Lễ công bố, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chúc mừng ông Lê Trọng Yên được Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tín nhiệm, bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh và khẳng định, đây là kết quả của sự thống nhất cao, được thực hiện đầy đủ các bước theo đúng quy định.

Nhấn mạnh khối lượng công việc trong thời gian tới là rất lớn, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ mới, bảo đảm công tác vận hành thông suốt, tăng cường phối hợp hiệu quả giữa Đảng ủy UBND tỉnh và UBND tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh. Trên cương vị công tác mới, ông Yên khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh và các nhiệm vụ được phân công.