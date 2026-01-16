Cục Lãnh sự khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Iran nếu không cần thiết 16/01/2026 08:17

(PLO)- Cục Lãnh sự đề nghị công dân Việt Nam không đến Iran vào thời điểm hiện tại nếu không thực sự cần thiết.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình an ninh, trật tự tại Iran những ngày qua, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đã phát đi khuyến cáo liên quan đến công dân Việt Nam.

Một góc Quảng trường Enghelab ở thủ đô Tehran (Iran) ngày 15-1. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Theo đó, Cục Lãnh sự đề nghị công dân Việt Nam không đến Iran vào thời điểm hiện tại nếu không thực sự cần thiết.

Đối với công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc hoặc học tập tại Iran, cần thường xuyên theo dõi thông tin, chấp hành nghiêm các quy định của chính quyền sở tại về đi lại, an ninh, an toàn, đồng thời tuân thủ các cảnh báo của Bộ Ngoại giao, Cục Lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran.

Để được hỗ trợ khi cần thiết, Cục Lãnh sự đề nghị công dân chủ động liên hệ với các kênh bảo hộ công dân.

Cụ thể, công dân có thể liên hệ Đại sứ quán Việt Nam tại Iran qua số điện thoại +98 933 965 8252 hoặc số +98 933 460 9074 sử dụng các ứng dụng Whatsapp, Viber.

Ngoài ra, Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao hoạt động qua số +84 981 84 84 84 hoặc email baohocongdan@gmail.com.

Cục Lãnh sự nhấn mạnh việc giữ liên lạc thường xuyên với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài là cần thiết nhằm kịp thời tiếp nhận thông tin và hỗ trợ trong các tình huống phát sinh.