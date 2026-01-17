TP.HCM đẩy mạnh phát triển đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân 17/01/2026 06:15

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đặt mục tiêu kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt 3% - 4% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ, chú trọng tạo nguồn từ đội ngũ chủ doanh nghiệp tư nhân, công nhân tiêu biểu và cả học sinh, sinh viên trong nhiệm kỳ mới.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa ban hành kế hoạch về phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM xác định công tác phát triển Đảng, tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên là nhiệm vụ then chốt và thường xuyên. Đây là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu nhằm bảo đảm sự kế thừa, phát triển liên tục của Đảng.

Đảng ủy xã, phường, đặc khu và Đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc Thành ủy xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên cho cả nhiệm kỳ và hằng năm. Song song đó, các đơn vị giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho các tổ chức đảng trực thuộc phù hợp. Chỉ tiêu đảm bảo tỉ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 đạt từ 3% đến 4% trên tổng số đảng viên toàn Đảng bộ TP.HCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM yêu cầu thực hiện tốt công tác tạo nguồn để lựa chọn, bồi dưỡng kết nạp những quần chúng ưu tú, đoàn viên, hội viên ưu tú có đủ tiêu chuẩn vào Đảng; trong đó có chủ doanh nghiệp tư nhân. Ảnh: Q.H

Để phát triển đảng viên, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM yêu cầu thực hiện tốt công tác tạo nguồn để lựa chọn, bồi dưỡng kết nạp những quần chúng ưu tú, đoàn viên, hội viên ưu tú.

Trong đó, Thành ủy coi trọng việc trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng. Công tác này chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, bảo đảm nguyên tắc và thực hiện đúng quy trình, thủ tục kết nạp.

Thành phố tập trung vào đội ngũ giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh. Các đơn vị quan tâm nhóm học sinh lớp 12 và sinh viên năm nhất để tạo sự xuyên suốt, liên tục trong quá trình theo dõi sự phấn đấu của lớp trẻ. Từ đó kịp thời kết nạp học sinh, sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện tốt vào Đảng.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu chú trọng phát triển đảng viên trong đội ngũ công nhân, người lao động và chủ doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn. Người lao động được lựa chọn phải thật sự tiêu biểu, có trình độ chuyên môn, tay nghề và giữ vị trí quan trọng trong doanh nghiệp. Thành phố đẩy mạnh việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân, người quản lý doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào Đảng.

Ngoài ra, TP.HCM chú trọng phát triển đảng viên trong đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế; đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và ngay tại địa bàn dân cư.