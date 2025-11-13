Thanh Hóa thông qua 7 nghị quyết, bầu bổ sung 3 ủy viên UBND tỉnh 13/11/2025 12:42

(PLO)- Kỳ họp thứ 36, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII đã xem xét, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bầu bổ sung 3 ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sáng 13-11, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 36. Ông Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và ông Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe UBND tỉnh trình bày và thảo luận nhiều tờ trình quan trọng.

Tờ trình về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025 (đợt 10); điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 từ các nguồn vốn trong cân đối và vốn tăng thu, tiết kiệm chi (đợt 3); Sửa đổi tỉ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất, đất công trình ngầm và đất có mặt nước; Sửa đổi, bổ sung nghị quyết quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh thuộc danh mục quỹ bảo hiểm y tế, ngân sách nhà nước và ngoài danh mục do quỹ BHYT chi trả.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trình bày tờ trình về công tác nhân sự ủy viên UBND tỉnh.

Kỳ họp cũng đã thông qua tờ trình của UBND tỉnh về việc cho thôi giữ chức vụ ủy viên UBND tỉnh đối với ông Trần Quốc Huy, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ và ông Nguyễn Trọng Trang, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh (do chuyển công tác khác).

Đồng thời, HĐND tỉnh đã bầu bổ sung 3 ủy viên UBND tỉnh gồm ông Lê Trọng Thụ, Giám đốc Sở Tài chính; ông Lê Văn Tiến, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường và ông Nguyễn Thế Anh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Đại biểu tiến hành bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh.

Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam nhấn mạnh, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. HĐND tỉnh Thanh Hóa đã thông qua 7 nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam tặng hoa chúc mừng các cán bộ vừa được bầu giữ chức ủy viên UBND tỉnh.

Ông Lê Tiến Lam đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động bố trí nguồn lực, triển khai thực hiện nghị quyết kịp thời, đúng quy định, đồng thời tăng cường giám sát quá trình thực thi để bảo đảm hiệu quả.