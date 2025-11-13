Thanh Hóa: Người dân hoảng hốt chạy ra khỏi nhà giữa đêm vì động đất 13/11/2025 10:03

Khoảng 23 giờ 26 phút đêm 12-11, người dân nhiều xã biên giới tỉnh Thanh Hóa giật mình thức giấc khi mặt đất và nhà cửa rung lắc. Một số người nghe thấy tiếng nổ lớn, vội vã chạy ra khỏi nhà trong hoảng hốt.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Các Khoa học Trái đất), trận động đất có độ lớn 4,8 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km, xảy ra tại tỉnh Houaphan (Lào), cách biên giới Việt Nam chỉ khoảng 5 km. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định cấp 1.

Tại Thanh Hóa, nhiều người dân vùng biên cảm nhận rõ rung chấn trận động đất, đặc biệt là ở các xã giáp Lào tại hai huyện Quan Sơn, Mường Lát cũ.

Vị trí trận động đất. Ảnh: Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần.

Trao đổi với PLO, anh Ly Ly Pó, trú xã biên giới Pù Nhi nói: “Đang ở trong nhà tôi nghe một tiếng nổ lớn, sau đó nhà rung mạnh khoảng 5 giây. Khi chạy ra ngoài, tôi thấy người già, trẻ nhỏ đều hoảng sợ, bàng hoàng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau động đất đất nhiều người không dám ngủ".

Còn anh Lê Văn Bình (xã Mường Lát) cho biết đây là trận động đất mạnh nhất anh từng cảm nhận. “Trước đây cũng từng có động đất nhưng nhẹ, chỉ rung vài giây. Lần này tiếng động lớn, kéo dài khoảng 4-5 giây, nhà cửa lắc mạnh đến mức tôi phải chạy ra ngoài” - anh Bình nói.

Lãnh đạo UBND xã Pù Nhi xác nhận trận động đất xảy ra trong thời gian ngắn, chỉ gây rung lắc nhẹ nhà cửa, không có thiệt hại về người và tài sản.

Hiện, chính quyền địa phương vẫn tiếp tục theo dõi dư chấn và trấn an người dân.