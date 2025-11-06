Mong ước giản dị của học sinh ở 1 ngôi trường nơi biên giới xứ Thanh

Chúng tôi đến ngôi Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Pù Nhi nằm chênh vênh giữa bốn bề núi rừng vùng xã vùng biên cách trung tâm tỉnh Thanh Hóa khoảng 240 km về phía Tây.

Bà Hắp Quỳnh Trang, Chủ tịch UBND xã Pù Nhi, Thanh Hóa cho biết, nhà trường đã báo cáo cụ thể tình hình thiếu bàn ghế, giường ngủ, máy lọc nước và xã cũng đã nắm được. Tuy nhiên, do nguồn lực địa phương hạn chế nên việc khắc phục gặp khó khăn.

“Chúng tôi đã đấu mối với một số tổ chức tài trợ để họ lên trực tiếp khảo sát. Các đơn vị hứa trước ngày 20-11 sẽ tài trợ hệ thống máy lọc nước phục vụ từ 300 đến 500 học sinh. Riêng bàn ghế, giường bán trú thì họ đang xem xét hỗ trợ, nhưng phải có đề án, dự án cụ thể để trình phê duyệt,” bà Trang nói.

Theo bà Trang, nếu thời gian chờ phê duyệt kéo dài, trong khi mùa đông đã cận kề, xã sẽ chủ động tìm nguồn khác để học sinh sớm có giường ngủ, tránh cảnh co ro trong giá lạnh.

Trao đổi với PLO, ông Tạ Hồng Lựu, quyền Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa, cho biết đã chỉ đạo UBND xã Pù Nhi và nhà trường nhanh chóng bảo đảm cơ sở vật chất, nhất là khu bán trú cho học sinh vùng cao.

“Chúng tôi đề nghị địa phương ưu tiên khắc phục những trang thiết bị thiết yếu, trước hết là giường ngủ và bàn ghế học tập. Việc để các em phải ngồi học trên bàn ghế đã dùng hơn 30 năm không thể kéo dài và cần sớm có phương án thay thế”, ông Lựu nhấn mạnh.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa sẽ phối hợp cùng xã Pù Nhi vận động các tổ chức, doanh nghiệp chung tay hỗ trợ trong tháng 11, để học sinh nơi đây sớm có chỗ học, chỗ ngủ khang trang, an toàn hơn trước mùa lạnh đang đến gần, ông Lựu thông tin.