Ngắm mùa vàng trên ruộng bậc thang đẹp như thiên đường ở vùng biên xứ Thanh

Toàn xã hiện có 335 ha lúa nếp Cay Nọi, mang lại doanh thu hơn 20 tỷ đồng. Theo lãnh đạo địa phương, xã biên giới Quang Chiểu còn được mệnh danh là vựa lúa nơi vùng huyện cao biên giới Mường Lát cũ.

“Bà con trước trồng để ăn thôi, ai nghĩ đem bán. Từ khi có HTX bao tiêu, gạo Cay Nọi được đưa xuống tận Hà Nội, Đà Nẵng. Giờ hạt lúa nhà mình có tên, có tem, có thương hiệu – bà con phấn khởi lắm. Năm 2023, sản phẩm “Gạo Cay Nọi Quang Chiểu” được công nhận OCOP 3 sao của tỉnh Thanh Hóa, đánh dấu bước chuyển mình từ nông sản truyền thống thành hàng hóa đặc sản”, chị Lương Thị Nồng- Giám đốc HTX Trung Thành chia sẻ.

Ông Triệu Minh Xiết, Bí thư Đảng ủy xã Quang Chiểu, khẳng định: “Phát triển cây nếp Cay Nọi không chỉ là câu chuyện nông sản, mà là hướng đi trọng tâm trong phát triển kinh tế – xã hội. Chúng tôi đặt mục tiêu vừa bảo tồn giống lúa bản địa, vừa xây dựng thương hiệu gắn với du lịch nông nghiệp, tạo sinh kế bền vững cho bà con.”