Ngắm mùa vàng trên ruộng bậc thang đẹp như thiên đường ở vùng biên xứ Thanh

Kinh tế

Ngắm mùa vàng trên ruộng bậc thang đẹp như thiên đường ở vùng biên xứ Thanh

ĐẶNG TRUNG

(PLO) - Những thửa ruộng bậc thang nhuộm vàng, trải dài từ trên những dãy núi trùng điệp dọc theo bờ suối tạo nên khung cảnh đẹp như thiên đường ở xã biên giới Quang Chiểu, Thanh Hóa không chỉ báo hiệu mùa bội thu mà còn thu hút khách du lịch đến khám phá.

Ngắm cảnh đẹp mùa vàng đẹp như thiên đường ở vùng biên xứ Thanh -17.JPG
Chiều cuối thu, nơi biên giới Quang Chiểu cách trung tâm tỉnh Thanh Hóa khoảng 260 km đang bước vào mùa gặt lúa nếp Cay Nọi﻿.
Ngắm cảnh đẹp mùa vàng đẹp như thiên đường ở vùng biên xứ Thanh -20.JPG
Mùa vàng trải dài trên những dãy núi núi trùng điệp từ Pù Đứa, Quang Chiểu kéo dài dọc bờ suối Sim đang tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp ở nơi đây.
Ngắm cảnh đẹp mùa vàng đẹp như thiên đường ở vùng biên xứ Thanh -21.JPG
Từ trên cao, ruộng bậc thang uốn lượn quanh sườn núi và ôm lấy những bản làng đồng bào người Thái mang thật bình yên.
Ngắm cảnh đẹp mùa vàng đẹp như thiên đường ở vùng biên xứ Thanh -9.JPG
Hai bên bờ suối Sim ngập trong sắc lúa vàng chiều biên cương.
Ngắm cảnh đẹp mùa vàng đẹp như thiên đường ở vùng biên xứ Thanh -14.JPG
Từng tầng ruộng bậc thang được nắn nót tỉ mỉ bởi những bàn tay khéo léo của người Thái qua thời gian.
Ngắm cảnh đẹp mùa vàng đẹp như thiên đường ở vùng biên xứ Thanh -18.JPG
Khi lúa chín, những dải vàng xen giữa màu rừng xanh tạo thành bản giao hưởng của sắc và hương, một vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa dịu dàng.
Ngắm cảnh đẹp mùa vàng đẹp như thiên đường ở vùng biên xứ Thanh -8.JPG
Ngắm cảnh đẹp mùa vàng đẹp như thiên đường ở vùng biên xứ Thanh -11.JPG
Ngắm cảnh đẹp mùa vàng đẹp như thiên đường ở vùng biên xứ Thanh -13.JPG
Mùi rơm mới hòa với gió núi, tạo nên bức tranh mùa gặt bình yên mà ấm áp nơi này.
Ngắm cảnh đẹp mùa vàng đẹp như thiên đường ở vùng biên xứ Thanh -5.JPG
Mỗi người là một nét chấm, mỗi ruộng là một mảng màu, cùng tạo nên bức tranh mùa vàng đầy sức sống.
Ngắm cảnh đẹp mùa vàng đẹp như thiên đường ở vùng biên xứ Thanh -3.JPG
Nụ cười của em Ngân Thị Bảo Nguyên (15 tuổi) vùng cao biên giới. Tranh thủ ngày nghỉ, Ngân theo cha mẹ đi thu hoạch lúa nếp nương.
Ngắm cảnh đẹp mùa vàng đẹp như thiên đường ở vùng biên xứ Thanh -4.JPG
Ở bản Chiêm, chị Vi Thị Sợi (41 tuổi) vừa gặt lúa vừa chia sẻ: “Năm ni trời thương, mưa nắng đều, bông nào cũng trĩu hạt nên lòng mình cũng ấm. Cây nếp này là cái gốc của người dân bản nơi”.
Ngắm cảnh đẹp mùa vàng đẹp như thiên đường ở vùng biên xứ Thanh -10.JPG
Mỗi mùa gặt, gia đình chị thu về gần 20 triệu đồng từ bán lúa – khoản tiền đủ lo cho con cái học hành, sinh hoạt. “Cực nhưng vui, vì cây nếp này là của quê mình, trồng ra hạt gạo thơm, ai ăn cũng nhớ”, chị nói, đôi mắt ánh lên niềm tự hào.
Ngắm cảnh đẹp mùa vàng đẹp như thiên đường ở vùng biên xứ Thanh -2.JPG
Với người Thái Quang Chiểu, cây nếp Cay Nọi không chỉ là lương thực mà còn "hạt ngọc" gắn với phong tục, lễ hội và ký ức bao đời xen lẫn tự hào.

Toàn xã hiện có 335 ha lúa nếp Cay Nọi, mang lại doanh thu hơn 20 tỷ đồng. Theo lãnh đạo địa phương, xã biên giới Quang Chiểu còn được mệnh danh là vựa lúa nơi vùng huyện cao biên giới Mường Lát cũ.

Ngắm cảnh đẹp mùa vàng đẹp như thiên đường ở vùng biên xứ Thanh -6.JPG
Lúa Cay Nọi hạt tròn mẩy, dẻo thơm, vàng óng, cơm thơm dịu, dẻo lâu, thường được dùng trong các dịp cúng tổ tiên, mừng cơm mới, cưới hỏi...
Ngắm cảnh đẹp mùa vàng đẹp như thiên đường ở vùng biên xứ Thanh -.JPG
Nhiều người dân nơi đây chia sẻ "giữ được Cay Nọi là giữ được nếp nhà". Ngày trước, bà con chỉ trồng để ăn, để cúng, nhưng vài năm gần đây, khi tư duy làm kinh tế hàng hóa lan tỏa, nếp Cay Nọi đã có một hành trình mới.

“Bà con trước trồng để ăn thôi, ai nghĩ đem bán. Từ khi có HTX bao tiêu, gạo Cay Nọi được đưa xuống tận Hà Nội, Đà Nẵng. Giờ hạt lúa nhà mình có tên, có tem, có thương hiệu – bà con phấn khởi lắm. Năm 2023, sản phẩm “Gạo Cay Nọi Quang Chiểu” được công nhận OCOP 3 sao của tỉnh Thanh Hóa, đánh dấu bước chuyển mình từ nông sản truyền thống thành hàng hóa đặc sản”, chị Lương Thị Nồng- Giám đốc HTX Trung Thành chia sẻ.

Ông Triệu Minh Xiết, Bí thư Đảng ủy xã Quang Chiểu, khẳng định: “Phát triển cây nếp Cay Nọi không chỉ là câu chuyện nông sản, mà là hướng đi trọng tâm trong phát triển kinh tế – xã hội. Chúng tôi đặt mục tiêu vừa bảo tồn giống lúa bản địa, vừa xây dựng thương hiệu gắn với du lịch nông nghiệp, tạo sinh kế bền vững cho bà con.”

Ngắm cảnh đẹp mùa vàng đẹp như thiên đường ở vùng biên xứ Thanh -7.JPG
Giữa rẻo cao biên giới, đồng bào Thái ở Quang Chiểu - vùng đất đang vươn mình từ gian khó, giữ bản sắc trong hành trình phát triển và nơi đây cũng đang là điểm đến của khách du lịch trong nước và Quốc tế khám phá vẻ đẹp ở nơi này.
ĐẶNG TRUNG
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#Ruộng Bậc Thang #vùng biên xứ Thanh #Cay Nọi #Quang Chiểu #thanh hóa #Mường Lát #Gạo Cay Nọi Quang Chiểu

Đọc thêm