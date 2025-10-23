Bí thư Thanh Hóa: Xây dựng trường học vùng biên phải mạnh dạn, không chần chừ 23/10/2025 19:12

(PLO)– Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh tinh thần dám nghĩ, dám làm trong việc xây dựng các dự án trường học vùng biên, yêu cầu không chần chừ.

Chiều 23-10, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Nguyễn Doãn Anh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến vào những nội dung quan trọng được Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh trình, qua đó nhằm tạo điều kiện cho Thanh Hóa bứt phát phát triển trong thời gian tới.

Đáng chú, là việc triển khai cơ chế đầu tư đặc biệt để xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học – THCS tại các xã biên giới, theo Thông báo kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị.

Thanh Hóa là tỉnh có đường biên giới dài hơn 213 km, tiếp giáp nước bạn Lào, trong đó có nhiều xã vùng cao còn gặp khó khăn về điều kiện học tập.

Trong bối cảnh đó, việc sớm hình thành hệ thống trường nội trú liên cấp TH&THCS được xem là bước đi đúng hướng, góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực cho phát triển bền vững khu vực biên giới.

Theo đó, Thanh Hóa sẽ xây dựng 6 trường nội trú liên cấp tại các xã Tam Lư, Tam Thanh, Na Mèo, Yên Khương, Sơn Thủy và Bát Mọt với tổng vốn đầu tư 383,7 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương năm 2025.

Toàn cảnh Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh: “Pháp luật đã quy định rõ, Trung ương đã cho phép áp dụng cơ chế đầu tư đặc biệt thì Thanh Hóa phải mạnh dạn làm, không được chần chừ hay sợ sai".

Cũng tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương tinh thần chủ động của UBND tỉnh, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý đúng quy định, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình.

Bí thư Nguyễn Doãn Anh cũng lưu ý, công tác giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà thầu là hai khâu then chốt quyết định tiến độ dự án. UBND tỉnh cần chỉ đạo các địa phương biên giới sát sao, tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ ý nghĩa công trình, đồng thuận trong triển khai.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh.

“Việc lựa chọn nhà thầu phải minh bạch, chọn đúng đơn vị có năng lực, uy tín, đảm bảo thi công đúng tiến độ, chất lượng và kỹ thuật. Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo tiến độ hằng tháng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh khởi công, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng biên”, ông Nguyễn Doãn Anh yêu cầu.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng thống nhất chủ trương đầu tư 5 trụ sở Công an xã biên giới gồm Hiền Kiệt, Bát Mọt, Yên Khương, Mường Chanh và Quang Chiểu. Các dự án này được bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh Thanh Hóa.