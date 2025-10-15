Danh sách 69 nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khoá mới

Ngày 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025–2030, đã hoàn thành việc bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới với tinh thần dân chủ, đoàn kết và thống nhất cao.
Theo kết quả kiểm phiếu, tổng số phiếu phát ra là 486, thu về đủ 486 phiếu, trong đó 486 phiếu hợp lệ, không có phiếu không hợp lệ.
Kết quả, 69 nhân sự đã trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2025–2030. Tỉ lệ tín nhiệm của các đại biểu đạt bình quân trên 98%, trong đó 18 nhân sự đạt 100% số phiếu bầu, thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối của Đại hội.
Kết quả bầu cử phản ánh tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội, đồng thời là cơ sở quan trọng để Ban chấp hành khóa XX lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2025–2030.
Dưới đây là danh sách 69 nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX:
|TT
|Họ và tên
|Chức vụ, nơi công tác hiện nay
|1
|Nguyễn Doãn Anh
|Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
|2
|Nguyễn Hoài Anh
|Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
|3
|Nguyễn Hồng Phong
|Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
|4
|Trịnh Tuấn Sinh
|Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
|5
|Nguyễn Văn Hùng
|Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
|6
|Phạm Thị Thanh Thủy
|Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
|7
|Đào Xuân Yên
|Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy
|8
|Nguyễn Ngọc Tiến
|Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
|9
|Lê Tiến Lam
|Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
|10
|Mai Xuân Liêm
|Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
|11
|Lê Quang Hùng
|Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính
|12
|Tô Anh Dũng
|Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh
|13
|Vũ Văn Tùng
|Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
|14
|Mai Văn Hải
|Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
|15
|Đỗ Thị Toán
|Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
|16
|Nguyễn Quang Hải
|TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
|17
|Đậu Thanh Tùng
|TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
|18
|Lê Xuân Thu
|TUV, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tổ chức Tỉnh ủy
|19
|Ngô Thị Hồng Hảo
|TUV, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
|20
|Nguyễn Tiến Hiệu
|TUV, Giám đốc Sở Công Thương
|21
|Trịnh Huy Triều
|TUV, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh
|22
|Mai Xuân Binh
|TUV, Giám đốc Sở Tư pháp
|23
|Trần Duy Bình
|TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
|24
|Cao Văn Cường
|TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường
|25
|Trịnh Xuân Thúy
|TUV, Chánh Thanh tra tỉnh
|26
|Vũ Thị Hương
|TUV, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo
|27
|Lê Văn Trung
|TUV, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
|28
|Lê Ngọc Hợp
|TUV, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
|29
|Phạm Văn Báu
|TUV, Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa
|30
|Nguyễn Quốc Tiến
|TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
|31
|Lương Thị Hạnh
|TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
|32
|Lương Trọng Thành
|TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
|33
|Đỗ Ngọc Vịnh
|TUV, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng
|34
|Lê Minh Nghĩa
|TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Định
|35
|Lê Văn Tuấn
|TUV, Bí thư Đảng ủy phường Sầm Sơn
|36
|Trịnh Xuân Phú
|TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tĩnh Gia
|37
|Nguyễn Văn Biện
|TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành
|38
|Phạm Nguyên Hồng
|TUV, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Sơn
|39
|Vũ Văn Đạt
|TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vạn Du
|40
|Lê Văn Châu
|TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Thủy
|41
|Hà Thị Hương
|TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồi Xuân
|42
|Hà Văn Ca
|TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trung Lý
|43
|Nguyễn Lợi Đức
|Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
|44
|Hoàng Anh Tuấn
|Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
|45
|Trần Mạnh Long
|Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
|46
|Lê Văn Cường
|Giám đốc Sở Y tế
|47
|Hoàng Văn Đồng
|Giám đốc Sở Xây dựng
|48
|Lê Trọng Thụ
|Phó Giám đốc Sở Tài chính
|49
|Tạ Hồng Lựu
|Quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
|50
|Lê Văn Tiến
|Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường
|51
|Nguyễn Thành Lương
|Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh
|52
|Lê Ngọc Ánh
|Bí thư Tỉnh đoàn
|53
|Đỗ Thế Binh
|Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh
|54
|Trần Thế Kính
|Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
|55
|Phạm Văn Sâm
|Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
|56
|Nguyễn Văn Khiên
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bỉm Sơn
|57
|Trịnh Tuấn Thành
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Phú
|58
|Nguyễn Thế Anh
|Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Hóa
|59
|Phạm Tiến Dũng
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Trường
|60
|Phạm Đình Minh
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bá Thước
|61
|Trần Văn Tuấn
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Lộc
|62
|Lê Thanh Hải
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Hóa
|63
|Lương Thị Hoa
|Bí thư Đảng ủy xã Lưu Vệ
|64
|Trần Đức Lương
|Bí thư Đảng ủy xã Hậu Lộc
|65
|Lê Hồng Quang
|Bí thư Đảng ủy xã Quan Sơn
|66
|Nguyễn Minh Hoàng
|Bí thư Đảng ủy xã Sao Vàng
|67
|Vũ Ngọc Thương
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Định Tân
|68
|Mai Công Hoàng
|Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Bình
|69
|Hoàng Hải
|Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa