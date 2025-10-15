Thời sự

Danh sách 69 nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khoá mới

(PLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025–2030 đã hoàn thành việc bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới với tinh thần dân chủ, đoàn kết và thống nhất.
Ngày 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025–2030, đã hoàn thành việc bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới với tinh thần dân chủ, đoàn kết và thống nhất cao.

Theo kết quả kiểm phiếu, tổng số phiếu phát ra là 486, thu về đủ 486 phiếu, trong đó 486 phiếu hợp lệ, không có phiếu không hợp lệ.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa - .JPG
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Kết quả, 69 nhân sự đã trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2025–2030. Tỉ lệ tín nhiệm của các đại biểu đạt bình quân trên 98%, trong đó 18 nhân sự đạt 100% số phiếu bầu, thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối của Đại hội.

Kết quả bầu cử phản ánh tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội, đồng thời là cơ sở quan trọng để Ban chấp hành khóa XX lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2025–2030.

Dưới đây là danh sách 69 nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX:
TT Họ và tên Chức vụ, nơi công tác hiện nay
1 Nguyễn Doãn Anh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
2 Nguyễn Hoài Anh Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
3 Nguyễn Hồng Phong Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
4 Trịnh Tuấn Sinh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
5 Nguyễn Văn Hùng Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
6 Phạm Thị Thanh Thủy Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
7 Đào Xuân Yên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy
8 Nguyễn Ngọc Tiến Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
9 Lê Tiến Lam Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
10 Mai Xuân Liêm Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
11 Lê Quang Hùng Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính
12 Tô Anh Dũng Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh
13 Vũ Văn Tùng Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
14 Mai Văn Hải Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
15 Đỗ Thị Toán Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
16 Nguyễn Quang Hải TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
17 Đậu Thanh Tùng TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
18 Lê Xuân Thu TUV, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tổ chức Tỉnh ủy
19 Ngô Thị Hồng Hảo TUV, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
20 Nguyễn Tiến Hiệu TUV, Giám đốc Sở Công Thương
21 Trịnh Huy Triều TUV, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh
22 Mai Xuân Binh TUV, Giám đốc Sở Tư pháp
23 Trần Duy Bình TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
24 Cao Văn Cường TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường
25 Trịnh Xuân Thúy TUV, Chánh Thanh tra tỉnh
26 Vũ Thị Hương TUV, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo
27 Lê Văn Trung TUV, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
28 Lê Ngọc Hợp TUV, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
29 Phạm Văn Báu TUV, Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa
30 Nguyễn Quốc Tiến TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
31 Lương Thị Hạnh TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
32 Lương Trọng Thành TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
33 Đỗ Ngọc Vịnh TUV, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng
34 Lê Minh Nghĩa TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Định
35 Lê Văn Tuấn TUV, Bí thư Đảng ủy phường Sầm Sơn
36 Trịnh Xuân Phú TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tĩnh Gia
37 Nguyễn Văn Biện TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành
38 Phạm Nguyên Hồng TUV, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Sơn
39 Vũ Văn Đạt TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vạn Du
40 Lê Văn Châu TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Thủy
41 Hà Thị Hương TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồi Xuân
42 Hà Văn Ca TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trung Lý
43 Nguyễn Lợi Đức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
44 Hoàng Anh Tuấn Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
45 Trần Mạnh Long Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
46 Lê Văn Cường Giám đốc Sở Y tế
47 Hoàng Văn Đồng Giám đốc Sở Xây dựng
48 Lê Trọng Thụ Phó Giám đốc Sở Tài chính
49 Tạ Hồng Lựu Quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
50 Lê Văn Tiến Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường
51 Nguyễn Thành Lương Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh
52 Lê Ngọc Ánh Bí thư Tỉnh đoàn
53 Đỗ Thế Binh Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh
54 Trần Thế Kính Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
55 Phạm Văn Sâm Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
56 Nguyễn Văn Khiên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bỉm Sơn
57 Trịnh Tuấn Thành Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Phú
58 Nguyễn Thế Anh Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Hóa
59 Phạm Tiến Dũng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Trường
60 Phạm Đình Minh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bá Thước
61 Trần Văn Tuấn Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Lộc
62 Lê Thanh Hải Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Hóa
63 Lương Thị Hoa Bí thư Đảng ủy xã Lưu Vệ
64 Trần Đức Lương Bí thư Đảng ủy xã Hậu Lộc
65 Lê Hồng Quang Bí thư Đảng ủy xã Quan Sơn
66 Nguyễn Minh Hoàng Bí thư Đảng ủy xã Sao Vàng
67 Vũ Ngọc Thương Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Định Tân
68 Mai Công Hoàng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Bình
69 Hoàng Hải Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa
ĐẶNG TRUNG
