Danh sách 69 nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khoá mới 15/10/2025 14:51

Ngày 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025–2030, đã hoàn thành việc bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới với tinh thần dân chủ, đoàn kết và thống nhất cao.

Theo kết quả kiểm phiếu, tổng số phiếu phát ra là 486, thu về đủ 486 phiếu, trong đó 486 phiếu hợp lệ, không có phiếu không hợp lệ.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Kết quả, 69 nhân sự đã trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2025–2030. Tỉ lệ tín nhiệm của các đại biểu đạt bình quân trên 98%, trong đó 18 nhân sự đạt 100% số phiếu bầu, thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối của Đại hội.

Kết quả bầu cử phản ánh tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội, đồng thời là cơ sở quan trọng để Ban chấp hành khóa XX lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2025–2030.

Dưới đây là danh sách 69 nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX: