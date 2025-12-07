Tổng tư lệnh Ukraine: Kiev không chấp nhận hòa bình đổi bằng lãnh thổ 07/12/2025 05:29

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi nói rằng việc Kiev phải nhượng lại lãnh thổ trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga là điều “không thể chấp nhận được”, tờ Kyiv Independent đưa tin ngày 6-12.

Trả lời phỏng vấn của đài Sky News từ một địa điểm bí mật ở miền đông Ukraine ngày 5-12, ông Syrskyi nói rằng một “nền hòa bình công bằng” chỉ có thể bắt đầu bằng việc ngừng bắn dọc theo tuyến tiếp xúc hiện tại, sau đó mới tiến hành đàm phán.

“Nhiệm vụ chính của chúng tôi là bảo vệ đất đai, tổ quốc và người dân. Với chúng tôi, việc đơn thuần từ bỏ lãnh thổ là điều không thể. Trao đất của mình đi có nghĩa gì? Chính vì thế chúng tôi đang chiến đấu: để không phải nhượng lãnh thổ” - ông Syrskyi nói.

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi. Ảnh: Andrew Kravchenko/Bloomberg

Theo vị Tổng tư lệnh, mỗi ngày lực lượng Nga phóng 4.000 - 5.000 máy bay không người lái (UAV) tấn công một chiều (FPV) dọc theo tiền tuyến, cùng với 1.500 - 2.000 UAV thả bom.

Ông Syrskyi nói rằng các đơn vị Ukraine đang đáp trả tương xứng. “Về UAV, hiện gần như ngang bằng. Chúng tôi đang triển khai nhiều FPV hơn Nga một chút” - vị tướng lưu ý.

Tướng Syrskyi cáo buộc Nga tiếp tục mở các đợt tấn công trên toàn tiền tuyến dù công khai tỏ ra quan tâm đến hòa bình.

“Đối phương tiếp tục tiến công, lợi dụng các cuộc đàm phán hòa bình này làm bình phong” - ông Syrskyi nói.

“Không có bất kỳ khoảng dừng hay chậm trễ nào trong tác chiến của họ. Họ liên tục dồn quân lên phía trước để chiếm thêm nhiều lãnh thổ của chúng tôi nhất có thể dưới vỏ bọc đàm phán” - ông nói thêm.

Ông Syrskyi mô tả giao tranh ác liệt ở các khu vực như TP Pokrovsk, Lyman (tỉnh Donetsk), Kupiansk (tỉnh Kharkiv) và Huliaipole (tỉnh Zaporizhzhia).

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng Nga đang triển khai hơn 710.000 binh sĩ và chịu “khoảng 1.000 - 1.100 thương vong mỗi ngày”. Ông cho biết quân Ukraine vẫn giữ được vị trí ở phần phía bắc Pokrovsk.

Theo ông Syrskyi, khả năng Ukraine duy trì cuộc chiến phụ thuộc nhiều vào hỗ trợ quân sự quốc tế.

Khi được hỏi về khả năng Mỹ thay đổi chính sách, ông Syrskyi nói: “Chúng tôi hy vọng họ sẽ tiếp tục hỗ trợ đầy đủ. Nhưng chúng tôi cũng hy vọng các đối tác và đồng minh châu Âu, nếu cần, sẽ sẵn sàng cung cấp mọi thứ cần thiết. Bởi hiện giờ chúng tôi không chỉ bảo vệ mình, mà còn bảo vệ toàn châu Âu”.

Tướng Syrskyi khẳng định rằng Ukraine sẽ tiếp tục tấn công hậu cần, công nghiệp và hạ tầng dầu mỏ của Nga bằng UAV tầm xa.

Ông nhấn mạnh quân Ukraine vẫn kiên định dù kiệt sức.

“Chúng tôi buộc phải tiến hành cuộc chiến này bảo vệ người dân, thành phố, thị trấn và đất đai của mình. Nếu chúng tôi không làm điều này, chúng ta có thể thấy rõ quân đội Nga để lại những gì: chỉ còn lại hoang tàn và mất mát” - theo ông Syrskyi.

Nga chưa bình luận về phát ngôn của Tổng tư lệnh Ukraine.