Chính phủ đề xuất được tự phê duyệt giai đoạn 2 dự án sân bay Long Thành 08/12/2025 10:41

(PLO)- Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép Chính phủ tự tổ chức phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) giai đoạn 2, dự án sân bay Long Thành mà không phải báo cáo Quốc hội nhằm giúp quá trình triển khai dự án chủ động và nhanh hơn, phù hợp với định hướng phân quyền.

Sáng 8-12, thay mặt Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày trước Quốc hội tờ trình đề nghị điều chỉnh Nghị quyết 94/2015 về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép Chính phủ tự tổ chức phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) giai đoạn 2, không phải trình Quốc hội thông qua như quy định hiện hành. Việc phân cấp này, theo Chính phủ, sẽ giúp quá trình triển khai dự án chủ động và nhanh hơn, phù hợp với định hướng phân quyền.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh nêu rõ dự án hướng tới xây dựng Long Thành đạt cấp 4F theo ICAO, trở thành cảng hàng không quốc tế quan trọng của Việt Nam, một trung tâm trung chuyển trong khu vực.

Tổng mức đầu tư khái toán cho toàn bộ dự án là 336.630 tỉ đồng (tương đương 16,03 tỉ USD – đơn giá 2014). Trong đó, giai đoạn 1 là 114.450 tỉ đồng (5,45 tỉ USD), sử dụng nhiều nguồn vốn như ngân sách Nhà nước, ODA, vốn doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ngành hàng không và PPP.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: QH

Dự án được chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn 1: Xây hai đường cất/hạ cánh phía Bắc, một nhà ga hành khách, công suất 25 triệu khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa; chậm nhất 31-12-2026 đưa vào khai thác. Giai đoạn 2: Thêm một đường cất/hạ cánh cấu hình mở và một nhà ga để đạt 50 triệu khách/năm. Giai đoạn 3: Hoàn thiện các hạng mục, nâng công suất lên 100 triệu khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa.

Trình bày tại trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết với kịch bản tăng trưởng GDP dự báo đạt hai con số từ năm 2026, lưu lượng khách qua hệ thống hàng không – đặc biệt là Long Thành sẽ tăng nhanh hơn ước tính ban đầu. Vì vậy, cần nghiên cứu đầu tư giai đoạn 2 sớm hơn mốc 2028-2032.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh nếu triển khai ngay đường băng thứ ba thuộc giai đoạn 2 khi giai đoạn 1 đang thi công, dự án có thể tận dụng thiết bị, nhân lực sẵn có, giúp giảm chi phí, rút ngắn tiến độ.

Về phương án tổ chức thực hiện, Chính phủ dự kiến giao ACV làm chủ đầu tư công trình thiết yếu, gồm đường băng thứ 3, hệ thống lăn, sân đỗ, nhà ga giai đoạn 2; VATM phụ trách các công trình đảm bảo hoạt động bay.

Báo cáo thẩm tra cho biết Ủy ban Kinh tế và Tài chính thống nhất với đề xuất của Chính phủ, đề nghị đưa nội dung này vào Nghị quyết chung Kỳ họp 10, Quốc hội khóa XV, tương tự các điều chỉnh đã từng được Quốc hội quyết nghị trước đây liên quan dự án Long Thành.