Cận cảnh Sân bay Long Thành chuẩn bị đón chuyến bay đầu tiên 06/12/2025 18:34

(PLO)- Theo kế hoạch, chỉ còn 2 tuần nữa dự án sân bay Long Thành phải cơ bản hoàn thành để đón chuyến bay đầu tiên.

Hiện các hạng mục quan trọng của Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành đang được tăng tốc thi công hoàn thiện nhằm đạt mục tiêu khánh thành giai đoạn 1 dự án vào ngày 19-12 tới. Từ đó tiến tới đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026 theo đúng kế hoạch.

Nhà ga hành khách của sân bay Long Thành với hình dáng hoa sen cách điệu đang dần được hoàn thiện. Đây là trái tim của sân bay Long Thành. Nhà ga khởi công năm 2023, tổng mức đầu tư 35.000 tỉ đồng hiện đang hoàn thành các hạng mục.



Gói thầu nhà ga với thiết kế điểm nhấn là cánh hoa sen đã thành hình sau khi hoàn thành lợp mái. Dự án gồm nhà ga trung tâm và 3 cánh, thiết kế với hướng đi và đến tách biệt. Công trình gồm một trệt, 3 lầu, chiều cao đỉnh mái hơn 45 m, tổng diện tích sàn khoảng 376.000 m2.

Hiện 2 bên cánh sen đã lắp đặt ống dẫn hành khách đi lại từ nhà ga để vào máy bay và ngược lại.

Các công nhân, kỹ sư bắt đầu lắp ống lồng vào phần kết cấu thép chuẩn bị đón những hành khách đầu tiên.

Kỹ sư và công nhân đang miệt mài làm việc 3 ca, 4 kíp bên trong nhà ga hành khách để kịp tiến độ. Công tác đảm bảo an toàn lao động luôn được các nhà thầu quan tâm và giám sát chặt chẽ.



Các thiết bị máy móc trong khu vực nhà ga hành khách của sân bay đang được khẩn trương lắp đặt để hoàn thiện.

Bên trong nhà ga hành khách, nhà thầu đang tăng tốc hoàn thiện hạng mục thô, bắt đầu lắp trang thiết bị, máy móc. Các hạng mục cơ bản như thang cuốn, thang máy, cầu thang bộ, hệ thống phòng cháy chữa cháy, đường dẫn hành khách... được các nhà thầu tập trung lắp đặt, sớm hoàn thiện.

Nhiều thiết bị của nhà ga hành khách sân bay Long Thành đã được nhà thầu đưa tiến hành lắp đặt.

Hệ thống biển báo trên đường băng số 1 sân bay Long Thành đã được triển khai lắp đặt. Ảnh: PT.

Trong giai đoạn 1 của dự án, nhiều trụ sở cơ quan đã được xây dựng.

Đài kiểm soát không lưu được thiết kế theo ý tưởng hình búp sen, cao 123m, hài hòa với nhà ga hành khách. Tháp trang bị radar trên đỉnh, cabin kiểm soát có diện tích khoảng hơn 150m2, cùng 2 cabin giám sát sân đỗ, mỗi cabin khoảng 70m2.

Hệ thống bồn chứa nhiên liệu phục vụ hoạt động của sân bay Long Thành đang được khẩn trương thi công để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng trong những ngày sắp tới.

Tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành (T1, T2) hiện đã hoàn thành xây dựng.